 "Авдеевка не замерзнет этой ночью. Потребности в общей эвакуации нет", - замглавы Донецкой ВГА Вилинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Вилинский подчеркнул: "1. Температура теплоносителя несколько повышена. Это дает нам уверенность в том, что Авдеевка не замерзнет этой ночью! Мы выиграли еще один день для восстановительных работ.
2. Предложения о помощи продолжают поступать со всей Украины.
3. В приемной ОГА - круглосуточно работают дежурные, тел. (0626) 485491
4. Из реанимации перевезли в больницы других городов 10 больных
5. Работают пункты обогрева, раздачи горячей еды и напитков.
На полную работают сотрудники ГСЧС и Нацполиции.
Еще раз! Учитывая состояние теплоснабжения, потребности в общей эвакуации нет".
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Но облегчение задач ВСУ видимо не входит в планы партии и правительства.
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Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
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Правда, после того, как люди прогнали ее с Майдана, не уверен, что за аудитория у нее будет...
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Есть сильное желание, чтобы то, что творится в Авдеевке,
посетило каждую сраную Пермь,
каждую ебаную Рязань,
каждый Гусь ебучий Хрустальный
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А я с 2014 года желал, чтоб ВСУ хоть раз включилось в обратку. И чтоб такие подруги, как у этой Анжелы, только завидев у себя во дворе разворачивающийся Град или артустановку выпиливали расчёт да хоть кухонными молоточками или пилочками для ногтей.
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https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lssМ
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/623-vrane-peskova-krupnye-poteri-rf-i-uspeshnoe-kontrnastuplenii-vsu-pod-avdeevkoj
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не поймешь или понятно все же .
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Вот и делайте выводы исходя из этой аксиомы.
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Сегодня, 21:36
Силовики намного улучшили свое положение, говорит Рымарук.
Волонтер рассказал о боях под Авдеевкой62.ua
В результате боевых действий в районе Авдеевки бойцам ВСУ удалось взять под контроль почти всю Ясиноватскую развязку.
Об этом журналист и волонтер "Вернись живым" Андрей Рымарук рассказал в интервью online.ua.
"Все их атаки на наши позиции были напрасными. И благодаря грамотным действиям и боевому духу мы на некоторых позициях шли в атаку - контратаковали пехотой", - сообщил он.
"Сейчас можно так сказать, что почти вся Ясиноватская развязка - под нашим частично физическим, и большая часть - под огневым контролем. Мы сейчас пытаемся раз удерживать эти позиции. Закрепиться там", - подчеркнул волонтер.
Рымарук объяснил, что тем самым силовики намного улучшили свое положение.
"Потому что мы контролируем теперь дорогу, которая ведет на Донецк, контролируем въезд со стороны Авдеевки на Ясиноватую, и контролируем трассу Е-50, грубо говоря, Донецк-Горловка. То есть теперь противнику, чтобы заехать в Ясиноватую, уже нельзя пользоваться этими дорогами. Он просто будет какими окольными путями, небольшими улочками заезжать с другого конца Ясиноватой. С этой стороны они уже не рискуют. Не предъявляются", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО в результате контрнаступательных действий закрепились под Спартаком.
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