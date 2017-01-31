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 "Авдеевка не замерзнет этой ночью. Потребности в общей эвакуации нет", - замглавы Донецкой ВГА Вилинский

Заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский обнародовал информацию о том, что потребности в общей эвакуации из Авдеевки нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вилинский подчеркнул: "1. Температура теплоносителя несколько повышена. Это дает нам уверенность в том, что Авдеевка не замерзнет этой ночью! Мы выиграли еще один день для восстановительных работ.
2. Предложения о помощи продолжают поступать со всей Украины.

3. В приемной ОГА - круглосуточно работают дежурные, тел. (0626) 485491

4. Из реанимации перевезли в больницы других городов 10 больных

5. Работают пункты обогрева, раздачи горячей еды и напитков.

На полную работают сотрудники ГСЧС и Нацполиции.

Еще раз! Учитывая состояние теплоснабжения, потребности в общей эвакуации нет".

Также читайте: Гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки начал работу в Днепре: "Ситуация на грани гуманитарной катастрофы"

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО


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Действительно. Нахрена прифронтовой населенный пункт из-под обстрелов эвакуировать...
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сказано же - в общей эвакуации. Кто хочет, того эвакуируют, а кто не хочет - пусть остается : https://www.youtube.com/watch?v=Pmhzk-i8oVs
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Там давно уже вдоль линии разнраничения не должно было бы быть никого, кроме ВСУ и врага, что очень облегчило бы задачу ВСУ.
Но облегчение задач ВСУ видимо не входит в планы партии и правительства.
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а куда авдеевскую полавдеевку прикажешь отселять и на каких законных основаниях, если она ждет руцкимир со дня на день. Кому такое сокровище нада??
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а что ВСУ даст тотальное выселение с подконтрольной Украине территории?
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Как сбивать Грады из АК 74.
Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
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потребности в общей эвакуации из Авдеевки нетИсточник: http://censor.net.ua/n425792 - сєпари можуть стріляти скільки завгодно - нема потреби на евакуацію ...нема !
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це не авдєєвка це-гундяівка....і вони ждуть тіко сруцький мір-бо там іх внуки, діти-- а буде повна жо-а.............
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Так отрапортовал, что в пору его орденом награждать.
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Порошенко ничего не говорит по поводу блокады так тролли решили исправить ситуацию даже не осознавая что именно Порошенко организовал эту блокаду.
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а парашенка вообщє нє говорящій. Он, навть по поводу авдєєвкі нє говоріт уже трєтій дєнь...у нс парашенка какой-то молчалівий ...до чого то?
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ну и прекрасно. дамбасня, сиди дома, не нужно лезть в нормальную Украину. Кормите там по месту всю галактику.
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она у шыкаладного глаза цу получает как нужно мычать тамжынашилюди и Украине жизненно необходим контрабас на бамбас.
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Как только бои под Авдеевкой затихнут, это светоч украинского парламентаризма, начнет вещать: что и как надо делать.
Правда, после того, как люди прогнали ее с Майдана, не уверен, что за аудитория у нее будет...
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Жирондист ‏@vive_la_girond 9 год.9 годин тому

Есть сильное желание, чтобы то, что творится в Авдеевке,
посетило каждую сраную Пермь,
каждую ебаную Рязань,
каждый Гусь ебучий Хрустальный
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Молимся, чтобы ВСУ не включились в обратку.


А я с 2014 года желал, чтоб ВСУ хоть раз включилось в обратку. И чтоб такие подруги, как у этой Анжелы, только завидев у себя во дворе разворачивающийся Град или артустановку выпиливали расчёт да хоть кухонными молоточками или пилочками для ногтей.
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ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lssМ
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«Вранье» Пескова, крупные потери РФ и успешное контрнаступлении ВСУ под Авдеевкой

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/623-vrane-peskova-krupnye-poteri-rf-i-uspeshnoe-kontrnastuplenii-vsu-pod-avdeevkoj
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не поймешь , по всех сру сми вижат что ВСУ хренячит по всех направлениях и пошло в наступление и просят межнарод успокоить "хунту" , от всепропальщиков везде все прапало и власти нет и главный враг Украины это петя грося ну понятно пастор с сеней , а исходя с этого хоть на прямую и не говорят ХУЙЛО святой и спаситель всея руси .
не поймешь или понятно все же .
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Русня, если открыла рот - значит или зевнуть, или сбрехать.
Вот и делайте выводы исходя из этой аксиомы.
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Орки RT серут кирпичами, что ето" ВСУ разрушает север Донецка тысячными обстрелами, а Авдеевку обстреливают неподчиняющиеся центр. комнадованию отряды ВСУ для провоцирования мирного захарчекни. Вот, мол, уже и немцы прозрели - что в Авдеевке виновата Украина - ззахотела вщять на приступ Донецк, вот несчастные орки и отреливаются, дабы защитить мирнуб вату от вырезания. Ни , ничо, щщяз наш батюшко Трамп сдаст нам вашу Украину и ужо тады....." . У Вас есть вообще МИД, СМИ . Не требуется разровнять калорадостолицу - но тупо вырубить етим сволочам-убийцами свет и воду - платите же это вы? Когда кончится ето кроваове плятство? A propos , Надя уже приехала к оркам- поулыбаться захарченке ?
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Волонтер о боях под Авдеевкой: ВСУ взяли под контроль почти всю Ясиноватскую развязку

Сегодня, 21:36



Силовики намного улучшили свое положение, говорит Рымарук.

Волонтер рассказал о боях под Авдеевкой62.ua
В результате боевых действий в районе Авдеевки бойцам ВСУ удалось взять под контроль почти всю Ясиноватскую развязку.
Об этом журналист и волонтер "Вернись живым" Андрей Рымарук рассказал в интервью online.ua.
"Все их атаки на наши позиции были напрасными. И благодаря грамотным действиям и боевому духу мы на некоторых позициях шли в атаку - контратаковали пехотой", - сообщил он.
"Сейчас можно так сказать, что почти вся Ясиноватская развязка - под нашим частично физическим, и большая часть - под огневым контролем. Мы сейчас пытаемся раз удерживать эти позиции. Закрепиться там", - подчеркнул волонтер.
Рымарук объяснил, что тем самым силовики намного улучшили свое положение.
"Потому что мы контролируем теперь дорогу, которая ведет на Донецк, контролируем въезд со стороны Авдеевки на Ясиноватую, и контролируем трассу Е-50, грубо говоря, Донецк-Горловка. То есть теперь противнику, чтобы заехать в Ясиноватую, уже нельзя пользоваться этими дорогами. Он просто будет какими окольными путями, небольшими улочками заезжать с другого конца Ясиноватой. С этой стороны они уже не рискуют. Не предъявляются", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО в результате контрнаступательных действий закрепились под Спартаком.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Авдеевка не замерзнет этой ночью. Потребности в общей эвакуации нет", - замглавы Донецкой ВГА Вилинский
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