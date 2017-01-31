 Парубий и депутаты ВР просят парламенты мира усилить давление на Кремль в связи с ситуацией в Авдеевке. ОБРАЩЕНИЕ

Как передает Цензор.НЕТ, письмо парламентам стран-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, а также Европейского Парламента на странице в Facebook опубликовал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
"Уважаемые коллеги-парламентарии, мы просим Вашего немедленного внимания и действия по поводу обострения ситуации на востоке Украины. Вынуждены констатировать, что Россия как страна-агрессор не отказывается от продолжения курса на дальнейшую эскалацию конфликта на части временно оккупированного Донбасса. Свидетельством этого является критическая ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе, которая сложилась в эти дни в результате систематических обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в районе города Авдеевка Донецкой области", - говорится в обращении.
Как отмечается, 29 января 2017 года, нарушая режим тишины, незаконные вооруженные формирования начали обстрелы Вооруженных Сил Украины в г. Авдеевка. Обстрелы осуществляются из запрещенных Минскими договоренностями РСЗО "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. В течение двух дней от российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения. Среди погибших также двое гражданских лиц, пострадавших во время обстрелов жилых районов.
Украинские парламентарии хотят привлечь особое внимание к критической гуманитарной ситуации, которая сложилась в г. Авдеевка из-за систематических обстрелов со стороны оккупационных войск. В результате боевых действий были повреждены линии электропередач, а также ряд жизненно важных объектов инфраструктуры, что привело к отключению водо - и теплоснабжения. В эти дни температура воздуха в Авдеевке опустилась ниже -18 С. В ночь на 31 января 2017 года в городе было объявлено чрезвычайное положение.
Общее количество людей, остающихся без электроэнергии, водоснабжения и тепла превышает 22 тысячи человек. Уже началась эвакуация из Авдеевки детей и людей с инвалидностью.
"Уполномоченные органы украинской власти делают все возможное, чтобы помочь гражданскому населению, обеспечивают людей водой, дополнительными генераторами и предметами первой необходимости. В то же время в условиях ухудшения погоды и постоянного обострения ситуации безопасности в районе Авдеевки общая гуманитарная ситуация близка к катастрофической", - говорится в письме.
Отмечается, что "разрушение инфраструктуры, вызванные действиями Российской Федерации, приводят к нарушению экологической безопасности на Донбассе и дальнейшему ухудшению ситуации в регионе, что в свою очередь делает невозможным его восстановление. Для решения ситуации, которая сложилась в Авдеевке, необходимо немедленно начать работы по ремонту поврежденных объектов жизненно важной инфраструктуры. Однако, из-за продолжающихся обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований коммунальные службы не могут начать указанные работы, а ситуация в городе продолжает обостряться".
"Мы решительно осуждаем такие действия Российской Федерации и призываем своих коллег-парламентариев сделать все необходимое для того, чтобы вынудить Россию немедленно прекратить огонь и дестабилизацию ситуации на Донбассе, обеспечив выполнение режима прекращения огня, что даст возможность начать ремонтные работы в районе Авдеевки", - сказано в обращении.
Кроме того, как отмечается, безопасностный кризис в Авдеевке продемонстрировал необходимость увеличения присутствия международных организаций, обеспечивающих мониторинг ситуации, и вновь подтверждает необходимость немедленного развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
"Преступление, совершенное российско-террористическими войсками против мирного населения в Авдеевке, в очередной раз показало, что только усиление санкций против Российской Федерации и международная консолидация усилий способны пресечь эскалацию событий на фронте. Именно поэтому нам важно совместно усиливать давление на агрессора вплоть до полного установления мира и восстановления территориальной целостности Украины. Мы, депутаты, обращаемся к Вам с просьбой использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии и усилить давление на официальный Кремль. Будем благодарны, если руководство Ваших парламентов публично призовет российскую власть к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе", - говорится в обращении.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Тьфу.....даже писать такое противно, но к сожалению факт.
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Итак, итоги дня. Противник по всему фронту провел разведку боем и полностью (по факту) вышел из "Минска-2".
При чем - сделал это успешно для себя, обвинив в нападении на несчастное ВСУ подразделения "корпусов" (в чем ему поспособствовали отдельные информ.ресурсы РФ и ДНР, начавшие тиражировать "освобождение Авдеевки", тогда как дело было строго наоборот).
Кремль ожидаемо обгадился, попытавшись дать "лучшему выбору" возможность остановиться, "сохранив лицо" (я имею в виду жалкое нытьё Пескова о том, что Ясиноватую атаковали не регулярные войска, а какие-то "самостийные формирования").
Атакуют-то как раз самые что ни на есть "регулярные"...
Можете полюбоваться - кто, где и как атакует позиции "корпусов".
Порошенко и командование ВСУ с удовлетворением отметили "повышенную гибкость" Кремля и во второй половине дня атаковали под Докучаевском и Коминтерново. Там продолжаются ожесточенные бои.
Счет только убитых идет на многие десятки. По размаху - совершенно аналогично боям зимы 2015-го вокруг Дебальцево. Только вот в роли атакующих теперь укры.
Прогнозирую на завтра продолжение боев - укры будут пытаться втянуть в бой немногочисленные корпусные резервы. Чтобы потом либо ударить своими собственными (готовыми к броску), либо (если начнет задувать "северный ветер"), остановиться и сделать вид, что "отбили очередное наступление бурятских милиционеров".
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Поэтому, им эти просьбы до одного места.
Но чего стоит НАШ парламент, если в момент опасности, когда кацапы атаковали наши позиции, все его деятельность заключается в просьбе усилить давление?
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Она умрёт, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе.
(с) "Поезд в огне" Б. Гребенщиков
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Покращення @Uzhesogodni
Блокада Донбасса нанесла уже 50 млн. гривен убытков партии БПП. #всёплохо
31.01.2017 20:53
:p
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Тут захарченко на ЯБП приехал. Но внимательные люди, из репортажа раша тв, отметили вот это. Дохлятина сепарская под ногами валяеться
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Со своих 40 предприятий в Раше, включая кондитерку и военный Севморзавод в Крыму он, как и Гелетей с действующим бизнесом в Крыму, оплачивает армию Раши. А из нашего бюджета - им, бесплатно, свет, воду, газ, и прямые денежные потоки - 34 млрд. грн. только за 2015 год (- интервью Бессмертного). Оплачивает им за контрабанду из Раши в Украину и транзитом в Европу, а туда гонит титан и другие металлы для танков, порох, другую спецхимию, лес, и еще бог весть знает что, Ахметов - поставляет швейцарские рации (украинцам же они не нужны, только агрессору), и еще бог знает что, а СБУ обеспечивает этот транзит.
Все по прямому приказу Путина - он не может остановиться, потому так вижжат шныри их кодла - ДосТукавшийся, Шляшко, Гройсман (сегодня), Грицак - убийца Лесника, а если их, скажем, пристрелить - завижжит сам Порошенко, - но остановиться не сможет - таков приказ, потому что без этих поставок невозможна дальнейшая оккупация и истребление Украины, - задача, от которой Путин не откажется никогда, пока жив, поэтому будет гнать эту свою агентуру на наши стволы до последнего.
Поэтому пора их расчехлять, чтобы уничтожать эту путинскую мр@зь - это прямая часть войны. Уничтожать, как четко и оперативно сделал Гордеев, разнеся башку выстрелом в упор путинской фсбшной крысе Мандзику с Волыни, работавшему в прифронтовой зоне под вывеской СБУ в этом направлении обеспечения агрессора всем необходимым, и заодно мародерства в свой и Пецин карман - как все фсб здесь, находящееся под вывеской СБУ. Значит все 30 тысяч фсб здесь должны быть до тла расстреляны, а семьи вышвырнуты в Рашку, за кордон на вес мяса, без счетов и вещей, в одном исподнем.
Это прямая часть агрессора - шпионы и диверсанты под прикрытием, - от рядового фсбшника с корочками СБУ до генерала ФСБ с корочками "президента" Украины, обеспечившие само вторжение, его продолжение, создание ОРДЛО отводом войск из пустых Донецка и Луганска в 14г, и не бомбардировками колонны Гиркина в течении 17 часов, уничтожение 85 тысяч украинских бойцов искусственными 7ю котлами (включая Южный, Лутугинский, и другие) по согласованию с их основными войсками и другими подставами, и 25 тыс. мирных украинцев оккупированных зон, и эта диверсионная группировка агрессора, внедренная во все эшелоны, админструктуры и партии нашей власти, прежде всего созданной их вожаками Порошем, Азаровым, Марчуком и Кучмой "партии регионов", которая под другими вывесками протащена главарями во все другие партии Рады и ключевые промышленные, добывающие отрасли, бизнесы и финансовые структуры Украины, не остановится никогда - ей некуда отступать.
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Как сбивать Грады из АК 74. Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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Алеппо умылось кровью тысяч людей и ШО?.. на какой то там башне погасили лампочки на день и все...
это ж не пидо-гомо-геев "обижают", это всего лишь "какие то жители востойной европы", .. это для них далеко ((
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всю имеющуюся ствольную арту и самоходки с танками.
Какая от них польза за 25- 4о км в разгар прямого соприкосновения с противником , не могут поддержать огнем передок ?
Чему ВАС в академиях учили за народный к о ш т ?
А , б , п у т я нападет ? А , так не можем взять свою территорию силой - отделяем ее минными полями и стеной . Тогда - к а к :
Как у Китайского пророка (будем сидеть и ждать на берегу реки - пока мимо не проплывет труп нашего врага !
Так он и так напал на 2 года сидящих в окопах бойцов .
Мирное население и бабушки ? За 3 года можно было вывезти всех желающих на подконтрольную территорию и построить дома и поселки . А , т а к мирное население является
и будет является з а л о ж н и к а ми в этой войне . И будет гибнуть первыми .Как видим никакие Будапештские и Минские Меморандумы не спасают -
лишь бы не было войны .
Спасти положение может только с и л а . А так , часть Донбасса - это полигон для российской армии с живыми Украинскими м и ш е н я ми еще на долго !
В окопах при АТО должна тогда сидеть нац.гвардия и полиция .До победного к о н ц а !
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