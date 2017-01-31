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 Политика Украины, Экономика
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 Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" Дорошенко на 2 месяца

Днепровский райсуд Киева арестовал экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко на 2 месяца с возможностью внесения 160 млн грн залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

2 месяца содержания под стражей или 160 млн грн залога - такую меру пресечения избрал Днепровский районный суд Киева для экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. Таким образом, суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры, которая просила 2 месяца содержания под стражей или 320 млн грн. залога.

Адвокат Дорошенко будет подавать апелляцию.

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Ранее в прокуратуре Киева сообщали, что он не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).

Сам Дорошенко заявил, что находится в больнице и не скрывается от следствия. Однако в прокуратуре получили документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации. В результате суд дал разрешение на задержание Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

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Напомним, Игоря Дорошенко арестовали в августе 2016 года на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 137,8 млн грн. В декабре того же года Шевченковский районный суд Киева освободил его из-под стражи и применил меру пресечения в виде домашнего ареста без внесения залога. Прокуратура подавала апелляцию на это решение, но Апелляционный суд Киева оставил это решение без изменений.

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Дорошенко подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка "Михайловский" до неплатежеспособности.
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- а я так дуло опускаю и из стрелкового люка: - скока-скока?(с)
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Имея 160 лямов, можно и в тюряге комфортно жить, кушать красную икру, смотреть телевизор и играть в баскетбол в тюремном дворике.
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Дорошенко подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств

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2 месяца содержания под стражей или 160 млн грн залога - такую меру пресечения избрал Днепровский районный суд Киева

Дебіл суддя напевно Цензор не читає.Або рахувати не вміє
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