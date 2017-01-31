 5 раненых доставили сегодня в днепровскую больницу им. Мечникова, - главврач

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня поступило 5 человек, трое буквально час назад, с пулевыми ранениями. Двое тяжелые. У одного солдата с пулевым ранением пробита грудь, поврежден позвоночник, в настоящее время он на операции. У другого бойца осколками разбиты ноги, живот, рука, хирурги оказывают ему помощь. Третий человек также сейчас получает лечение", - сказал Рыженко.
По его словам, только за два дня в больницу поступило 11 человек, из них двое гражданских.
924 9
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Боевики применили пушки 122-мм на Мариупольском направлении. По Авдеевке выпущено сто снарядов "ГРАДа". Два наших воина ранено, два - травмировано, - пресс-центр штаба АТО(57)
Сегодня поступили 2 тяжелораненых, вечером еще будет борт, - главврач больницы им. Мечникова(5)
"Люди получают горячее питание и чай. Средняя температура в квартирах +15. Паники в городе нет", - Жебривский о ситуации в Авдеевке(57)
"Вывозим из Авдеевки людей с особыми потребностями и тяжелобольных. Полностью готовы к полномасштабной эвакуации на случай ее объявления", - Жебривский(39)
Письма из оккупированного Донбасса: Больничные впечатления, Донецк(1)
"Боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня", - Жебривский(112)
Командование 1 АК ВС РФ на Донбассе приняло решение принимать "на службу" инвалидов. Боевиков срочно выписывают из больниц, - разведка(25)
только за два дня в больницу поступило 11 человек, из них двое гражданских(с)
-----------------------------------------------
пусть Бог помогает.........
Ответить
Господи,збережи життя кожного воїна.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить