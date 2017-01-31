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 5 раненых доставили сегодня в днепровскую больницу им. Мечникова, - главврач

В Днепровскую областную больницу им. Мечникова доставили 5 военных, двое в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня поступило 5 человек, трое буквально час назад, с пулевыми ранениями. Двое тяжелые. У одного солдата с пулевым ранением пробита грудь, поврежден позвоночник, в настоящее время он на операции. У другого бойца осколками разбиты ноги, живот, рука, хирурги оказывают ему помощь. Третий человек также сейчас получает лечение", - сказал Рыженко.

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По его словам, только за два дня в больницу поступило 11 человек, из них двое гражданских.
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5 военных, двое в тяжелом состоянии (с)

только за два дня в больницу поступило 11 человек, из них двое гражданских(с)

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пусть Бог помогает.........
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Тяжкі поранення....
Господи,збережи життя кожного воїна.
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Так сегодня утром выглядел ЖД вокзал Днепра.
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Это не главврач, а главный герой тв-ящика, непосредственными обязанностями занимайся, а не комменты журналистам раздавай, во время войны каждый пусть занимается своим делом.
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он занимается, и организаторскими обязанностями в т.ч. Там врачи в напряженном режиме со сменами более 8 часов работают, не нужно на них наезжать.
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"пулевым ранением разбита грудь, поврежден позвоночник" - на прошлой неделе тоже был раненый в Мечникова с серьезным ранением груди. А что это за бронежилеты, которыми обеспечивает наших солдат МО и которые может пробить пуля?
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Скорейшего выздоровления вам, Герои. Пусть Господь вас помогает и народ помнит, что вам нужна помощь в первую очередь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия5 раненых доставили сегодня в днепровскую больницу им. Мечникова, - главврач
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