 "Последнее заседание ВСЮ, где рассматривалось увольнение судей Захарчук и Чауса, было очень показательным. ВСЮ показал свое лицо", - адвокат Маселко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал адвокат Роман Маселко. Приводим его текст полностью.
"Последнее заседание ВСЮ, где рассматривался вопрос об увольнении судей Захарчук и Чауса (да, это тот, который рассматривал дело Корбана), было очень показательным. ВСЮ показал свое лицо. Все маски сорваны. Я сделаю отдельный анализ. Сейчас хочу только задать вопрос, который у меня возник после этого заседания:
членами ВСЮ стали целый ряд маститых адвокатов. Во времена Евромайдана сотни адвокатов на основе probono (ради общественного блага. - Ред.) защищали участников протестов. Но их никогда не было достаточно, потребность в адвокатах была огромной. А может кто-то вспомнить среди таких адвокатов нынешних членов ВСЮ?
Чтобы было понятно, почему возник вопрос, опишу фабулу дела:
Пострадавшим от решения судьи Чауса является 58-летний инженер Константин Велищев, который не был участником автопробега в Межигорье и 29.12.13 вообще никуда не уезжал. Его автомобиль целый день простоял в гараже. Он даже участником акций протестов не был. Но на него, как и почти на тысячу других владельцев авто, был составлен рапорт и протокол, что 29.12.13 на ул. Богатырской его останавливала ГАИ, а он, конечно, - не остановился. Когда на него составляли протокол, он был в шоке и так возмутился, что так и написал в нем: "Это клевета и я буду подавать иск о защите чести".
О судебном заседании г-н Констянтин узнал за 2 часа до заседания. Это было его первое в жизни заседание. Он не успел обратиться к юристу, но был уверен, что суд его оправдает, потому что документы являются очевидно ложными. В свидетели взял жену. На суде, который длился 15 мин. он все рассказал. Понятно, что он не знал все свои права и не мог должным образом себя защитить и подать необходимые ходатайства и необходимые документы. Поэтому в этом деле судье Чаусу не пришлось, как другим судьям, отклонять десятки ходатайств адвокатов. Не заявил, вот и хорошо - вот тебе лишение прав на 6 месяцев.
И вот на заседании ВСЮ за Константина (да, да, за него, а не за судью) взялись члены ВСЮ.
Начал допрос известный адвокат Беляневич В.Е. Выспрашивал, разъяснили ли Константину его права и почему он не воспользовался ими.
Затем включился Маловацкий А.В., который выяснял - почему пострадавший не подал заявление о защите его чести, как это он написал в протоколе. А потом долго выяснял, какие я (как адвокат) совершил действия для того, чтобы собрать доказательства нарушения судьей присяги и добавил, что я должен выполнять свои обязанности адвоката:) Самое интересное, что еще за неделю до заседания я собрал все материалы, которые мог, и послал ВСЮ. И, собственно, ВСЮ я просил использовать свои полномочия для проверки приведенной мной информации, я таких полномочий не имею.
Но апогеем были вопросы Малашенковой Т.М., которая с четкими нотками претензии в голосе спрашивала потерпевшего, почему это он за 10 дней с момента составления протокола и до суда не нашел себе адвоката, какие для этого были препятствия. Я еле сдержался, чтобы не спросить - а почему вы, как директор юридической компании "Столичный адвокатский альянс" во времена Евромайдана не искали таких, как Константин, и не помогали им бесплатно? К примеру, так делали адвокаты из группы Юридическая защита Автомайдана и много других адвокатов.
Я не понимаю, как все эти вопросы могли помочь членам ВСЮ понять, было ли нарушение присяги у судьи Чауса. У Константина вообще сложилось впечатление, что это он, а не судья, виноват в неправосудности решения, потому что не нашел себе адвоката и не знал, как себя защищать в суде!!! Что характерно, все указанные члены ВСЮ задавали вопросы ТОЛЬКО потерпевшему, а вот к судье Чаусу у них вопросов не было. Так о чем это может свидетельствовать? Или таким образом ВСЮ восстанавливает доверие?
Поскольку подтекстом всех этих вопросов было, что виноваты не судьи, а потерпевшие и их защитники, которые ненадлежащим образом выполняли и выполняют сейчас свои обязанности адвокатов, у меня и возник вопрос относительно реальных действий указанных членов ВСЮ во время Революции Достоинства, когда общество действительно очень нуждалось в квалифицированной правовой помощи и активной позиции адвокатов.
Я не помню таких. Но может я ошибаюсь, и все эти лица, будучи сознательными, высококвалифицированными адвокатами и довольно обеспеченными людьми, во времена Евромайдана бросили все, бегали по судам, составляли шаблоны документов, ночами не спали, дежурили у райотделов, вылавливали информацию в интернете и помогали активистам, а поэтому теперь вполне имеют право предъявлять претензии пострадавшим и их адвокатам.
Поэтому для объективности, если у кого есть информация об участии этих лиц в защите активистов от произвола банды Януковича, прошу сообщить".
Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.
Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Судья Захарчук в декабре 2013 года безосновательно лишила водительских прав на 3 месяца активиста Автомайдана.
Члены ВСЮ по итогам тайного голосования отказались вносить Президенту представление об увольнении судьи Захарчук и передали материала против нее в Высшую квалификационную комиссию судей.
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Енто бальні танці_ вам гаварят!!!
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- одного застрелили у подьезда в спину. конечно он был невиновен.
- второй выпал из окна. случайно.
- третий якобы застрелился. говорят - сам.
надо найти четвертого..... десятого.... сотого...
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