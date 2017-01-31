 После неудачной попытки прорыва диверсионной группы, боевики обстреляли из минометов дома мирных жителей в Крымском и Трехизбенке, - 93-я бригада

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-страничке 93-й бригады.
В сообщении отмечается: "Срочно! Новости с передовой. Сегодня российско-террористические войска прибегли к беспрецедентным по своему цинизму провокациям против украинских военнослужащих и мирного населения прифронтовых поселков, в частности Крымского и Трехизбенки, что на Луганщине.
С 13:00 противник пытался провести через позиции украинских защитников разведывательно-диверсионную группу, однако попытка не имела успеха благодаря слаженным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины. Противник был вынужден отступить. Его отход осуществлялся под прикрытием плотного огня из 120-мм и 82-мм минометов.
По состоянию на 19:50 незаконные вооруженные формирования продолжают вести обстрелы не только позиций украинских военнослужащих, но и дома мирных жителей. Не менее двух мин уже попали в дома селян.
Подобные действия против гражданского населения Украины являются циничным нарушением цивилизованных правил ведения войны, что подчеркивает террористическую сущность и коварство противника".
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#StopRussianAgression
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ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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так треба не дивуватися "циничным нарушением" ,а атакувати та убивати кацапофашистів і гнати за парєбрік.
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5 год ·
Несколько мыслей по поводу Авдеевки:
1. Орки готовы стрелять из жилого массива одного города по другому городу лишь бы доказать, что "русский мир это хорошо" и нам надо туда безальтернативно прыгать бомбочкой.
2. То, что делают орки в Донецке-Авдеевке последние сутки, хорошо показывает, что им насрать на жителей Донбасса. Будет там человеческая трагедия, техногенная катастрофа и зона отчуждения, выжженная земля -- все пофигу. Неплохой образец отношения России к Украине в целом.
3. Плевок в лицо для Черныша, Пинчука, Юли, Нади -- кто там в последнее время вылезал с бредовыми идеями насчёт мира в Донбассе, реинтеграции и электричек между ОРДЛО и Украиной. Привет владельцу авдеевского коксохима господину Ахметову! Не гудели бы весной 2014, были бы сейчас в Донецке в комфорте и с футбольчиком.
4. Нашим солдатам шлют смс с угрозами, любимый киевскими снобами "Дождь" распространяет фейки о том, что Авдеевка опять под контролем ДНР (как опять, если это даже по минским соглашениям наша территория?) Орки хотят сломить волю украинцев не только "градами", холодом и тьмой в квартирах жителей Авдеевки, экономическим ударом (ясное дело это западло для металлургов ударит по финансам страны), они ещё пролезают червями в голову и ломают дух изнутри.
5. Перемирия между конкретными пиздецами, вроде нынешнего, очень расслабляют страну и народонаселение -- иногда можно подумать, что войны нет и не было, а Донбасс дальше живет, как ни в чем не бывало. Ещё бесят пропитые неопрятные эксперты, периодически рассуждающие в студиях, будет полномасштабное вторжение или нет. Вторглись уже. Уходить не хотят. Просто выбрали самое слабое звено и наносят оттуда очень точные и болезненные удары.
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И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.
То должны мы спросить у него.
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Так что таких "полевых" моргов еще много будет.
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"Администрация президента США Дональда Трампа согласна с мнением Североатлантического альянса о том, что диалог с Россией, которая продолжает свою агрессивную политику против Украины, необходимо вести с позиции силы. Об этом в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так, по его словам, во время телефонного разговора с Трампом и главой Петагона Джеймсом Мэттисом они подтвердили преданность США Альянсу и трансатлантическим связям".
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На фоне серьезного обострения в направлении Авдеевки почти не замеченными прошли события под Мариуполем, где ночь была очень тяжелой для наших
А там происходят крайне интересные события в плане изменения линии фронта. Сейчас уже смело можно говорить о том, что организованная противником оборонительная линия прорвана в нескольких местах. И это предшествовали месяцы методической работы как морпехов, так и бойцов отельного разведбата, которые прощупывали вражеские позиции, постоянно мониторили ближайший тыл. Это было связано с человеческими потерями - тут стоит вспомнить, например, подорвавшуюся на растяжке разведгруппу, когда погибло сразу трое наших бойцов. Однако в нужный момент благодаря этому удалось переломить ситуацию.
Противник, оказавшись перед лицом того, что вся "серая зона" одномоменто перешла под наш контроль, оказался к этому не готов и ответил усилением обстрелов буквально всех опорных пунктов как севернее дороги Мариуполь-Тельманово, так и на промежутке от нее в сторону Широкино.
Восстановить статус-кво оказалось не так просто - для этого сил просто нет. Поэтому командование оккупантов было вынуждено бросать скудные мобильные резервы (пара групп по 2-3 БМП) из района Безыменного и Саханки, которые действуют как "пожарная команда".
Главным "козырем" здесь продолжает оставаться артиллерия, благо каменистая почва приазовских степей не позволяет построить серьезные оборонительные укрепления. Кроме того, сам регион и до войны был малозаселен, а сейчас так вообще - практически все немногочисленные поселки стоят пустые, что позволяет "работать" артиллеристам что называется "без стеснения". Поэтому тут гораздо раньше, чем под Авдеевкой или на Светлодарском направлении противник стал широко применять "Грады". В добавок к 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубицам-пушкам типа Д-30.
На этом фоне очень интересными представляются сообщения некоторых волонтеров в социальных сетях о том, что украинская армия уже вошла в Пикузы (ранее - Коминтерново). Является ли это сознательным вбросом, направленным на деморализацию противника или отражает реальный ход событий там, пока непонятно, однако такие сообщения есть.
В целом можно говорить, что устойчивость обороны противника в районе Азов (ранее - Дзержинское) - Саханка обеспечивается контролем над господствующей высотой "Дерзкая" и поэтому, если допустить, что ситуация с Пикузами развивается крайне плохо для противника, то стоит ожидать в ближайшее время нашего флангового удара в тыл этой высоты, чтобы "размягчить" линию обороны здесь.
Опять таки вынуждены констатировать, что пока непонятна ситуация в районе н.п. Верхнешироковское (бывший Октябрь), где по всей видимости тоже произошло изменение линии фронта в нашу сторону. Тут в принципе тоже логика событий понятна - наше командование пытается получить хотя бы огневой контроль над трассой Мариуполь-Тельманово.
Пока от серьезного контрнаступления противника сдерживает только отсутствие резервов. Однако, если российским командованием будет принято решение о начале весенней кампании, то близость границы позволяет быстро нарастить силы здесь за счет российского контингента, который располагается в районе границы (район сел Краснополье-Солнцево), которые на сегодня не задействованы.
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Слава Польщі!
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Всі підтримують і блокування рижого со товаріщі і К, цих гопників, які фінансували антимайдан та тітушок!!! Все пам'ятаємо!!!! Ніякої жалості !!!
Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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Всі підтримують і блокування рижого со товаріщі і К, цих гопників, які фінансували антимайдан та тітушок!!! Все пам'ятаємо!!!! Ніякої жалості !!!
Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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