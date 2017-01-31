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 Гройсман в Авдеевке поручил всем службам города в первую очередь позаботиться о людях, которые не могут себе помочь

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совещания с представителями украинского правительства и руководителями Донецкой и Авдеевской ВГА поручил местным службам в первую очередь помочь социально незащищенным жителям Авдеевки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина ".

"Говорили о том, чтобы обеспечить местных всем необходимым. Гройсман дал команду всем службам города в первую очередь позаботиться о людях, которые не могут себе помочь, представителях социально незащищенных категорий. Также по возможности будет объявлена ​​полная эвакуация людей, но пока большинство людей остаются в городе", - сказал корреспондент.

По его словам, сегодня в Авдеевке также присутствовал замглавы ОБСЕ Александр Хуг. Он поговорил с местным населением и военными, выслушал все жалобы. В то же время Хуг заявил, что миссия не влияет пока на ситуацию в городе. Обстрелы они фиксируют по обе стороны.

Корреспондент также отметил, что сейчас на улице снова слышно возобновление обстрелов на окраинах города.

Также читайте: Гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки начал работу в Днепре: "Ситуация на грани гуманитарной катастрофы"

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО


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полная эвакуация, Авдеевка будет разрушена.
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да пофиг, что сказала бабушка, Авдеевку ее же внуки и разрушат, так получилось..........
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А далее ... полная эвакуация, Мариуполь будет разрушен.
Долее.... полная эвакуация, Запорожье будет разрушен.
Далее Харьков, Днепр...
А потом... полная эвакуация, Киев будет разрушен.


Хорошую тактику вы рашисты выбрали себе... Полная эвакуация всех украинцев из Украины, ибо Украина будет разрушена - по постулатам рашистского агитпропа...


А вот хрен вам рашисты, никто никуда не будет эвакуироваться... Будут вас - оккупантов эвакуировать в гробах в вашу рашку.
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кто не хочет эвакуации не вопрос, ВСУ данная рекомендация не касается и даже не подразумевалась.
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Нет, не так.
Порошенко только сообщает западу, всяким ОБСЕ, ООН, ЕС, НАТО,итд, что рашисты устроили геноцид в Авдеевке и гуманитарную катастрофу. Хорошо.
А дальше? А дальше эвакуация и никаких мер не предпринимает по отношению к оккупантам, тем самым поощряя агрессора к дальнейшему наступлению. так поступают только предатели.

А нормальный президент, патриот своей страны, далее бы епанул по оккупантам из всех видов вооружения и отдал бы приказ хотя бы отодвинуть линию фронта от Авдеевки на несколько км, то есть провёл бы хоть небольшую наступательную операцию, что бы обезопасить Авдеевку.
И это бы поняли все в мире. Ибо это квалифицировалось как вынужденная мера по избежанию гуманитарной катастрофы и геноцида.
Только так а не иначе.
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Надеюсь, Хуг найдет свой противотанковый фугас...
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а пацанам в окопах помочь не желаешь, мразь?
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акопы нужно манеха расширить, тогда да.
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Смеёшься? Какая помощь пацанам в окопах?
Да Гройсман радуется, когда гибнет побольше украинских защитников на фронте.
Гройсман заявил, что альтернативы закупок угля у террористов нет.
То есть, Гройсман сознательно финансирует убийства украинских солдат и добровольцев на фронте.
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Украине нужно разрабатывать ударные беспилотники чтобы подавлять огневые точки во дворах.
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не ннада, с этим земля земля справится великолепно.
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С Авдеевки останется только название на карте.
Немедленная эвакуация.
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А дальше, какой город, по ходу, будем эвакуировать?
Может Мариуполь, когда рашисты начнуть и его обстреливать?
А потом рашисты начнут другой город обстреливать... И так до Киева, ибо Порошенко бездействует.
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Дипломатические противовесы уже не действуют,сказалось избрание Трампа.
Теперь рассчитывать мы можем только на себя.Успеем еще повоевать.
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Там.
Странный вопрос.Может это вы кацап и у вас есть варианты-Донбасс,Сирия?
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Полагаю,что это будет нечто аналогичное визиту Ющенко в Алчевск в своё время.
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крутое такое поручение.
интересно сам поедет проверять как оно выполняеться?
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Гройсман находится в Авдеевке?!
откуда инфа?
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По состоянию на 19.00 31 января властям удается поддерживать минимальный уровень подачи тепла на объекты инфраструктуры города Авдеевки Донецкой области. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания оперативного штаба в Авдеевской военно-гражданской администрации, передает "Интерфакс-Украина".

________________
Может не в самой Авдеевке, а там где находится военно-гражданская администрация.
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В гуглі забанили? Ні, ну тада давай скоріш набирай і читай! Чи чукча нє чітатєль, чукча пісатєль?
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А це заголовок норвезької газети. То шо, може безвіз???


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он управляет самых коррумпированных стран Европы
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и что эти гадские агенты кремля из норвегии клевещуть на хедранта ?
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хм... виходить шо так... чи не так?
Та не може такого бути!!!!

П.С. Хлопці, зараз мене банити будуть) Але то не саме страшне в житті)))
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Есть еще у кого-то ///елание что-то за свободу слова сказать? ii
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Авдеевку с утра и до сейчас - уже более семи часов - обстреливают россияне. Начали в 5,40 (не в 6, как я думал ранее), оставив в мороз без отопления 400 000 человек.

Идет эвакуация.

Украинская артиллерия подавляет российскую. Батальон "сомали" российско-террористических сил похудел на 40%.

Что в это время делает российский оппозиционный канал №1 - Дождь?

Думаете, он освещает гуманитарную катастрофу?
Думаете, он упомянул о жертвах среди гражданских?
Думаете, он рассказал про тепловоды авдеевского коксохима, которые отапливали город и которые были перебиты огнем "ополченцев"?

Дождь в это время перепечатывает информацию, полученную от "минобороны ДНР", террористической организации. И цитирует Пескова.

Еще раз.

Российский оппозиционный канал №1 пересказывает точку зрения Кремля, в то время, как Кремль руками террористов убивает гражданских.

Участие России в войне на Донбассе доказано и признается миром. США, Европа и еще сильные мира сего понимают, что пушки российские, снаряды российские, артиллеристы российские.

Но российский оппозиционный канал №1 придерживается несколько иной точки зрения и несколько иной информационной политики. Которая удивительно совпадает с кремлевской повесткой.
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Я в курсе
Поправлю тебя.
Телеканал Дождь (а также интернет-ресурс Slon и радиостанция «Серебряный дождь») - владельцем числится Наталья Синдеева. Лицо, весьма тесно связанное с Кремлем, судя по тому, что рекламировать ее бизнес взялся не кто-нибудь, а лично Д.А. Медведев, сначала лично посетивший цифровой телеканальчик (размер аудитории - менее миллиона человек), а затем добавив к себе в Твиттер. Кроме того, компанию мужа Синдеевой и совладельца Slon'а, Винокурова, разорившийся в 2008-м году «КИТ-Финанс», спасали не кто-нибудь, а госкомпании АЛРОСА и РЖД рука об руку с Газпромбанком.

Вся информационная среда московии принадлежит Хуйлу.
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Всякий кацапский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Уроды, короче, все они.
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Пусть на Совете Европы наше правительство спросит, как сбивать Грады из АК 74. Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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После этой поездки гнося тоже получит корочку участника боевых действий.
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с такими темпами гросиной деловитости скоро и солнышко не встанет без его команды, и птички не запоют.
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А армию всем необходимым, надо понимать, уже обоспечили? Или так вообще вопрос не ставится?
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шойто подсказывает, шо они таки знают, но не договаривают..очень уж сильно хотят гражданских эвакуировать..
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Вы читали кацапские новости..? там красной линией звездёж о самодеятельности добровольческих подразделений под прикрытием арты ВСУ.. кацевский лохторат готовят к очередной оправданной бойне..дай Бог, что я ошибаюсь..
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Авдіївка - це Алеппо зараз


ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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Это он часом не про Ахметова?
Т.к. судя по объему помощи от государства, он точно не может себе помочь, значит - самый нуждающийся.
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Жильцам этой гнусной авдеевки следовало бы помочь таким образом, чтоб они со своими совковыми бебехами очутились за Уральскими горами, или на том свете. Гнусные домбасюрские твари, враги Украины.
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а чи хоче врятиватись сама авдиевка-....питанння...вони жидуть сруцкий мир и им приказ-ни шагу с деревни....
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Как это работает на самом деле - приходишь пиши заявление и тебе помогают в основном психологи добрым словом.Ну это же бред! Наверно давно должен составлен план мероприятий в период военных действий назначен ответственный и бюджет на выполнение работы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман в Авдеевке поручил всем службам города в первую очередь позаботиться о людях, которые не могут себе помочь
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