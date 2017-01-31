 Гройсман в Авдеевке поручил всем службам города в первую очередь позаботиться о людях, которые не могут себе помочь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина ".
"Говорили о том, чтобы обеспечить местных всем необходимым. Гройсман дал команду всем службам города в первую очередь позаботиться о людях, которые не могут себе помочь, представителях социально незащищенных категорий. Также по возможности будет объявлена полная эвакуация людей, но пока большинство людей остаются в городе", - сказал корреспондент.
По его словам, сегодня в Авдеевке также присутствовал замглавы ОБСЕ Александр Хуг. Он поговорил с местным населением и военными, выслушал все жалобы. В то же время Хуг заявил, что миссия не влияет пока на ситуацию в городе. Обстрелы они фиксируют по обе стороны.
Корреспондент также отметил, что сейчас на улице снова слышно возобновление обстрелов на окраинах города.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Долее.... полная эвакуация, Запорожье будет разрушен.
Далее Харьков, Днепр...
А потом... полная эвакуация, Киев будет разрушен.
Хорошую тактику вы рашисты выбрали себе... Полная эвакуация всех украинцев из Украины, ибо Украина будет разрушена - по постулатам рашистского агитпропа...
А вот хрен вам рашисты, никто никуда не будет эвакуироваться... Будут вас - оккупантов эвакуировать в гробах в вашу рашку.
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Порошенко только сообщает западу, всяким ОБСЕ, ООН, ЕС, НАТО,итд, что рашисты устроили геноцид в Авдеевке и гуманитарную катастрофу. Хорошо.
А дальше? А дальше эвакуация и никаких мер не предпринимает по отношению к оккупантам, тем самым поощряя агрессора к дальнейшему наступлению. так поступают только предатели.
А нормальный президент, патриот своей страны, далее бы епанул по оккупантам из всех видов вооружения и отдал бы приказ хотя бы отодвинуть линию фронта от Авдеевки на несколько км, то есть провёл бы хоть небольшую наступательную операцию, что бы обезопасить Авдеевку.
И это бы поняли все в мире. Ибо это квалифицировалось как вынужденная мера по избежанию гуманитарной катастрофы и геноцида.
Только так а не иначе.
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Да Гройсман радуется, когда гибнет побольше украинских защитников на фронте.
Гройсман заявил, что альтернативы закупок угля у террористов нет.
То есть, Гройсман сознательно финансирует убийства украинских солдат и добровольцев на фронте.
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Немедленная эвакуация.
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Может Мариуполь, когда рашисты начнуть и его обстреливать?
А потом рашисты начнут другой город обстреливать... И так до Киева, ибо Порошенко бездействует.
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Теперь рассчитывать мы можем только на себя.Успеем еще повоевать.
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Странный вопрос.Может это вы кацап и у вас есть варианты-Донбасс,Сирия?
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интересно сам поедет проверять как оно выполняеться?
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откуда инфа?
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________________
Может не в самой Авдеевке, а там где находится военно-гражданская администрация.
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http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/31/7134042/
http://24tv.ua/situatsiya_pid_kontrolem__groysman_terminovo_poyihav_v_avdiyivku_n776915
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Та не може такого бути!!!!
П.С. Хлопці, зараз мене банити будуть) Але то не саме страшне в житті)))
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Идет эвакуация.
Украинская артиллерия подавляет российскую. Батальон "сомали" российско-террористических сил похудел на 40%.
Что в это время делает российский оппозиционный канал №1 - Дождь?
Думаете, он освещает гуманитарную катастрофу?
Думаете, он упомянул о жертвах среди гражданских?
Думаете, он рассказал про тепловоды авдеевского коксохима, которые отапливали город и которые были перебиты огнем "ополченцев"?
Дождь в это время перепечатывает информацию, полученную от "минобороны ДНР", террористической организации. И цитирует Пескова.
Еще раз.
Российский оппозиционный канал №1 пересказывает точку зрения Кремля, в то время, как Кремль руками террористов убивает гражданских.
Участие России в войне на Донбассе доказано и признается миром. США, Европа и еще сильные мира сего понимают, что пушки российские, снаряды российские, артиллеристы российские.
Но российский оппозиционный канал №1 придерживается несколько иной точки зрения и несколько иной информационной политики. Которая удивительно совпадает с кремлевской повесткой.
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Поправлю тебя.
Телеканал Дождь (а также интернет-ресурс Slon и радиостанция «Серебряный дождь») - владельцем числится Наталья Синдеева. Лицо, весьма тесно связанное с Кремлем, судя по тому, что рекламировать ее бизнес взялся не кто-нибудь, а лично Д.А. Медведев, сначала лично посетивший цифровой телеканальчик (размер аудитории - менее миллиона человек), а затем добавив к себе в Твиттер. Кроме того, компанию мужа Синдеевой и совладельца Slon'а, Винокурова, разорившийся в 2008-м году «КИТ-Финанс», спасали не кто-нибудь, а госкомпании АЛРОСА и РЖД рука об руку с Газпромбанком.
Вся информационная среда московии принадлежит Хуйлу.
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И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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Т.к. судя по объему помощи от государства, он точно не может себе помочь, значит - самый нуждающийся.
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