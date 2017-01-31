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Все про:суд (20098) Торнадо (78)

 Прокуроры просят "торнадовцам" от 3 до 15 лет тюрьмы

Сегодня в Оболонском суде столицы завершилось судебное следствие по делу батальона "Торнадо". Командиру роты Руслану Онищенко, его заму Николаю Цукуру и Данилу Ляшуку прокуратура просит - 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Онищенко, Цукуру, Ляшуку просим назначить максимальное наказание, предусмотренное санкциями соответствующих статей КК Украины. На основании ч. 2 ст. 70 КК Украины определить окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением Онищенко и Цукура специального звания "лейтенант полиции". А также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года", - прокомментировал военный прокурор Руслан Кравченко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конфликт Глебова с бывшим командиром "Торнадо" Онищенко во время заседания суда: "Что ты мелешь? Это надо кому-то? В том, что ты бык, виноват только ты". ВИДЕО

Илье Холоду, Анатолию Пломадяле и Максиму Глебову прокуратура просит 12 лет лишения свободы. Никите Кусту - 11, Борису Гульчуку - 10 лет. Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому - по 8 лет каждому. Юрию Шевченко, который ранее частично признал вину, прокуратура просит 3 года условно.

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"Окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, просим освободить Шевченко Ю.М. от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года ", - Руслан Кравченко

Уже сегодня стороны перешли к дебатам. Прокуроры выступили со своей речью. На следующем заседании, уже завтра, слушание начнётся с выступление самих обвиняемых и их защитников. Затем суду останется лишь выслушать последнее слово экс-бойцов.

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Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД.

В 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".
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Торгуєш з окупантом, домовляєшся з ворогом - Тебе по голові погладять та ще заплатять

Будеш добровольцем захищати рідну землю тебе посадять

ОТАКІ РЕАЛІЇ Українського АТО
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5 000 грн социальной помощи получают ветераны АТО ежемесячно.
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Даже интернет об этом ничего не знает, какие 70%? Муздобол.
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Может их в шрафбат, пусть Керченскую переправу отобьют у ватников
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1 месяц войны с Украиной парахе обходится в пять миллиардов зелени - как будет путин воевать с Украиной с дыркой в бюджете и опустошенным резервным фондом? Скоро уже Ростов будет просится в Украину https://www.youtube.com/watch?v=PQyj43qr6J0
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ты дальше своей жмеринки выезжал? или мамка грошей не дала?
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А клинчаеву сколько там натикало ????????????????????????????
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Александр Музычко ,Царство Небесное Ему ,знал как обращаться с прокурворами ,жаль только был гуманистом
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Пока в кабинетах наших чинуш будут висеть портреты "лидера нации", а не Герб Украины, они будут служить Портрету, а не Нации.
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шо оно там поддерживает? Все его шавки аж захлебываются - против блокады тявкают.
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Тому, кто всех заложил условно просят, вывод, выходит по логике прокуратуры можно грабить, убивать, насиловать, но если всех заложишь, то сидеть не будешь. А может и не было никаких убийств и грабежей?
Может это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году? (с)
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а что будет, если поймают партизанов? статей хватит? нет слов...
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Пусть на Совете Европы наше правительство спросит, как сбивать Грады из АК 74. Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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требуют срок для Торнадовцев случаем не брильянтовые чмошники? или для барыг это не прокуроры-корупционеры а чегсные погядочные служитеги закона??? шось про их сроки не слышно..брюликами поделились?
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наградить надо этих героев Украины орденами и медалями, назвать улицы в Киеве их именами! повесить в их честь мемориальную доску чтобы каждый бандеровец мог преклонить колени в знак почтения воинам
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А Антохе Геращенку за пиздёшь, то шо было в Княжичах, десчятку слабо жиды корумпированные?!!!
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Ну так это правило такое хуулее..
Или ты пгокугогов - или прокугогы тебя ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуроры просят "торнадовцам" от 3 до 15 лет тюрьмы
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