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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:агрессия (1083) Россия (68511) Совет Европы (388) Ягланд (30) Донбасс (12535) Кулеба (61)

 Украина вынесла вопрос о ситуации на Донбассе на заседание комитета министров Совета Европы, - Кулеба

Украина вынесла вопрос о ситуации на Донбассе на заседание комитета министров Совета Европы, которое состоится завтра.

Об этом заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Цель этих действий заключается в том, чтобы наши враги и оппоненты в Москве четко поняли, что вопрос русской агрессии не отошел в тень и наши партнеры не были к нему равнодушными. Потому что после относительного затишья начало складываться впечатление, что и войны нет, и конфликт завершен. Для россиян важно получить сигнал, что международное сообщество несмотря на свои проблемы не забывает о российской агрессии", - заявил Кулеба.

Также, по словам посла, реакция генсека Совета Европы по ситуации в Украине является ключевой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина проинформировала Совет Европы об эскалации ситуации на Донбассе и призвала к действиям, - Кулеба


"Поскольку Совет Европы, это, прежде всего, правозащитная организация, то и основной фокус она делает именно на гуманитарных аспектах. Реакция была четкая. Украина готова к прекращению огня, но, к сожалению, российские террористические войска заинтересованы в дальнейшей эскалации", - заявил Кулеба.

Как сообщалось ранее, генсек Совета Европы Ягланд призвал прекратить боевые действия на Донбассе и соблюдать режим прекращения огня.

Читайте: Генсек Совета Европы Ягланд открыто сотрудничает с российской властью, - Логвинский
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Гройсман требует разблокировать поток контрабандного угля с/на оккупированный армией РФ Донбасс и ради этого готов пойти на всё...
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а ты предлагаешь остановить половину украинских тепловых электростанций по принципу "всрамся но не дамся"? Или предлагаешь зауцпать опять газ у газпрома?
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" Газпром" в долгах , 17 млрд. баксов. Кончено, тролятина будет пропихивать мацковскую методичку.
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а долги тут при чем, писатель? Именно семенченко и помогает газпрому проталкивать свой газ нам опять. На днях они уже предложили это Украине. И кстати Шарий горой стоит за блокировку эту и хвалит семенченка во весь пыл.
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Так мы уголь в Ротердаме покупаем . При чём здесь контрабандный уголь ?)
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в жопердаме мы покупаем. Идиотов полно как я вижу. Вы думаете Семенченко какого хрена туда поперся? К выборам готовится себе сраную популярность зарабатывает. Потом все сами поймете, писаки.
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Если сам идиот то не припиской это другим ( Семенченко - аферист , но то, что нам впаривают сепарский уголь по цене доставки с " луны" - правда . А досрочные выборы нужны . Всем надоели эти рыго-жидо воры ).
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тут я соласен, что дорого впаривают нам. Это правда и нужно что-то с этим делать. Я за то, что ВСЮ автомобильную контрабанду заблокировать и всякую сраную помощь Ахметова "донбассу". Это преступник, развязавший там войну.
А вот уголь отказываться ПОКА что нельзя. Там получилось технологически, к сожалению. Покупать газ у Шазпрома - не выход. А семенченко долбень именно этому и подыгрывает. НЕужели этого не видно невооруженным глазом? Да видно же его насквозь падлюку и мошенника.
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А тебе нравится, когда убивают украинских воинов на фронте? Переживаешь за финансирование сепаров, рашистов, убивающих граждан Украины?
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да засунь себе свой уголь в жопу, дамбасятина. и подожги. уроды, бля.
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А ничего что эта часть Донбасса уже ТРИ года как оккупированная? Или деньги на крови наших Героев все равно не пахнут? За три года можно было, если захотеть, много чего сделать: перевести ТЭСы на другие угли, развернуть ЛЭП с Крыма в Украину и т.д.
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а ты деньги даш на перевод на другой уголь? Или потриндеть горазд?
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однако шахты у нас зарегистрированы и тут платят налоги. Только с шахтеров часть зарплаты снимают боевики для себя, а зарплату шахтеры тоже у нас получают. Такой расклад получился.
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да лучше реально всраться но не даться..а ты предпочитаешь даться?..
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я не о том вообще. Почитай выше что я написал в ответах. Нельзя сдаваться ни в коем случае. От нас именно этого и ждет "весь цивилизованный мир".
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Порошенко молчит значит все правильно добробаты делают.
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пусть идет рельс заваривает
птэушник куев
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Ещё одна тварь, которая за финансирование террористов и рашистов, убивающих украинских солдат.

Сергей Харьков ‏@serobga 4 ч.4 часа назад

С..тука.
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да эта сссу4ка скурвилась и уже давно..в противном случаи его бы во власть не кто не позвал..
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Андрій тракторист ‏@TrusAndrey

Вже сьогодні ордло під Авдіївкою запросило режим тиші,а через годину почали обстріл ВСУ.Хлопці,воїни-памятайте слова Іси Мунаєва!


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Виталий Портников - Обострение в Авдеевке прочитывается от Путлера очень просто: "европейцы ни на что не способны, украинцы тем более, давить на на нас не нужно, можем отетить и снова начать убивать украинцев, плодить беженцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами сделку. Мы расскажем что нам нужно, торговаться будем с Трампом"

_______________________
Полностью согласна, Путлеру сейчас очень нужен этот торг.
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Еже пару вот таких срывов минских договоренностей и армия Украины будет в Ростове.
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ты фоты не попутал?)
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не, просто ванга предсказала невозможное - а именно декларация завтрашней ассамблеи-посиделок министров
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педр ляксеич. аватар заказывали?

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ну тут еще можно заметить что с торгом что то пошло не так , что то не понравилось из разговора с Трампом отсюда эта истерика
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Вводите ВП на ОККУПИРОВАННЫХ территориях, вместо АТО - агрессия раши. Хватит заниматься х... знает чем.
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пока все норм, все под контролем не горячись.
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Та канешна да.... Нада АРТУ подключать , нюю, активнее... А не для самозахисту!!!
ИМХО.... БЛЛЛЯЯЯЯЯ...
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Вердикт будет аналогичным
Результаты заседания ОБСЕ: Россию призвали поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности
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Вообщем хуйло и его вся банда будут торговаться с трампом! Им нужно все делать,что бы показать,что Украина типа устраивает беспредел, обстреляли мирных жителей,убивают ну и т.д. отказаться от ответственности минского договора! Вообщем ребят февраль будет очень горячим для Украины и украинцев. Не ведемся на разный вброс,думаем головой,прежде чем орать *Зрада*!
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операцІя длится почти три рока
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доколе,Поро х,доколе?
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Слава Богу не будут брать Берлин и Лондон ,помните гейропейцы расийскую доброту
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А хєр вони в сраку не хочуть, щоб голова не хиталась?
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В перечисленных городах такая жопа, что даже без обстрелов "Градами" они выглядят хуже Авдеевки
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На московии даже после ядерного удара разницу не сразу увидишь.
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Получается что это мирные жители Донецка обстреливают Авдеевка. Это если мирные такие, то не мирные это какие . Лишнехромосомный бред.
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Цель этой акции-поговорить, или как очень точно это описывает украинская поговорка: "переливать з пустого в порожнє"
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Таки "ихтаманєту" - шакаладная атмазка... Жіраф баааальшой , яму віднєєєй...
Нєєєє , Блллляяя,уже давно дастали...
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Пусть на Совете Европы спросят, как сбивать Грады из АК 74. Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То эти в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
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А мы не можем дать ответный огонь.

А мы это кто? Пофамильно, плизззз!
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Если вы смотрели выступление сегодняшнее Порошенко, то он четко сказал. Давать ответку, НО НЕ ПО ЖИЛЫМ КВАРТАЛАМ. Куда давать ответку? Боевики лупят с жилых кварталов.
Еще вопросы?
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Да уж...
как они вовремя с этой Авдеевкой "подсуетились"...
Уже никто не думает о том, что
В Украине с 1 февраля подорожает электричество для промышленных предприятий, что вскоре отразится и на рядовых украинцах.
С 1 февраля 2017 года повышается тариф на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 22%. Теперь они будут платить на 1600 грн больше - то есть 9 200 грн за тысячу кубов. Для других покупателей он вырастет на 21,1%, или на 1760 грн - до 10140 грн за 1 тыс. куб. м.

Также дорожает городской проезд, интернет и железнодорожный транспорт.
Крамольная мысль: ведь кто-то за этим стоит...
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За войну надо таки платить. Вопрос: кто будет платить? ПАПа? Сомневаюсь. Мы. Не сомневаюсь.
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Це все папір, його як внесуть так і винесуть

А тут Війна, папір не поможе , а ну так у владі дипломати Миру
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бля сколько тута троллей отльгинских набежало- "папередники" и всякая иная нечисть.. устала рука в спам отправлять. суки расейские тут подвизаются..
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И шо, - комитет министров Совета Европы введет военное положение в прилегающих к линии разграничения районах и нанесет по оркам ответные массированные артудары ? Или пенсии и пособия сам платить будет ? Может они должны рассчитаться за долги по коммуналке оккупированных территорий и возместить нормальным людям все понесенные затраты по содержанию кормильцев ?
Что вы, бляди, от них хотите ?
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Помните? Судьба конголезского народа не ипет никого, кроме самого конголезского народа?
Так вот, применительно к Украине:
Судьба украинского народа не ипет никого, кроме самого украинского народа!
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да похоже она и народ особо не ипет..все сидим и терпим этот абсурд..40 тысяч наркоманов при поддержки соседа кошмарят 45 миллионную страну..элементарные визу для параши и тех на горизонте не видно..как будто так все и должно быть..
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> ..."Украина вынесла вопрос о ситуации на Донбассе"
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А почему не: "Украина вынесла вопрос о войне развязанной Россией на Донбассе"?
Не признает Европа войны на Донбассе до тех пор, пока мы сами официально не признаем войны развязанной Путинским режимом на своей территории.
Разве 100000 сынов Украины погибло без войны? За антитеррористическую операцию с такими людскими жертвами в любой стране под трибунал отдают.
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Извините нечаянно лишний ноль написал "10000"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина вынесла вопрос о ситуации на Донбассе на заседание комитета министров Совета Европы, - Кулеба
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