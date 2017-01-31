 Украина вынесла вопрос о ситуации на Донбассе на заседание комитета министров Совета Европы, - Кулеба

Об этом заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Цель этих действий заключается в том, чтобы наши враги и оппоненты в Москве четко поняли, что вопрос русской агрессии не отошел в тень и наши партнеры не были к нему равнодушными. Потому что после относительного затишья начало складываться впечатление, что и войны нет, и конфликт завершен. Для россиян важно получить сигнал, что международное сообщество несмотря на свои проблемы не забывает о российской агрессии", - заявил Кулеба.
Также, по словам посла, реакция генсека Совета Европы по ситуации в Украине является ключевой.
"Поскольку Совет Европы, это, прежде всего, правозащитная организация, то и основной фокус она делает именно на гуманитарных аспектах. Реакция была четкая. Украина готова к прекращению огня, но, к сожалению, российские террористические войска заинтересованы в дальнейшей эскалации", - заявил Кулеба.
Как сообщалось ранее, генсек Совета Европы Ягланд призвал прекратить боевые действия на Донбассе и соблюдать режим прекращения огня.
2086 76
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Результаты заседания ОБСЕ: Россию призвали поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности(101)
Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля, - МИД Беларуси(28)
Троян поручил подготовить резерв полицейских сил, которые при необходимости смогут быстро прибыть в Авдеевку. ФОТО(37)
Встречи и переговоры в "нормандском формате" пока не планируются, - Песков(26)
Генсек Совета Европы напоминает Януковичу о Луценко(0)
Жена террориста Болотова предполагает, что его отравили чашкой кофе, - российские СМИ(222)
Украина призвала страны-участницы ОБСЕ активизировать давление на РФ для деэскалации ситуации на Донбассе(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вот уголь отказываться ПОКА что нельзя. Там получилось технологически, к сожалению. Покупать газ у Шазпрома - не выход. А семенченко долбень именно этому и подыгрывает. НЕужели этого не видно невооруженным глазом? Да видно же его насквозь падлюку и мошенника.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
птэушник куев
Ответить
Сергей Харьков @serobga 4 ч.4 часа назад
С..тука.
Ответить
Ответить
@TrusAndrey
Вже сьогодні ордло під Авдіївкою запросило режим тиші,а через годину почали обстріл ВСУ.Хлопці,воїни-памятайте слова Іси Мунаєва!
Ответить
Ответить
_______________________
Полностью согласна, Путлеру сейчас очень нужен этот торг.
Ответить
Ответить
Ответить
ты фоты не попутал?)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ИМХО.... БЛЛЛЯЯЯЯЯ...
Ответить
Результаты заседания ОБСЕ: Россию призвали поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нєєєє , Блллляяя,уже давно дастали...
Ответить
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То эти в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
Ответить
А мы это кто? Пофамильно, плизззз!
Ответить
Еще вопросы?
Ответить
как они вовремя с этой Авдеевкой "подсуетились"...
Уже никто не думает о том, что
В Украине с 1 февраля подорожает электричество для промышленных предприятий, что вскоре отразится и на рядовых украинцах.
С 1 февраля 2017 года повышается тариф на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 22%. Теперь они будут платить на 1600 грн больше - то есть 9 200 грн за тысячу кубов. Для других покупателей он вырастет на 21,1%, или на 1760 грн - до 10140 грн за 1 тыс. куб. м.
Также дорожает городской проезд, интернет и железнодорожный транспорт.
Крамольная мысль: ведь кто-то за этим стоит...
Ответить
Ответить
Це все папір, його як внесуть так і винесуть
А тут Війна, папір не поможе , а ну так у владі дипломати Миру
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что вы, бляди, от них хотите ?
Ответить
Так вот, применительно к Украине:
Судьба украинского народа не ипет никого, кроме самого украинского народа!
Ответить
Ответить
-------------------------------------
А почему не: "Украина вынесла вопрос о войне развязанной Россией на Донбассе"?
Не признает Европа войны на Донбассе до тех пор, пока мы сами официально не признаем войны развязанной Путинским режимом на своей территории.
Разве 100000 сынов Украины погибло без войны? За антитеррористическую операцию с такими людскими жертвами в любой стране под трибунал отдают.
Ответить
Ответить
Ответить