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 Представители РФ сорвали скайп-конференцию Трехсторонней группы, созванную в связи с обострением в Авдеевке, - "Интерфакс-Украина"

Представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которую созвали по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Представители России сорвали сегодня скайп-конференцию, созванную по инициативе украинской стороны в связи с невыполнением договоренности о прекращении огня в районе Авдеевки", - отмечает источник издания.

По его словам, первоначально российская сторона подтвердила готовность к таким переговорам, однако позже сослалась на их нецелесообразность.

В итоге, Украина и ОБСЕ приняли участие, а российская сторона - нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке, - Елисеев
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Два не найти таких сук которые могли выплюнуть своей звизгой, такое существо! Хуйло не тварь божья!
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да ладно, хуйло есть плоть от плоти скотокацапского народца
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можно уже вешать начинать, а не подшивать
доказательств выше крыши
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Донецкие пропагандоны, Расказывают за проезд комуналку, и как их обстреливают.
Запись пол часа назад.
https://www.periscope.tv/SharkiShark13/1BdGYgEXOrExX
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Кому потрібно та група, потрібно діяти як Ізраїль звідки стелянули там стерли з лиця зимлі всіх і все питаня відразу зникне а ці виродки у владі соплі жують, кудись там до Європи звонять питають що нам робити та інше
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Дейнега:"Авдеевка на грани выживания. Вместе с ней и вся Украина. Без капли преувеличения!"

Дата та час публікації: Вівторок, 31 січня 2017 13:29

Зміст матеріалу

Авдеевка на грани выживания. Вместе с ней и вся Украина.
Без капли преувеличения! Местный коксохимический завод приостанавливает и консервирует свои мощности. Завод пошел на такой вынужденный шаг после массового обстрела города и перебитой последней линии электропередачи. Без света один из крупнейших заводов Европы работать не может.
Жители города третий день без света и частичного водоснабжения. В свою очередь, сотрудники коксохима прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить батареи города теплыми. Заводчане ждут подачи природного газа и стараются восстановить энергоснабжение. Но пока все потуги тщетны, обстрелы не затихают. Если ничего не получится, при температуре -22 гуманитарной и экологической катастрофы не избежать.
Более того, если хоть один снаряд прилетит в район химического цеха завода, вся ядовитая часть таблицы Менделеева попадет в грунт и территорию радиусом до 70 километров можно считать «Чернобыль. Часть вторая». Экологи и медики даже боятся предсказывать результаты. Но пока этого не случилось, посмотрим на сложившуюся ситуацию с другой стороны.
Половина населения города остается без работы, также как и их коллеги по промышленности из Мариуполя и Запорожья, где таким гигантам и достояние Украины как «Азовсталь», «Запорожсталь» и «М.К. Иллича» придется тоже остановить свои мощности, так как работают только на авдеевском коксе. А как шатнется экономика страны, можно только догадываться.
Тем временем на окраинах замерзающего города творится настоящий ад. Наши бойцы третьи сутки, практически без отдыха сдерживают навалы российской армии. Сценарий противника пока не меняется - сотни снарядов на наши позиции и атака пехоты. На данный момент ни единого сантиметра оккупанту не отдано, а успешные контратаки позволяют занимать стратегически важные позиции.
По всем прогнозам, ситуация обещает быть более напряженной. По данным разведки и словам жителей оккупированной территории в Макеевку и Донецк регулярно прибывает военный транспорт с личным составом, техникой и боеприпасами. Жители Киевского района, который всего в паре километров от горячей точки говорят, что по улицам то и дело проносится гусеничная техника. Регулярная армия РФ только оттуда и ведет огонь в направлении Авдеевки, чувствуя полную безнаказанность в жилых кварталах города.
Хладнокровность, отвага ребят при обороне Авдеевки и это стерпит, да еще покажет боевикам у кого мышцы. Крепко держа автоматы в руках, они пишут новую историю этой беспощадной войны. Им глубоко всеравно, о чем будет говорить Президент сегодня или завтра на совете РНБО или к чему приведет очередное чаепитие в Минске.
Главная их задача закрепиться на новых позициях и не дать врагу многотысячной армией, сконцентрированной в Донецке, зайти в Авдеевку, поставив Украину на колени. Им всего лишь надо чувствовать заботу при -22 градусах, видеть врага ночью на любом расстоянии… Дабы закрепить успех на новых позиция крайне необходимы мощные приборы наблюдения, которые позволят контролировать действия врага в Ясиноватой, Горловской и Донецкой трассах: https://goo.gl/82nHlU. А дальше дело техники.
Виталий Дейнега

"Бой под Авдеевкой не затихает. Противник взбешен большими потерями"- Юрий Бутусов


Відео. Семенченко повідомив про останні горячі новини блокади з штабу блокади


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Это замечательная идея - сбивать из автоматов Грады на подлете. Просто чудесная.
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передайте ему, что употреблять фразу-Украина на коленях забыл.
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алень а куда девается кокс с Запорожкокс? не говоря о кокса с который производится на Азовстали и Иличе?
а почему не упомянул о индесе с Криворожстали, как он бедненький обойдется без авдеевского кокса
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армия РФ только оттуда и ведет огонь в направлении Авдеевки, чувствуя полную безнаказанность в жилых кварталах города.!!!!!
Вопрос к сепарам и украинским "толерастам и пацифистам"!!!-
Почему, если ты стреляешь в моего сына из-за спины своего сына, я не должен пристрелить вас обоих, защищая себя и своего сына???
Только беспощадность в отражении агрессии остановит хуйло и его впопучленцев!!!
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Из мемуаров Родимцева А.И. :" ...Эскадрильи наших бомбардировщиков и штурмовиков заходили на позиции противника. -Александр Ильич! - восторженно закричал Барбин. - Смотрите. снаряды нашей артиллерии рвутся точно на высоте. А Купьеваха пылает от реактивной артиллерии!(!!!) - Не спешите хвалиться, как бы с ног не свалиться, - сказал я ему. - Вот когда пехота вместе с танками пойдёт в атаку и не встретит со стороны противника огневого сопротивления, тогда и скажем "гоп"! Комиссар Зубков подошёл ко мне ближе: - Глянте, как работают наши "Пе-2" и штурмовики! Это они над Перемогой и Непокрытой. Жарко там сейчас врагу!" Купьеваха, Перемога и Непокрытая ( сейчас Шестаково), населённые пункты в Харьковской области. И РККА их бомбила, чтоб выбить оттуда врага. Там кроме немцев были и мирные жители, сидящие по погребам(кто успел). И они погибали. От огня своих. Но никто не будет утверждать, что РККА - военные преступники, т.к. освобождали свою землю. Так вот пусть рашка займётся своими делами, своих русских защищает от чеченов и дагов...
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армия РФ только оттуда и ведет огонь в направлении Авдеевки, чувствуя полную безнаказанность в жилых кварталах города.!!!!!
Вопрос к сепарам и украинским "толерастам и пацифистам"!!!-
Почему, если ты стреляешь в моего сына из-за спины своего сына, я не должен пристрелить вас обоих, защищая себя и своего сына???
Только беспощадность в отражении агрессии остановит хуйло и его впопучленцев!!!
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Это модное слово толерантность используют власти Украины и мира вели на выражение ударили по правой щеке подставь левую а на самом деле это сдача собственных интересов и рабская поклоность событиям которые ты в состоянии изменить в свою сторону прояви жесткость и все измениться хоть это и не по нравственным законам но лучше потерять в бою 1000 чем в перимирие 10 000 тысяч которые размазаны во времени
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Уважаемый! Не следует цитироаать библию если не читал. А ведь дальше написано - не мечите жемчуг перед кабанами растопчат и вас разорвут!
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Да какой там сын? там наемники...у них нет там родственников.
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Ну так пора национализировать ахметкины предприятия ( для государственной безопасности) типа как отжали приват
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Власов Сергей b3083465 - ..."Горловской и Донецкой трассах: https://goo.gl/82nHlU .." Зачем ссылку прилепил на IPLogger, козломордый ?
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ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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На сру. ресурсах наверное уже кричат, что это Украина сорвала конференцию
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У кокошников походу истерика! Кокошники оденьте на бошки ваши дурные ,может извилины шевелиться начнут...дебилы бл.ть (с)
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Администрация Трампа поддерживает позицию НАТО по России, - Столтенберг

Новая администрация президента США Дональда Трампа согласна с позицией Североатлантического альянса (НАТО) о диалоге с Россией с позиции силы.Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.
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ну вот, редкий случай, сказали правду - нецелесообразно!
План другой.
Мир, перемирие и прочая хрень, эРэФии на Донбассе не нужны.
Нужно принять «безальтернативный Минск». Изменения в конституции, особый статус, амнистия террористам, суды добробатам и комбатам, выборы, федерализация и захерченки и плотва (фамилии могут быть другие) в ВР Украины. Фсё!!!
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Военные корабли Испании и Канады вошли в акваторию Черного моря
31.01.2017 - 15:19

Испанский фрегат «Альмиранте Хуан де Борбон», оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) «Иджис», и канадский фрегат «Сент-Джонс» во вторник вошли в акваторию Черного моря, следует из сообщений местных информационных порталов, публикующих фотографии их прохождения через Босфор.

Испанский и канадский фрегаты входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО, которая действует в Средиземном море.

По сообщению Военно-морских сил (ВМС) Румынии, корабли примут участие в натовских учениях «Морской щит 2017» (Sea Shield 2017), которые будут проходить с 1 по 10 февраля в восточной части Черного моря.
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да уж...
радости полные штаны.
сразу отменили повышение цен на электро, водоснабжение, газ, проезд в электротранспорте и ж/д.
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Слышь, удот, а причем тут тарифы? В Авдеевке сейчас ад. Корабли НАТО не помешают в Черном море. Если еще учитывать, что по крайней мере один из них оснащен системой ПРО.
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Испанский Хуан против казламордого Хуйла! Феерично!
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Щось не розумію одну річ. Чому протистояння с ІГІЛ - війна, а у нас - АТО? Хіба АТО буває із артдуелями та евакуацією цілого міста?
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После базара с Трампом Путлер в истерике и это очевидно...
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всё идёт по абхазскому сценарию с точность до нельзя...
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Похоже что кацапы недовольны,события в Авдеевке развиваются не по их сценарию,поэтому и не хотят общаться.
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а какой у них сценарий?
лично читали?
или Штирлиц на ухо шепнул....
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Пусть на Совете Европы наше правительство спросит, как сбивать Грады из АК 74. Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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Больница Калинина в ДАУНетске забита трупаками Путлера...
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Я не вижу, чему тут можно радоваться. В Авдеевке гуманитарная катастрофа. Боевики ведут огонь из жилых кварталов и ответку дать невозможно. Заложниками обстрелов стали не только бойцы ВСУ, к чему уже все привыкли. Но и мирные жители.
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у Украины, сепаратисты, должны страдать
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Отключить свет - и жилые кварталы становятся нежилыми.
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Я вас умоляю. В Авдеевке все плохо, плюс еще и обстреливают. Вот пусть жители Донбасса позаботятся. Кстати, о жителях же Донбасса.

P.S.: И когда в конце девяностых Украина продавала электричество в Румынию. В Черновецкой области свет включали когда на несколько часов в сутки. А когда и нет. И зимой в том числе. Но с Черновецкой области никто никого не обстреливал Градами. Что нужно сделать, чтобы это стало понятно? Обстрелять Градами Киев?
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Вот какие там жители. Вспомним 2015 год. Думаю заслужили от мацковии " подарки".https://rutube.ru/video/870e9f45878ee851f14d10b9c92daa6a/
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Центробанк РАБссии заинтеросован в обвале рубля.Другими словами баксов нет но вы держитесь...
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Бои за "Дерзкую". ВСУ отбрасывают "гибридов" подальше от Мариуполя (КАРТЫ)
На фоне серьезного обострения в направлении Авдеевки почти не замеченными прошли события под Мариуполем, где ночь была очень тяжелой для наших


А там происходят крайне интересные события в плане изменения линии фронта. Сейчас уже смело можно говорить о том, что организованная противником оборонительная линия прорвана в нескольких местах. И это предшествовали месяцы методической работы как морпехов, так и бойцов отельного разведбата, которые прощупывали вражеские позиции, постоянно мониторили ближайший тыл. Это было связано с человеческими потерями - тут стоит вспомнить, например, подорвавшуюся на растяжке разведгруппу, когда погибло сразу трое наших бойцов. Однако в нужный момент благодаря этому удалось переломить ситуацию.
Противник, оказавшись перед лицом того, что вся "серая зона" одномоменто перешла под наш контроль, оказался к этому не готов и ответил усилением обстрелов буквально всех опорных пунктов как севернее дороги Мариуполь-Тельманово, так и на промежутке от нее в сторону Широкино.
Восстановить статус-кво оказалось не так просто - для этого сил просто нет. Поэтому командование оккупантов было вынуждено бросать скудные мобильные резервы (пара групп по 2-3 БМП) из района Безыменного и Саханки, которые действуют как "пожарная команда".

Главным "козырем" здесь продолжает оставаться артиллерия, благо каменистая почва приазовских степей не позволяет построить серьезные оборонительные укрепления. Кроме того, сам регион и до войны был малозаселен, а сейчас так вообще - практически все немногочисленные поселки стоят пустые, что позволяет "работать" артиллеристам что называется "без стеснения". Поэтому тут гораздо раньше, чем под Авдеевкой или на Светлодарском направлении противник стал широко применять "Грады". В добавок к 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубицам-пушкам типа Д-30.
На этом фоне очень интересными представляются сообщения некоторых волонтеров в социальных сетях о том, что украинская армия уже вошла в Пикузы (ранее - Коминтерново). Является ли это сознательным вбросом, направленным на деморализацию противника или отражает реальный ход событий там, пока непонятно, однако такие сообщения есть.

В целом можно говорить, что устойчивость обороны противника в районе Азов (ранее - Дзержинское) - Саханка обеспечивается контролем над господствующей высотой "Дерзкая" и поэтому, если допустить, что ситуация с Пикузами развивается крайне плохо для противника, то стоит ожидать в ближайшее время нашего флангового удара в тыл этой высоты, чтобы "размягчить" линию обороны здесь.
Опять таки вынуждены констатировать, что пока непонятна ситуация в районе н.п. Верхнешироковское (бывший Октябрь), где по всей видимости тоже произошло изменение линии фронта в нашу сторону. Тут в принципе тоже логика событий понятна - наше командование пытается получить хотя бы огневой контроль над трассой Мариуполь-Тельманово.
Пока от серьезного контрнаступления противника сдерживает только отсутствие резервов. Однако, если российским командованием будет принято решение о начале весенней кампании, то близость границы позволяет быстро нарастить силы здесь за счет российского контингента, который располагается в районе границы (район сел Краснополье-Солнцево), которые на сегодня не задействованы.
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Хуйло хочет стать Трампом...Но он так и остангется Хуйлом!
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Виталий Портников - Обострение в Авдеевке прочитывается от Путлера очень просто: "европейцы ни на что не способны, украинцы тем более, давить на нас не нужно, можем отетить и снова начать убивать украинцев, плодить беженцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами сделку. Мы расскажем что нам нужно, торговаться будем с Трампом"

_______________________
Полностью согласна, Путлеру сейчас очень нужен этот торг. И ради этого он на все пойдет.
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Российский подполковник после Донбасса внезапно отбросил копыта в Москве http://dlvr.it/NFfZjP

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Я уже писал что у этого Х-ЙЛА есть только два пути выхода из этой военной крызы -первый путь закрыть войну ,стать под суд за все совершенные преступления и не только вУкраине и сесть в тюрьму и второй путь -продолжать войну что он и делает не спеша -правда есть еще третий путь но это для настоящих мужиков а не для такой никчемной гниды как путин -это учитывая все свои ошибки приведшии к падению россии как когда то развиваевшегося и чтобы стереть все это в памяти народа взять и застрелится но вся проблема в том что такие уроды путин некогда не имеют проблемы из совестью которая их мучила бы -короче они не имеют не каких челоческих чувств чувств и ведут себя как хищники загнанные в угол и пора уже всем это понять .
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Думаю второй путь для мацковии самый выгодный. Карабах , Приднестровье , Южная Осетия - нактананная дорожка. Но не выходит на этот раз. Украинцев много и они наклоняют голову. беспримерный героизм украинцев - вот гибель карлика. Назад карлик не пойдёт пока живой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставители РФ сорвали скайп-конференцию Трехсторонней группы, созванную в связи с обострением в Авдеевке, - "Интерфакс-Украина"
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