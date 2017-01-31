 Представители РФ сорвали скайп-конференцию Трехсторонней группы, созванную в связи с обострением в Авдеевке, - "Интерфакс-Украина"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Представители России сорвали сегодня скайп-конференцию, созванную по инициативе украинской стороны в связи с невыполнением договоренности о прекращении огня в районе Авдеевки", - отмечает источник издания.
По его словам, первоначально российская сторона подтвердила готовность к таким переговорам, однако позже сослалась на их нецелесообразность.
В итоге, Украина и ОБСЕ приняли участие, а российская сторона - нет.
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доказательств выше крыши
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Запись пол часа назад.
https://www.periscope.tv/SharkiShark13/1BdGYgEXOrExX
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Дата та час публікації: Вівторок, 31 січня 2017 13:29
Зміст матеріалу
Авдеевка на грани выживания. Вместе с ней и вся Украина.
Без капли преувеличения! Местный коксохимический завод приостанавливает и консервирует свои мощности. Завод пошел на такой вынужденный шаг после массового обстрела города и перебитой последней линии электропередачи. Без света один из крупнейших заводов Европы работать не может.
Жители города третий день без света и частичного водоснабжения. В свою очередь, сотрудники коксохима прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить батареи города теплыми. Заводчане ждут подачи природного газа и стараются восстановить энергоснабжение. Но пока все потуги тщетны, обстрелы не затихают. Если ничего не получится, при температуре -22 гуманитарной и экологической катастрофы не избежать.
Более того, если хоть один снаряд прилетит в район химического цеха завода, вся ядовитая часть таблицы Менделеева попадет в грунт и территорию радиусом до 70 километров можно считать «Чернобыль. Часть вторая». Экологи и медики даже боятся предсказывать результаты. Но пока этого не случилось, посмотрим на сложившуюся ситуацию с другой стороны.
Половина населения города остается без работы, также как и их коллеги по промышленности из Мариуполя и Запорожья, где таким гигантам и достояние Украины как «Азовсталь», «Запорожсталь» и «М.К. Иллича» придется тоже остановить свои мощности, так как работают только на авдеевском коксе. А как шатнется экономика страны, можно только догадываться.
Тем временем на окраинах замерзающего города творится настоящий ад. Наши бойцы третьи сутки, практически без отдыха сдерживают навалы российской армии. Сценарий противника пока не меняется - сотни снарядов на наши позиции и атака пехоты. На данный момент ни единого сантиметра оккупанту не отдано, а успешные контратаки позволяют занимать стратегически важные позиции.
По всем прогнозам, ситуация обещает быть более напряженной. По данным разведки и словам жителей оккупированной территории в Макеевку и Донецк регулярно прибывает военный транспорт с личным составом, техникой и боеприпасами. Жители Киевского района, который всего в паре километров от горячей точки говорят, что по улицам то и дело проносится гусеничная техника. Регулярная армия РФ только оттуда и ведет огонь в направлении Авдеевки, чувствуя полную безнаказанность в жилых кварталах города.
Хладнокровность, отвага ребят при обороне Авдеевки и это стерпит, да еще покажет боевикам у кого мышцы. Крепко держа автоматы в руках, они пишут новую историю этой беспощадной войны. Им глубоко всеравно, о чем будет говорить Президент сегодня или завтра на совете РНБО или к чему приведет очередное чаепитие в Минске.
Главная их задача закрепиться на новых позициях и не дать врагу многотысячной армией, сконцентрированной в Донецке, зайти в Авдеевку, поставив Украину на колени. Им всего лишь надо чувствовать заботу при -22 градусах, видеть врага ночью на любом расстоянии… Дабы закрепить успех на новых позиция крайне необходимы мощные приборы наблюдения, которые позволят контролировать действия врага в Ясиноватой, Горловской и Донецкой трассах: https://goo.gl/82nHlU. А дальше дело техники.
Виталий Дейнега
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а почему не упомянул о индесе с Криворожстали, как он бедненький обойдется без авдеевского кокса
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Вопрос к сепарам и украинским "толерастам и пацифистам"!!!-
Почему, если ты стреляешь в моего сына из-за спины своего сына, я не должен пристрелить вас обоих, защищая себя и своего сына???
Только беспощадность в отражении агрессии остановит хуйло и его впопучленцев!!!
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Вопрос к сепарам и украинским "толерастам и пацифистам"!!!-
Почему, если ты стреляешь в моего сына из-за спины своего сына, я не должен пристрелить вас обоих, защищая себя и своего сына???
Только беспощадность в отражении агрессии остановит хуйло и его впопучленцев!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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Козак систем - блеск!
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миротворец?- УБИЙЦА!
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Новая администрация президента США Дональда Трампа согласна с позицией Североатлантического альянса (НАТО) о диалоге с Россией с позиции силы.Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.
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План другой.
Мир, перемирие и прочая хрень, эРэФии на Донбассе не нужны.
Нужно принять «безальтернативный Минск». Изменения в конституции, особый статус, амнистия террористам, суды добробатам и комбатам, выборы, федерализация и захерченки и плотва (фамилии могут быть другие) в ВР Украины. Фсё!!!
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31.01.2017 - 15:19
Испанский фрегат «Альмиранте Хуан де Борбон», оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) «Иджис», и канадский фрегат «Сент-Джонс» во вторник вошли в акваторию Черного моря, следует из сообщений местных информационных порталов, публикующих фотографии их прохождения через Босфор.
Испанский и канадский фрегаты входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО, которая действует в Средиземном море.
По сообщению Военно-морских сил (ВМС) Румынии, корабли примут участие в натовских учениях «Морской щит 2017» (Sea Shield 2017), которые будут проходить с 1 по 10 февраля в восточной части Черного моря.
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радости полные штаны.
сразу отменили повышение цен на электро, водоснабжение, газ, проезд в электротранспорте и ж/д.
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https://www.youtube.com/watch?v=nrMWz0RacYY
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лично читали?
или Штирлиц на ухо шепнул....
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И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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P.S.: И когда в конце девяностых Украина продавала электричество в Румынию. В Черновецкой области свет включали когда на несколько часов в сутки. А когда и нет. И зимой в том числе. Но с Черновецкой области никто никого не обстреливал Градами. Что нужно сделать, чтобы это стало понятно? Обстрелять Градами Киев?
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На фоне серьезного обострения в направлении Авдеевки почти не замеченными прошли события под Мариуполем, где ночь была очень тяжелой для наших
А там происходят крайне интересные события в плане изменения линии фронта. Сейчас уже смело можно говорить о том, что организованная противником оборонительная линия прорвана в нескольких местах. И это предшествовали месяцы методической работы как морпехов, так и бойцов отельного разведбата, которые прощупывали вражеские позиции, постоянно мониторили ближайший тыл. Это было связано с человеческими потерями - тут стоит вспомнить, например, подорвавшуюся на растяжке разведгруппу, когда погибло сразу трое наших бойцов. Однако в нужный момент благодаря этому удалось переломить ситуацию.
Противник, оказавшись перед лицом того, что вся "серая зона" одномоменто перешла под наш контроль, оказался к этому не готов и ответил усилением обстрелов буквально всех опорных пунктов как севернее дороги Мариуполь-Тельманово, так и на промежутке от нее в сторону Широкино.
Восстановить статус-кво оказалось не так просто - для этого сил просто нет. Поэтому командование оккупантов было вынуждено бросать скудные мобильные резервы (пара групп по 2-3 БМП) из района Безыменного и Саханки, которые действуют как "пожарная команда".
Главным "козырем" здесь продолжает оставаться артиллерия, благо каменистая почва приазовских степей не позволяет построить серьезные оборонительные укрепления. Кроме того, сам регион и до войны был малозаселен, а сейчас так вообще - практически все немногочисленные поселки стоят пустые, что позволяет "работать" артиллеристам что называется "без стеснения". Поэтому тут гораздо раньше, чем под Авдеевкой или на Светлодарском направлении противник стал широко применять "Грады". В добавок к 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубицам-пушкам типа Д-30.
На этом фоне очень интересными представляются сообщения некоторых волонтеров в социальных сетях о том, что украинская армия уже вошла в Пикузы (ранее - Коминтерново). Является ли это сознательным вбросом, направленным на деморализацию противника или отражает реальный ход событий там, пока непонятно, однако такие сообщения есть.
В целом можно говорить, что устойчивость обороны противника в районе Азов (ранее - Дзержинское) - Саханка обеспечивается контролем над господствующей высотой "Дерзкая" и поэтому, если допустить, что ситуация с Пикузами развивается крайне плохо для противника, то стоит ожидать в ближайшее время нашего флангового удара в тыл этой высоты, чтобы "размягчить" линию обороны здесь.
Опять таки вынуждены констатировать, что пока непонятна ситуация в районе н.п. Верхнешироковское (бывший Октябрь), где по всей видимости тоже произошло изменение линии фронта в нашу сторону. Тут в принципе тоже логика событий понятна - наше командование пытается получить хотя бы огневой контроль над трассой Мариуполь-Тельманово.
Пока от серьезного контрнаступления противника сдерживает только отсутствие резервов. Однако, если российским командованием будет принято решение о начале весенней кампании, то близость границы позволяет быстро нарастить силы здесь за счет российского контингента, который располагается в районе границы (район сел Краснополье-Солнцево), которые на сегодня не задействованы.
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Полностью согласна, Путлеру сейчас очень нужен этот торг. И ради этого он на все пойдет.
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