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 Мы не должны просить согласия Высшего совета правосудия на арест судьи, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, - ГПУ

В случае, если судья задержан во время, или сразу после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления, то правоохранительные органы не должны просить согласия Высшего совета правосудия не только на задержание, но и на арест этого судьи.

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ заявила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.

По ее словам, в настоящее время согласно ст. 126 Конституции Украины без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

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При этом Варченко напомнила, что 16 января 2017 года Высший совет правосудия принял публичное обращение о порядке задержания судей, содержания их под стражей или арестом из которого следует, что применение к судье меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, в том числе и в тех случаях, когда судью задержали во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, до вынесения обвинительного приговора судом без согласия Высшего совета правосудия является грубым нарушением конституционных гарантий неприкосновенности судьи.

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"Считаем, что следственные судьи и суды при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения в отношении судьи, связанной с лишением свободы, должны руководствоваться исключительно нормами действующего законодательства и учитывать в каждом конкретном случае обоснованность необходимости и цели задержания судьи за совершение им тяжкого или особо тяжкого преступления, в том числе и без предварительного получения согласия Высшего совета правосудия. То есть, судью мы можем задержать и арестовать за совершение указанных преступлений без согласия Высшего совета правосудия", - подчеркнула Варченко.

Она отметила, что в настоящее время у правоохранительных органов есть 60 часов, чтобы доставить задержанного в суд для избрания ему меры пресечения. Ходатайство стороны обвинения должно быть рассмотрено судом безотлагательно, но не позднее 72 часов с момента задержания лица. Однако, согласно заявлению ВСП, перед подачей ходатайства в суд следственным органам нужно еще обращаться к ним за получением разрешения на содержание судьи под стражей, на рассмотрение которого предусмотрен пятидневный срок.

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"Допустим, такая ситуация: мы задерживаем судью в Ужгороде или Запорожье. Прежде чем его доставить в Киев, написать подозрение, вручить это подозрение ему, мы должны еще обратиться в Высший совет правосудия. ВСП не дежурит по вечерам, ночам, праздничным и выходным дням. Таким образом они дают возможность судьям уклоняться от ответственности", - отметила Варченко.

В то же время Варченко подчеркнула, что публичное обращение ВСП к судьям носит рекомендательный характер и необязательно к исполнению, однако суды будут бояться пойти вразрез позиции Высшего совета правосудия, поскольку именно они формируют судейский корпус и имеют рычаги влияния на них.

"Такое обращение является своеобразным давлением на суд, так как ВСП не может трактовать Конституцию и Законы Украины. Кроме того, во избежание разного применения закона "О Высшем совете правосудия" и формирования необоснованной практики, необходимо срочно внести в него изменения для детального разъяснения порядка задержания и ареста судей", - заявила Варченко.

"Кроме того, статьей 58 Закона "О Высшем совете правосудия" предусмотрена форма обращения к ВСП с целью получения согласия на задержание или арест судьи в виде представления, которое должно соответствовать требованиям УПК. Но действующим УПК не предусмотрен такой процессуальный документ, а тем более требования к нему", - подчеркнула она.

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Варченко также отметила, что механизм задержания судей, которые не арестованы, но скрываются от следствия, не совершенен, так как предварительно должно быть предпринято минимум две попытки вручить судье повестку, а за это время он может покинуть даже пределы страны.

Она обратила внимание, что в пояснительной записке к проекту Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" четко указано, что если задержание не связано с деятельностью судьи во время осуществления ним правосудия, то он несет ответственность на общих основаниях как обычный гражданин.

"В отношении действий, не связанных с выполнением судейских функций, судья будет нести юридическую ответственность в общем порядке. В соответствии с законопроектом полномочия относительно дачи согласия на задержание судьи или содержания его под стражей или арестом переходят к Высшему совету правосудия. В то же время в законопроекте предусмотрено, что судья может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом без такого согласия, если он задержан во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", - говорится в записке.

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Нужно создать военную организацию которая будет ликвидировать всех тех кто недосягаем законом - тогда эти собаки будут сами бежать в суды и слезно умолять чтобы их посадили во имя спасения собственной @oпы.
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Кто вам ущербным доктор, напринимали тысячи законов, которые противоречат друг другу, а теперь в собственном дерьме захлебываетесь.
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як вм сві за................ли!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будєтє ви просіть... і хто буде "пгосіть"? юга - синій алкаш? В кого оно шо буде пгосіть???Ой, ну фсе!!!! пгосітєль, мля!
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А как же призумпция невиновности судьи который взял взятку? Ее же никто не отменял.
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Не только судей, но и всех остальных неприкасаечых-недосягаемых
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Так что сразу за воротник и в петушатник, гребень лепить паучарам! )))
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шо у нас вообще творится с судами, мусорами и прочими властями? шо это за пиздец такой?!
эти твари нас уже внаглую дурят и думают, шо мы дуримся.
дождётесь суки вил в пузо. ох, и дождётесь!
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Высший совет правосудия должен заниматься законотворчеством и контролировать его выполнение, а не крышивать своих подельников.
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вообще то суки в мантиях придумали неплохо , арестовать можно, закрыть в кпз нельзя .....то есть у ссуки есть время слинять, так как пока дадут разрешение, бумаги ... туда сюда, и заместо нары полет на Канары
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"...просить не должны, но занести, на всякий случай, не помешает..."
одно и тоже, конца и края не видно...
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Давно надо так сделать!Пора это осиное гнездо разворошить!
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Ефективність роботи судів мала б визначатись по кількості повішених суддів на вїзді до кожного міста, до того ж з усіх чотирьох сторін. Натомість, гнидна влада нараховує цій падалі пенсії по 20 тисяч, про зарплатню мовчу. Хоть одне владне чмо пояснить народу за що такі привілеї цим покидькам? Влада носиться з ними лишень по одній причині, щоб ця суддівська мафія гарантувала безкарне пограбування країни. І найгірше, всілякі блага цим пройдисвітам в мантіях, влада створила і продовжує нарощувати за рахунок ошуканих громадян. Такого блюзнірства нема ніде у світі, лише у нас на Україні.
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коктейль молотова надо применять к плохим судьям-другого они не поймут !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы не должны просить согласия Высшего совета правосудия на арест судьи, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, - ГПУ
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