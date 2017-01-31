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 Все больные из авдеевской больницы эвакуированы, - Донецкая ОВГА

Из авдеевской больницы эвакуированы все больные.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой ОВГА Владимир Колесник, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было вывезено 12 больных из авдеевской больницы, они были ориентированы в лечебные учреждения Константиновки. Это неврология, хирургия, терапия", - сказал Колесник. По его словам, вывезены все больные и отработаны маршруты эвакуации, если будут доставлены новые больные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке

При этом больница сможет принимать тяжелобольных в операционных благодаря генераторам, которые обеспечивают электроэнергией.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Читайте: Эвакуация людей из Авдеевки пока не проводится, - замглавы Донецкой ВГА Стокоз
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а вот не надо логикой угрожать !!!

кацапы считают логику нацистским пережитком
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свиньи, не позорились бы в который раз! ведь что бы врать тоже мозги нужны!!

СМИ: Германия знает, что Украина виновна в эскалации конфликта в Донбассе


31 января 2017, 20:31



Как отмечается, в Киеве рассчитывают на то, что обострение ситуации в Донбассе поможет сорвать планы президента США Дональда Трампа по смягчению антироссийских мер.
«В Берлине осознают, что президент Украины Пётр Порошенко будет пытаться сделать что угодно, лишь бы не допустить отмены санкций против России», - подчёркивается в SZ.
Однако в правительстве Германии озабочены тем, что действия Киева приведут к обратному результату - Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на востоке Украины, и тогда Киев удвоит свои проблемы: ситуация для России улучшится, а конфликт получит новый виток эскалации.

«Можно ли, учитывая такой риск, отговорить Киев от задуманных им провокаций? В Берлине пока не готовы ответить», - заключили в издании.
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Он сам не знает, что откопал на сру. ресурсах то и запостил
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этот тупица даже не может ответить.
SZ это правая газета Suddeutche Zeitung
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только в больной суперхромосомной башочке могут блуждать подобные идеи.
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Кацапская свинья, иди на сру. ресурсы и пость там свою хрень, лишнехромосомные братаны примут ее на ура.
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Канешна куда там бэрлинским нацистам и то бывшим, браться к киевской хунте
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ахренеть. все больные авдеевки, в количестве целых 12 особей, вывезены.
кому орден?
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Рашисты будут брать Авдеевку любой ценой?
Jan. 31st, 2017 at 12:40 PM


Мысль о том, что оккупационные войска предпримут наступление на Авдеевку, с целью полного взятия данного населённого пункта под контроль у меня появились сразу же после того, как прозвучала первая информация об эвакуации гражданских лиц. По сути, если будет эвакуирован данный н/п то боевые действия за него могут принять полномасштабный формат. И, не прошло так много времени, а эту догадку подтвердили прямиком в Кремле.

Так, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что террористы (читай войска РФ), в результате контрнаступления, "вернули под свой контроль" Авдеевку. А теперь по сути.
1. Авдеевка не была под контролем шоблы ДыНэРо, а находилась в зоне ответственности ВСУ на момент обострения.
2. На данную минуту террористы не вернули под свой контроль, как населенный пункт, так и даже те опорные пункты, которые потеряли накануне, в результате своего отступления.
3. И, пожалуй, самое главное и неприятное... Если уже пресс-секретарь главного российского зиккурата заявил о том, что Авдеевка находится под контролем террористов, значит изначально это входило в планы Москвы. Откажется ли она от них? После заявления Пескова - вряд ли и даже наоборот, лишь усилит в этом направлении потуги, дабы заявления самого честного пресс-секретаря не оказались голословными.
А потому, будет перемирие или нет (а скорее второе, нежели первое), но после того как закончится вывод гражданского населения, не исключён апогей обострения.
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Нужно усиление санкций против парахи - да такие чтобы ударили по жителям парахи до такой степени чтобы они оказались на грани катастрофы как жители Авдеевки и всего Донецка.
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блестящая операция по эвакуации, завтра награждение.....


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скоро свинарник останется без спонсоров, вот и решили хероев на убой послать, шуму навести, от перемог в экономике отвлечь
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