 Все больные из авдеевской больницы эвакуированы, - Донецкая ОВГА

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой ОВГА Владимир Колесник, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня было вывезено 12 больных из авдеевской больницы, они были ориентированы в лечебные учреждения Константиновки. Это неврология, хирургия, терапия", - сказал Колесник. По его словам, вывезены все больные и отработаны маршруты эвакуации, если будут доставлены новые больные.
При этом больница сможет принимать тяжелобольных в операционных благодаря генераторам, которые обеспечивают электроэнергией.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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кацапы считают логику нацистским пережитком
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СМИ: Германия знает, что Украина виновна в эскалации конфликта в Донбассе
31 января 2017, 20:31
Как отмечается, в Киеве рассчитывают на то, что обострение ситуации в Донбассе поможет сорвать планы президента США Дональда Трампа по смягчению антироссийских мер.
«В Берлине осознают, что президент Украины Пётр Порошенко будет пытаться сделать что угодно, лишь бы не допустить отмены санкций против России», - подчёркивается в SZ.
Однако в правительстве Германии озабочены тем, что действия Киева приведут к обратному результату - Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на востоке Украины, и тогда Киев удвоит свои проблемы: ситуация для России улучшится, а конфликт получит новый виток эскалации.
«Можно ли, учитывая такой риск, отговорить Киев от задуманных им провокаций? В Берлине пока не готовы ответить», - заключили в издании.
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SZ это правая газета Suddeutche Zeitung
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кому орден?
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Jan. 31st, 2017 at 12:40 PM
Мысль о том, что оккупационные войска предпримут наступление на Авдеевку, с целью полного взятия данного населённого пункта под контроль у меня появились сразу же после того, как прозвучала первая информация об эвакуации гражданских лиц. По сути, если будет эвакуирован данный н/п то боевые действия за него могут принять полномасштабный формат. И, не прошло так много времени, а эту догадку подтвердили прямиком в Кремле.
Так, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что террористы (читай войска РФ), в результате контрнаступления, "вернули под свой контроль" Авдеевку. А теперь по сути.
1. Авдеевка не была под контролем шоблы ДыНэРо, а находилась в зоне ответственности ВСУ на момент обострения.
2. На данную минуту террористы не вернули под свой контроль, как населенный пункт, так и даже те опорные пункты, которые потеряли накануне, в результате своего отступления.
3. И, пожалуй, самое главное и неприятное... Если уже пресс-секретарь главного российского зиккурата заявил о том, что Авдеевка находится под контролем террористов, значит изначально это входило в планы Москвы. Откажется ли она от них? После заявления Пескова - вряд ли и даже наоборот, лишь усилит в этом направлении потуги, дабы заявления самого честного пресс-секретаря не оказались голословными.
А потому, будет перемирие или нет (а скорее второе, нежели первое), но после того как закончится вывод гражданского населения, не исключён апогей обострения.
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