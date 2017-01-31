 Гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки начал работу в Днепре: "Ситуация на грани гуманитарной катастрофы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровского облсовета.
В нем отмечается, что Авдеевка сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы, страдают мирные люди.
"Учитывая ситуацию, которая сложилась в "серой" зоне, в областном совете начал работу гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки. Функционирует он в помещении приемной областного совета, по адресу ул. Поля, 2 (Тел. для справок: 742-75-93). Приобщиться к помощи могут все жители Днепра и области", - говорится в сообщении
В пресс-службе со ссылкой на офицера отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "Восток" Бориса Кутового сообщили, что в настоящее время жители Авдеевки больше всего нуждаются в согревающих химических пакетах, термоодеялах, теплой одежде, шарфах, термосах, продуктовых наборах для потребления без разогрева. Уже во вторник будет отправлен первый гуманитарный груз.
"Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, люди в сильные морозы остались без тепла и света, поэтому медлить с помощью нельзя! На счету каждая минута, поэтому уже сегодня выезжаем в Авдеевку с первым гуманитарным грузом", - отметил Кутовый.
"Украина должна быть единой не на словах, а на деле. Днепропетровщина всегда была броней в защите целостности государства. Поэтому и сейчас мы должны помочь нашим соотечественникам, мы должны демонстрировать всему миру, что мы едины! Поэтому областная власть создает штаб. Призываю каждого жителя не оставаться равнодушными к чужой беде", - обратился председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.
Кроме этого, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что связался с Донецкой областной военно-гражданской администрацией и предложил оказать помощь.
"Связался с Донецкой ВГА. Предложил помощь по Авдеевке... Пожалуйста, Днепр готов подставить плечо", - написал Филатов в Facebook.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Выпуск #806 за 31.01.2017 «Предатели, смотрите на Авдеевку! Это возможное буд
1. Российские военные оккупанты продолжают показывать крымчанам их место: "29.01.17 в городе Армянск русские военные ворвались в шашлычную, напротив автостанции, били всех подряд людей. Развлечения у них такое! Поломаны руки, ноги, головы. Пострадавшие находятся в больнице, а начальство молодцов-героев уже все тихо прикрывает. И этих солдатиков крымчане считают защитниками? Может, нам пора и от русских прятаться?". Я подумал, что это вброс, но вот комментарии к посту: "Если даже и побили, наверняка, за дело! У нас ПОЛНО осталось хероев, к сожалению!" (под "хероями" подразумеваются патриоты Украины), "Побили, думаю, не просто так!", "Я слышал краем уха за ситуацию. Знаю, что за дело! Пузатый дядя с Перекопа и его братья! Но это не военные, а полиция вроде", "Шашлык просроченный, может, был?", "К персоналу и к кафе у них не было никаких претензий", "Ну значит одним предположением меньше. А форму армии рф можно купить в любом военторге и устраивать беспредел якобы от имени вооруженных сил", "Полностью согласна)))" (смайлики намекают на многоходовочку-ложь путина про отсутствие войск в Крыму в 2014 году). Далее были сообщения некой Анны, которая рассказала подробности избиения военными мирных жителей, но, опасаясь расправы, она удалила сообщения. Остались только ответы на её удалённый пост: "Анна, прям спланированная спецоперация. Может, ребята до этого кого-то из военных обидели?", "Анна, а может, там был кто-то им очень нужный, а попали все?". Так русский мир шагает по Крыму https://twitter.com/CrimeaUA1/status/826203268586074117 (скрин).
2. Одна из ватниц, обсуждая ужасы государственных оккупационных структур, написала: "Жду не дождусь, когда уеду. И многие так, к сожалению" https://twitter.com/KrKozyavka/status/826164348204748800 (скрин). Аналогичную картину можно наблюдать и в Феодосии, где люди занимают очереди с ночи и пишут: "Сейчас стало намного хуже в плане оформления документов. Людей, недовольных политикой в нашей стране, становится всё больше" https://twitter.com/KrimRt/status/826402841795375105 (скрин).
3. Керчь. Очередная потенциальная понаехавшая со своей мамашей зондирует обстановку: "Народ, почему вы такие злые? Почему так категорически против приезжих? Ведь когда вы сами едете в другие города, почему же там не слышите «понаехали»? Мы собрались к вам переезжать, потому что влюбились в Керчь, когда это была Украина. Сами плачете, что город умирает, но приезжим вздохнуть не даете и заранее отпугиваете… Почему? Анонимно". Ей отвечают: "Приезжайте и отбирайте работу у керченского быдла. Автор поста живет на хорошей волне новостей. Были бы новые предприятия и зарплаты не 12 тыс., приезжие были бы не нужны. Тот, кто хочет переехать, просто берет и едет на разведку. А потом принимает решение. Вам этот вывод вкратце местные и сообщают - не едьте. Нет бы прислушаться, так они тут доказывают, что все в Крыму идиоты, а они умные - виртуально и судя по новостям телевизора", "А вы пробовали говорить в глубине россии в поезде, что вы с Крыма? Россияне готовы с говном сожрать. Типа крымчане виноваты, что в россии стало жить хуже", "Иди ты нахрен вместе со своей мамой! Мамаша, походу, кобеля крымского захотела, бабы насторожитесь, едет конкурентка", "Людям пытаются показать реальную ситуацию в городе, а не глянцевую картинку. Мне кажется, важнее для приезжающих знать о том, с чем они столкнутся тут - минимум интересной высокооплачиваемой работы, неконтролируемые цены на продовольствие, непрофессионализм исполнительной власти, грязь и серость" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/826387742372294656 (скрин).
4. Бельбекская долина. Света ушла утром на 2 часа, захватив с собой мобильную связь и интернет. (прим. Отключения сегодня многократные ПО ВСЕМУ Крыму (за исключением Севастополя), в дайджесте дам лишь некоторые сообщения).
5. Ялта. Утро. Энергохвост привычно завилял собакой-гоблином и отлучился на полчаса. В городе 2 градуса ниже нуля. Кроме того, жители Большой Ялты замерзают в собственных квартирах, о чем сообщают в соцсетях: дети спят одетыми, батареи едва тёплые. Видимо, россия решила заморозить тех "хохлов", до которых смогла дотянуться http://news.sevas.com/crimea/zhiteli_yubk_zamerzayut_v_svoih_kvartirah_yanvar_2017 . Тем временем ялтинские ватники вернулись в состояние 2015 года и требуют, чтобы соседей тоже отключали, при этом не понимают, почему путин говорил, что проблем со светом больше не будет, а проблемы никуда не делись. Прочтите >> https://twitter.com/KrimRt/status/826400470797258752 (скрин).
6. В Симферополе "хохлы" не только мёрзнут, но уже несколько дней без газа, а сегодня ещё и свет отключили https://twitter.com/KrimRt/status/826390995218657280 (скрин). Кроме того, оккупанты начали отключать не только жилые дома, но и светофоры. Видимо, экономят электричество http://fresh.org.ua/novosti/128555/gibdd-nedovolna-otklyucheniyami-svetoforov-v-simferopole-dnem_2017-01-31 . В поисках света и воды находятся и жители Партенита https://twitter.com/KrimRt/status/826410083684909056 (скрин). А вот предатель из Судака от блэкаутов уже с ума сходит https://twitter.com/KrimRt/status/826485833209372673 (скрин).
7. В Керчи море покрылось льдом. Всё, что усложняет жизнь оккупантам, не может не радовать http://podpricelom.com.ua/look/v-kerchy-zamerzlo-foto.html (фоторепортаж). Тем временем в городе продолжаются МАСШТАБНЫЕ многочасовые отключения света в жилом секторе. У многих нет воды - насосы не качают. Ватники требуют… Нет, не свет, а графики его отключения https://twitter.com/KrimRt/status/826402034194718720 (скрин). Оккупанты традиционно всё списывают на аварии. Так теперь называется нехватка электроэнергии http://kerch.fm/2017/01/31/v-kerchi-opyat-massovye-otklyucheniya-elektrichestva.html (видео). А уже вечером сообщили, что отключения теперь будут регулярными и ежедневными - ждут тепла http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63598
8. Севастополь. Торговые центры перешли на генераторы. Делают вид, что энергомост, скорей, есть, чем его нет. Аналогичная картина и в Керчи. Ватники в комментариях ищут путинские хвосты http://kerch.fm/2017/01/31/v-kerchi-vse-supermarkety-pereveli-na-generatory.html (фото).
9. Разговаривал с ватником. Он говорит, что сидят со свечками уже около двух часов. И тут, думаю, настал мой звёздный час! Говорю ему, что сейчас многие сидят без света… И только я хотел продолжить, как он меня перебивает и говорит: "Так ведь предупреждали, что отключат". Я выдал ему эмоциональную тираду: "Какое предупреждали?! Где предупреждали?! Что ты несёшь?! Покажи пальцем!!! Аксёнов говорил, что все проблемы решены, путин говорил, что все проблемы решены, газовый мост провели, энергомост провели три раза, десятки газотурбинных электростанций и генераторов по всему Крыму!!! А в Крымэнерго заявили, что сейчас устраняют аварию!!! Когда тебя предупредили про аварию?!! Авария - это то, что происходит ВНЕЗАПНО!!!". Он не ответил на мои вопросы. Самое интересное, что этот дятел свято верит в то, что его ПРЕДУПРЕЖДАЛИ! Причем его мозг додумывает все смысловые конструкции самостоятельно под то, что годами показывает российский зомбоящик: свет есть - значит энергомост работает и путин бох, света нет - значит предупреждали. Ватники, у вас мозг выжжен телевизором!
10. Крымоватник написал другим крымоватникам, чтобы они боготворили путина, НО путин, по мнению ваты, не обещал Крыму процветание, а лишь обеспечивал обороноспособность россии, проводя спецоперацию в Крыму в 2014 году. Крымчане, по словам ватника, ВТОРИЧНЫ. Тююю, а как же "референдум"? Также ватник считает, что нужно продолжать жаловаться на гоблинцев, и когда недовольство превысит предел, путин сошлёт их на Колыму. Прочтите этот феерический пост! >> https://twitter.com/crimean_vata/status/826367651609972736 (скрин).
11. Оккупанты арестовывают недвижимость крымчан-должников украинских банков, включая бизнесменов, что приводит к их разорению и остановке бизнеса, несмотря на то, что долги они давно погасили. Таких уже 50 000 https://newdaynews.ru/crimea/592790.html . Вата в шоке - вате лично путин обещал: "Ну катайтесь спокойно" https://www.youtube.com/watch?v=YKujiaxzf58 (видео).
12. Представительница колбасного цеха Краснодарского края приехала в Керчь, дабы предложить свою продукцию для реализации в городе. К концу дня женщина была на грани ис
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13. Хорошая новость - продолжаем пожирать рашку изнутри: "Керченский мост подорожал еще на 29 млрд руб. Из них почти 17 млрд получит Ротенберг" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/826381006051631104 (скрин и ссылка).
14. Крымчанка на фоне возобновившихся военных действий на Донбассе со стороны оккупантов написала: "Не сплю, нервничаю. Милые, родненькие сыночки Украины, братики и мужья, мы в Крыму молимся за вас". Тем временем российско-террористические войска продолжают массированный обстрел Авдеевки с территории жилых кварталов Донецка, прикрываясь мирными жителями, как путин велел http://news.liga.net/video/incident/14681731-zalpy_reaktivnoy_artillerii_terroristov_iz_donetska_pervye_video.htm (видеорепортаж), а российские пропагандисты рассказывают, что это ВСУ обстреливает Авдеевку, которую и контролирует https://twitter.com/i_army_org/status/826386806358814721 (скрин).
15. Крым. Геббельс-радио: "Авдеевку эвакуируют из-за обстрелов ВСУ". Всех тварей, которые начитывают эту ложь, после освобождения люстрировать.
16. Путинские боевики уничтожают все живое, превращая Авдеевку в Алеппо!
P.S. Предатели, смотрите на Авдеевку! Это возможное будущее Крыма. Вам кажется это невозможным? Смеётесь? До 2014 года я, как и вы, тоже многое считал невозможным…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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А ЧАВО АХМЕТКА не шавелитца, а чаво не слыхать - "ВВЕДИ"???
Мне не жалка - купить каждому по два патрона, второй - кантрольный!!!
ЗАЕПАЛИ!!!!
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Просто як Надю.
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На екстреному засіданні ОБСЄ по ситуації в Авдіївці країни-учасники організації закликали Російську Федерацію підтримувати режим припинення вогню і виконувати мінські домовленості, пише ЛІГА.netз посиланням на Twitter постійного представництва України при ОБСЄ.
«Результати засідання ОБСЄ: країни-учасники закликали Росію дотримуватися режиму припинення вогню і виконувати мінські домовленості», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 січня бойовики спробували штурмувати промзону Авдіївки. Бійці АТО зупинили атаку на одній з позицій і пішли у наступ на іншій, зайнявши стратегічно важливий пост. За даними української розвідки, з боку бойовиків загинуло 15 російських військових, 24 отримали поранення.
Також вдалося взяти у полон бойовика. Вчора вранці терористи застосували танки і артилерію, внаслідок чого загинуло двоє українських військових.
Наразі обстріли Авдіївки не припиняються, робота ремонтних бригад заблокована.
Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій підготувала до евакуації близько 12 тис. жителів Авдіївки. Їх приймуть найближчі 10 населених пунктів - Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровск, Селідове, Гірник, Новгородське, Українськ, Бахмут і Слов'янськ.
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Та жартую,мені байдуже до того,кому байдуже до моєї країни .
Хто не скаче в Авдіївці,той замерзне,не хотіли стрибати раніше - доведеться пізніше.
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И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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