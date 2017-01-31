 Для подготовки бойцов КОРД с помощью партнеров из США построен современный учебно-тренировочный комплекс "киллер хаус", - замглавы Нацполиции Руденко

Об этом заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, какая помощь была предоставлена партнерами из США, он отметил: "Обмундирование, бронежилеты, каски, снаряжение, десять автомобилей Лэнд Крузер 200, восемь "Фольксвагенов" Т-6, маркерное оружие для тренировок - это Глоки, которые стреляют краской.
На нашей тренировочной базе американцы помогли построить полосу препятствий. Не такую, как была в советские времена, а современную, как это нужно сейчас.
Построили также учебно-тренировочный комплекс "киллер хаус", которому нет аналогов в Украине. Для проведения стрельб из различных видов оружия. Это отдельно стоящее помещение, с крышей. В нем все стены бронированные, есть открытые и закрытые коридоры, там стоят пулеулавливатели, и наши бойцы смогут стрелять боевыми патронами. Можно стрелять на 360 градусов".
Руденко также отметил, что сейчас "автоматы закупают у украинского производителя. Аналог американских М. До этого был автомат Калашникова. Глоки тоже обещают. Ждем".
Полный текст интервью с Алексеем Руденко читайте ЗДЕСЬ.
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вопрос?а зачем они нужны в принципе?
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Да тебе, Клавдия, мышь покажи и ты в обморок...
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