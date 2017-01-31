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Все про:Нацполиция (5819) спецназ (596) США (11885) Руденко (6) КОРД (112)

 Для подготовки бойцов КОРД с помощью партнеров из США построен современный учебно-тренировочный комплекс "киллер хаус", - замглавы Нацполиции Руденко

На сегодняшний день для подготовки подразделения специального назначения КОРД существенную помощь оказали американские партнеры.

Об этом заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, какая помощь была предоставлена партнерами из США, он отметил: "Обмундирование, бронежилеты, каски, снаряжение, десять автомобилей Лэнд Крузер 200, восемь "Фольксвагенов" Т-6, маркерное оружие для тренировок - это Глоки, которые стреляют краской.

На нашей тренировочной базе американцы помогли построить полосу препятствий. Не такую, как была в советские времена, а современную, как это нужно сейчас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня КОРД работает уже в 11 областях Украины, - замглавы Нацполиции Руденко

Построили также учебно-тренировочный комплекс "киллер хаус", которому нет аналогов в Украине. Для проведения стрельб из различных видов оружия. Это отдельно стоящее помещение, с крышей. В нем все стены бронированные, есть открытые и закрытые коридоры, там стоят пулеулавливатели, и наши бойцы смогут стрелять боевыми патронами. Можно стрелять на 360 градусов".

Руденко также отметил, что сейчас "автоматы закупают у украинского производителя. Аналог американских М. До этого был автомат Калашникова. Глоки тоже обещают. Ждем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Около 9% претендентов прошли отбор в КОРД. Часть отсеяли позднее - во время двухмесячного курса подготовки", - замглавы Нацполиции Руденко

Полный текст интервью с Алексеем Руденко читайте ЗДЕСЬ.


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Когда будут подготавливать профессиональных военных, в стране война, а всё лучшее почему то ментам ?
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У НГ інші завдання, це захист від внутрішньої загрози і подивившись на те як забезпечуються ВСУ і НГ, стає зрозумілим де влада бачит більшу загрозу, для себе))))
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А когда по Донбассу в 2014-м бегала всякая шпана с пестиками и некому было её присмирить, то это в какую угрозу вылилось?
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...чтоб центр продуктивно работал - шлепнуть возле бетонной стены десяток-другой сепаров с руснявыми, окропить стены красненьким... ...разбивают ведь о борт корабля при спуске на воду бутылку шампанского...
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если бы готовились к твоему лично выходу на майдан, то покупали бы мягкие диваны...
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Лишь бы не заживляющую мазь для языков, лижущих шоколадный зад. Бачыш, нещастье, ваш сегодня на смене. Трусятся от слова Майдан даже на сайте Бутусова
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я конечно за правопорядок и их охеренные зарплаты..НО...но у нас фронт и война!, где техника туда??, где доноры?? где новые военные базы?где зарплаты ??? где квартиры воинам??
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вот если бы у нас весной 2014-го были такие киллер-хаусы, то не было бы никакой войны
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и весь этот именитый хорошо экипированный ,натренированый ,обученный КОРД ,хромой одесский судья с пневматом запугал, наыбал и сбежал за три минуты.от 10 бойцов :D
вопрос?а зачем они нужны в принципе?
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Привід Майдану3 блукає Україною, а швидше в АП, ВР та КМ )))))
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Американцы построили полосу препятствий, а вы в конце полосы достройте точную копию дома в Княжичях, чтобы грабить успевали шустрее, а также макеты ланосов ДСО, чтобы стреляли метче.
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Да конечно,если вы не знаете какая полоса препятствий вам нужна то без Штатов не обойтись.
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от тебя шоли ? )))

Да тебе, Клавдия, мышь покажи и ты в обморок...
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Кожен наступний рівень буде складнішим,Барига насправді хитріший за попередника,мусора озброєні й забезпечені краще і назву від ворожого кулемету мають ...Та,слава Богу,вони не безсмертні.
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Это не их ли человек 6 , татарин одним махом на землю повалил, во время крымской блокады , или то другие герои - спецназовцы были ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля подготовки бойцов КОРД с помощью партнеров из США построен современный учебно-тренировочный комплекс "киллер хаус", - замглавы Нацполиции Руденко
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