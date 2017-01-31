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 Политика Украины, За рубежом
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 Результаты заседания ОБСЕ: Россию призвали поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности

Страны-участники ОБСЕ призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности.

Об этом сообщается на странице Twitter постоянное представительство Украины при ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности", - сказано в сообщении.

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Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что ОБСЕ срочно собрала заседание из-за преступлений российской стороны в Авдеевке.
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так все знают,что засранцы...а теперь еще и аидят.
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шо и пальчиком отак погрозили? ну все теперь пуденг отступит
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Прямо от сердца отлегло , фух . Спасители они наши .
Сколько меркантильных мудаков собралось , что бы играть спектакль наивности .
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Все єто вызывает просто смех какие они жалкии и наше правительство с таким поведением скоро об нас все ноги вытирать начнут не уважать себя позор
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Жалкие не жалкие но вяликую параху в клетку загнали.
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Ты то, наверное, больше всех гонял?
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Украина должна вернут земли которые по праву принадлежат Киевской Руси!
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Украина - это и есть Киевсрая русь!!!!! А раша - монголо-татарское иго!
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оно ж дебильное, лишнехромосомное, кому ты доказываешь в спам без разговора
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Уголок циника

"Когда вам говорят, что половина россиян не против хиджабов в школе, не забывайте, что половина россиян даже не против бутылки в жопе". (с)
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призывы ОБСЭ для рашиста. все равно.что мавзолейному сифилисно- фурацылиновому бронетранспортер...
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Если на большее не способны,чего тогда собираться?как бабушки на лавочке...
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ОБСЕ обеспокоен призывом выразить озадаченность озабоченностью
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Смешно и ... Снова смешно. "Мировое сообщество надавило на страну агресора!" Экстренно надавило,сильно.
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І це все?!!!....................... Закликали підтримати режим припинення вогню?!!!! Не припинити, а - ПІДТРИМАТИ ПРИПИНЕННЯ!!!!!
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.... и выразили глубокую обеспокоенность и сожаление.
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сцуко..но естьже СВИФТ, есть поставки вооружения..бля..ну сколько можно???
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Можно было не собираться. Распечатали бы предыдущее заявление.
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Это что бы ни кто не сказал что они бездействовали. Был сигнал-мы отреагировали.
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"...я не бездействовал, я сразу на капу нажал! Скрипач свидетель!" (с) :D

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На сигнал отреагировали гудком , но не очень громким , что бы не мешало тем , кому не нравится гудок .
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...такое постановление и то содержательнее:

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Рашисты своего добились.Международного права не существует,превращено в фарс.
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На самом деле не все так плохо!
Там под угрозой окружения Горловка,и горение ватных пуканов.Если Авдеевку эвакуируют,и выкатят туда арту,у кацапов может быть большей карачум!
Плюс ВСУ очень знатно улучшили позиции.
Читал кацапские ресурсы,там реально паника!
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Дятлам из ОБСЕ, надо как то оправдывать свое существование.
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Так же ГЕЙропейская ПИДАРАСНЯ реагировала 39-м, когда вяликое и немогучее сэрэсэрэ напала на маленькую Финляндию.
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А письков что ?
Сказал что рашка не сторона конфликта.
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Украинские военные за линию не заходили. А рашка в Дебальцево за линией. так кто нарушает ?
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Иногда хочется,чтобы Хуйло начал бомбить Европу,а мы бы сидели с поп корном и "озабочивались"
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Ах ты боже мой! "Россию призвали..." А Васька слушает да ест... Да даже и не слушает, зная, что импотентные европейские бюрократы больше ни на что не способны. Все эти ПАРЕ, ООН, ОБСЕ на поверку оказались просто импотентными говорильнями, к величайшему сожалению, и без кардинального реформирования вряд ли будут на что-то большее способны, чем в тысячу энный раз выразить свою крайнюю озабоченность... А тут, на наше несчастье, вместо мягкотелого Обамы в США пришел к власти вообще фрикоподобный Трамп. (Почему-то напоминает смену Юща Янеком...). Надежда только на наших ребят - воинов, волонтеров, врачей...
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с таким же успехом эти европейские неадекваты действовали и в 1938-1939. Ничему не учатся.
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Україна веде війну на своїй землі проти кацапських окупантів і має право захищати свій народ так, як може. Чому ми увесь час когось про щось просимо ?????????????? Який мінський договорняк українські солдати мають виконувати, які перемир я ??? Солдат повинен вбивати окупантів і крапка !
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Oleksandr Arhat ‏@olarhat

Фіксую, що абсолютно (порівняно з 2014-15)зникло очікування міжнарожної реакції на військові загострення.Реально цікавить тільки позиція ЗСУ
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Роман Донік з Roman Donik.
Вчора о 17:18 ·

Обострение по всей линии фронта. К сожалению не без потерь. Кроме прямых боестолкновений, участились обстрелы боевиками оккупированных ими же территорий. Лупят, практически не скрывая от местных, по этим же местным, в пределах городов и поселков. Обстреляно за три дня несколько населенных пунктов, находящихся вплотную к линии фронта на оккупированной территории. Местные видят и знают откуда летит, но это не особенно беспокоит орков.
Я не знаю что намечается, но что то намечается. Россия в открытую гонит через границу тентованные уралы и заправщики. Отдельные одиозные боевики, которые всегда были на острие провокаций, слишком часто меняют локацию. Практически каждый день "отсвечивают" в радиоперехватах, в разных секторах. При этом, наши, практически каждый день, хоть понемногу, но продавливают линию фронта. Где то громко, из за обилия журналистов и волонтеров, где то очень тихо. Но продвигаются вперед. Окапываются на новых местах и укрепляются. По отдельным данным, у боевиков на луганском направлении не хватает людей для контроля за опорниками. Возможно именно этим и вызвано обострение и провокации, которые должны о чем то сигнализировать россии или для россии.
К сожалению, на третьем году войны, мы так и не научились обращению с информацией, от которой может быть больше вреда, чем пользы. Опять какие то призывы контролировать ситуации на фронте от журналистов и волонтеров, опять какая то горячечная спешка по озвучиванию всего происходящего в режиме реал тайм со слов "по телефону". Не заботясь совершенно, как бьет эта информация по всем. В первую очередь по самим ребятам и по их семьям.
Наша армия, за два с половиной года войны, стала принципиально другой, по сравнению с началом 14 года.
Большинство командиров воюют третий год. У большой части военнослужащих за спиной имеется огромный опыт войны.
Не нужно их контролировать и не нужно их унижать недоверием. Они профессионалы и опытные воины.
У нас есть чем и как помогать, не внося нервозность и не доводя до нервных срывов семьи наших защитников.
Война идет. Это не первое и не последнее обострение. И давайте вместе с нашей армией развиваться и расти. Становиться более ответственными и профессиональными потребителями и ретрансляторами информации.
Если хотите почувствовать сопричастность, если хотите помочь, если хотите быть в деле, помогайте тем, чем можете, но не вредите. Пожалуйста.
Война - это тяжелая работа, полная риска и опасности. И к сожалению, война не бывает без погибших и раненых. И единственное, что мы объективно можем сделать - это минимизировать возможные потери своей помощью.
--
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Уверен, когда Гитлер напал на Польшу в 1939 году - тоже самое происходило
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такими темпами, скоро свиновластям врать будет ни о чем
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А посчитать который это по счёту призыв? А сказать имел ли хоть один призыв к парашке какой-то результат? Для кого они показывают свою безрезультатную суету? Может уже пора признать ОБСЕ недееспособным и послать подальше?
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"Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали(!!!) обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности"
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и ВСЁ
Просто офуительный "результат"..........


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезультаты заседания ОБСЕ: Россию призвали поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности
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