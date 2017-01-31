 Результаты заседания ОБСЕ: Россию призвали поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности

Об этом сообщается на странице Twitter постоянное представительство Украины при ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности", - сказано в сообщении.
Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что ОБСЕ срочно собрала заседание из-за преступлений российской стороны в Авдеевке.
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Сколько меркантильных мудаков собралось , что бы играть спектакль наивности .
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"Когда вам говорят, что половина россиян не против хиджабов в школе, не забывайте, что половина россиян даже не против бутылки в жопе". (с)
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Там под угрозой окружения Горловка,и горение ватных пуканов.Если Авдеевку эвакуируют,и выкатят туда арту,у кацапов может быть большей карачум!
Плюс ВСУ очень знатно улучшили позиции.
Читал кацапские ресурсы,там реально паника!
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Апупеть.
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Сказал что рашка не сторона конфликта.
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Широкино
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Бл♠дь, такие чувствительные суки, шо аж жалко!
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@olarhat
Фіксую, що абсолютно (порівняно з 2014-15)зникло очікування міжнарожної реакції на військові загострення.Реально цікавить тільки позиція ЗСУ
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Вчора о 17:18 ·
Обострение по всей линии фронта. К сожалению не без потерь. Кроме прямых боестолкновений, участились обстрелы боевиками оккупированных ими же территорий. Лупят, практически не скрывая от местных, по этим же местным, в пределах городов и поселков. Обстреляно за три дня несколько населенных пунктов, находящихся вплотную к линии фронта на оккупированной территории. Местные видят и знают откуда летит, но это не особенно беспокоит орков.
Я не знаю что намечается, но что то намечается. Россия в открытую гонит через границу тентованные уралы и заправщики. Отдельные одиозные боевики, которые всегда были на острие провокаций, слишком часто меняют локацию. Практически каждый день "отсвечивают" в радиоперехватах, в разных секторах. При этом, наши, практически каждый день, хоть понемногу, но продавливают линию фронта. Где то громко, из за обилия журналистов и волонтеров, где то очень тихо. Но продвигаются вперед. Окапываются на новых местах и укрепляются. По отдельным данным, у боевиков на луганском направлении не хватает людей для контроля за опорниками. Возможно именно этим и вызвано обострение и провокации, которые должны о чем то сигнализировать россии или для россии.
К сожалению, на третьем году войны, мы так и не научились обращению с информацией, от которой может быть больше вреда, чем пользы. Опять какие то призывы контролировать ситуации на фронте от журналистов и волонтеров, опять какая то горячечная спешка по озвучиванию всего происходящего в режиме реал тайм со слов "по телефону". Не заботясь совершенно, как бьет эта информация по всем. В первую очередь по самим ребятам и по их семьям.
Наша армия, за два с половиной года войны, стала принципиально другой, по сравнению с началом 14 года.
Большинство командиров воюют третий год. У большой части военнослужащих за спиной имеется огромный опыт войны.
Не нужно их контролировать и не нужно их унижать недоверием. Они профессионалы и опытные воины.
У нас есть чем и как помогать, не внося нервозность и не доводя до нервных срывов семьи наших защитников.
Война идет. Это не первое и не последнее обострение. И давайте вместе с нашей армией развиваться и расти. Становиться более ответственными и профессиональными потребителями и ретрансляторами информации.
Если хотите почувствовать сопричастность, если хотите помочь, если хотите быть в деле, помогайте тем, чем можете, но не вредите. Пожалуйста.
Война - это тяжелая работа, полная риска и опасности. И к сожалению, война не бывает без погибших и раненых. И единственное, что мы объективно можем сделать - это минимизировать возможные потери своей помощью.
--
Помочь победе? Это легко
Репост это тоже помощь.
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фонари+батарейки (пальчиковые+кроны)
термогрелки
Растворимые порошки типа амицитрин, фервекс, фармацитрон
от кашля таблетки и микстуры. Капли от насморка и ушные.
больное горло - спреи и таблетки
согревающие мази
обезболивающие в таблетках и в ампулах
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Их освободили от фашистов
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--------------------------------------------
и ВСЁ
Просто офуительный "результат"..........
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