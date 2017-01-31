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 Политика Украины
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 МИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"

Российская Федерация обвиняет украинские власти в эскалации конфликта на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы видим, как юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы. Все это - прямое следствие продолжающихся нарушений Украиной ее обязательств по Минским соглашениям, выполнять которые в Киеве никто и не собирается. Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта", - сказано в нем.

МИД РФ призывает украинские власти "незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к ответственному выполнению всех положений минского "Комплекса мер", в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем".

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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людям маленького роста дать на рот легко и просто.
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Вор начал кричать "Держи вора"...к чему бы это..??
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Ну минут тридцать уже соблюдают.....Как заседание ОБСЕ началось так практически стало тихо....
Обосрались винторогие...жиденько....
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орки закусювать ушли, щаз нажрутся и опять начнут((
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Бой идет....слышно как стрелковое работает......тяжелой арты нет...
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Что, плешивый, не получается уже, как в 2014-м??? Истеришь..
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Ну з МЗС Росії - все зрозуміло.................... А що кажуть інші світові діячі???
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а шо руських офицеров постреляли??так нех блудится
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мне в этом плане нравится Израиль как он реагирует на угрозы.
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Обычная орковская хрень, насрать и обвинить в этом другого.
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Казламордые , как всегда , сваливают с больной головы на здоровую . Лишнехромосомы , выводите свою технику и ихтамнетов и будет мир на Донбассе . Никто мальчиков руцкаязычных распинать не будет и пенсионерок-эпилиптичек насиловать , разве , что попросят .
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градами Авдеевку утюжить это не военное, не, и не война, и не конфликт, а помощь гуманитарная населению.
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Целью путина в этот раз было запугать местных. Показать силу. Не даром же обстрелы велись из жилых кварталов. Все дрожало и громыхало.
Нам сейчас тоже нужно показать силу. Не на поражение. Просто, как военный парад - чтобы дрожало и громыхало, можно в чисто поле. Путину это не выгодно.
Ну, плюс еще и отмазывается.
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Пока ещё ничего военным путем Украина не решала, панамский безальтернативец за этим зорко следит.
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Сейчас на кацТВ нэстор шухрич выступал и обвинил хэтьмана в обострении ситуации в лугандоне Если такие кенты ,то какие же тогда враги
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..весь мир призывал куйло прекратить бомбардировки Алеппо.Грозного.Осетии и решить мирным путем...
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"Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта" Наговаривют, суки кацапские, на нашу власть. Наша власть тут не приделах!
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Ага как взяли в рот вместо Авдеевки - так сразу нарушают И где эти потребители боярышника "юговосток" увидели ...
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Скулёж российского МИДа, только подтверждает то, что кацапские обдроченцы снова получили по наглому еблищу.
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Друже ,удали эту хрень ,ты не пэдро этим рисунком троллишь
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каких политических аспектов ? слушать маразиатический бред писькова про каких то республик ? так это уже два года продолжается, а минские соглашения путен собирается выполнять ?
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блокада эффективна...... когда то еще Жирик пел про Чечню, что надо окружить не дать хавки .... через 2 -3 месяца сами сдадутся--------------- к оркам методы орок, они для них более понятны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"
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