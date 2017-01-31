 МИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.
"Мы видим, как юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы. Все это - прямое следствие продолжающихся нарушений Украиной ее обязательств по Минским соглашениям, выполнять которые в Киеве никто и не собирается. Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта", - сказано в нем.
МИД РФ призывает украинские власти "незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к ответственному выполнению всех положений минского "Комплекса мер", в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем".
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Обосрались винторогие...жиденько....
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Нам сейчас тоже нужно показать силу. Не на поражение. Просто, как военный парад - чтобы дрожало и громыхало, можно в чисто поле. Путину это не выгодно.
Ну, плюс еще и отмазывается.
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