 В результате обстрела Марьинки боевиками ранена 54-летняя местная жительница, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 16.50 от врача скорой помощи. В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы она доставлена в больницу города Курахово.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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Чотири польові кухні, намети та дрова для обігріву віддали бійці 72-ї окремої механізованої бригади в замерзаючу Авдіївку.
Про це розповів заступник командира бригади підполковник Олександр Самарський.
Офіцер повідомив, що до населення для надання допомоги направили групу військовослужбовців бригади. На даний час розгорнули 2 польові кухні, інші встановлюють. Також військові постійно постачають дрова.
"Ми хочемо, щоби люди знали, що вони не будуть кинуті, й захисники України нададуть допомогу. Стан у наших бійців задовільний, нормальний, всі в хорошому доброму настрої. Ми перемагаємо, і тому іншого настрою у нас бути не може! Ми захищаємо свою землю! Вони до нас прийшли, а не ми до них", - розповів підполковник.ОСЬ ТАКА МИ ХУНТА !!!!!
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Есть цинизм, который не знает границ. Вот такие комплектующие для протезов стали поступать из России в Украину.
Пишет волонтер Юрий БОГДАНОВ
При этом как их пропустили на рынок для меня большая загадка. Одной рукой убивают и калечат, другой типа лечат?
кому война, а кому мать родна ...
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