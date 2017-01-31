EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  413  12
Материалы по теме:
Все про:женщины (518) обстрел (5267) Нацполиция (5818) ранение (1354) Донецкая область (3621)

 В результате обстрела Марьинки боевиками ранена 54-летняя местная жительница, - Нацполиция

При обстреле боевиками Марьинки (Донецкая область) ранение получила 54-летняя местная жительница.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 16.50 от врача скорой помощи. В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы она доставлена в больницу города Курахово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 5 утра в результате обстрела боевиками жилого дома в Авдеевке ранен мужчина, - Аброськин

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
прекратите постить фигню, орки только челобытную корявую написали, с какой целью вы это копируете
 показать весь комментарий
Ответить
 

Чотири польові кухні, намети та дрова для обігріву віддали бійці 72-ї окремої механізованої бригади в замерзаючу Авдіївку.
Про це розповів заступник командира бригади підполковник Олександр Самарський.
Офіцер повідомив, що до населення для надання допомоги направили групу військовослужбовців бригади. На даний час розгорнули 2 польові кухні, інші встановлюють. Також військові постійно постачають дрова.
"Ми хочемо, щоби люди знали, що вони не будуть кинуті, й захисники України нададуть допомогу. Стан у наших бійців задовільний, нормальний, всі в хорошому доброму настрої. Ми перемагаємо, і тому іншого настрою у нас бути не може! Ми захищаємо свою землю! Вони до нас прийшли, а не ми до них", - розповів підполковник.ОСЬ ТАКА МИ ХУНТА !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В результате обстрела Марьинки российскими регулярными войсками ранена 54-летняя местная жительница Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Было бы отлично если об этом заявил Президент да еще с неопровержимыми доказательствами. А так это говорят только для внутреннего пользования. Почему так, ни мы ни СБ ООН не понимает. Наверное такая игра - догадайтесь сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По сообщению блогеров, в том числе и из рядов российских террористов, боевик «Гиви» (Михаил Толстых) главарь одного из бандформирований террористической организации «днр», о ранении которого стало сегодня известно, выстрелил сам себе в ногу с целью избежания дальнейшего участия в боевых действиях и избежания ответственности за колоссальные потери возглавляемой им банды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За гранью цинизма: в Украину начали завозить российские детали для протезов воинам АТО(ФОТО)

Есть цинизм, который не знает границ. Вот такие комплектующие для протезов стали поступать из России в Украину.
Пишет волонтер Юрий БОГДАНОВ
При этом как их пропустили на рынок для меня большая загадка. Одной рукой убивают и калечат, другой типа лечат?

кому война, а кому мать родна ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела Марьинки боевиками ранена 54-летняя местная жительница, - Нацполиция
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Крым крымские татары МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко прокуратура ранение Россия смерть Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти