EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  631  12
Все про:выплаты (184) Минобороны (4695) военнослужащие (3215) повышение (76) Тымчук (1299) Народный фронт (1111)

 Военнослужащие на передовой должны получать в 2-3 раза больше, чем те, кто несет службу в тылу, - Тымчук

Благодаря позиции представителей фракции "Народный фронт" в Государственном бюджете на 2017 год были увеличены доплаты военнослужащим, находящимся на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, комментируя подписанный главой Минобороны приказ о повышении выплат военнослужащим, которые служат в зона АТО.

"В частности, с такой инициативой выступил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский", - сказал Тымчук.

Он напомнил, что доплаты существовали и раньше, но они составляли 4200 гривен для служащих, находящихся на первой линии, и 1200 гривен - для тех, кто находится на второй линии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полторак наградил участников АТО во время посещения базы Международного центра миротворчества и безопасности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Это было абсолютно недостаточно, учитывая, что для контрактника, который только пришел в ВСУ, денежное обеспечение составляет около 8000 гривен", - пояснил представитель НФ.

"Конечно, патриотические чувства - это прекрасно, но военнослужащих, которые идут защищать Украину от российской агрессии, мы должны в первую очередь поддерживать материально. Поэтому Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Министерству обороны повышать выплаты военным, которые служат в зоне АТО", - отметил нардеп.

"По любой логике, люди, которые сейчас с оружием в руках сдерживают агрессора на востоке Украины, должны получать в 2-3 раза больше, чем те, кто несет службу в тылу", - подытожил Дмитрий Тымчук.

Читайте также: "Наш личный состав в районе Авдеевки действует четко и умело", - Полторак
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звіздіти можно і про 10, про 100, від слова "халва" солодше не стане ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
мтмть! невже більше, ніж всякі там "слуги народу"? чи судді, напрімєр?
нічого собі, мля
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да дайте пацанам самое необходимое - форму толковую, оружие современное, еду человеческую и главнокомандующего при памяти!!!.... а деньги - деньги важны, но не настолько. Сколько можно херней страдать?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ключеве,це -Головнокомандувача при пам"яті, який пам"ятає що він през країни, а не її власник )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А краще - якби припинилась ця безглузда бійня і пацани мали змогу заробляти гроші мирною працею............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для это нужно команда бескомпроиисно наступать на российских оккупантов-терористов, третьего не дано, мира без войны не будет, Россия страна - террорист.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Те кто несет службу в тилу", це він має на увазі Поллітрака , ГШ і решту ломпасні ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да. А краще - залишити ті самі гроші. Тільки - підмінити бійців ментами, хай відробляють. Бійці можуть позаду ментів підганяти...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В тылу это где? Вне АТО? Т.е.а границе с РФ тыл? Тымчук ты че Боярышник пил, или предлагаешь везде АТО сделать.
В АТО все не поместятся а на гарнице с РФ люде не хватет в случае наступления КИЕВ голый Тымчук не бухай больше и не пей российскую каку.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоеннослужащие на передовой должны получать в 2-3 раза больше, чем те, кто несет службу в тылу, - Тымчук
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Крым крымские татары МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко прокуратура ранение Россия смерть Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти