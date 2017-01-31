 Военнослужащие на передовой должны получать в 2-3 раза больше, чем те, кто несет службу в тылу, - Тымчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, комментируя подписанный главой Минобороны приказ о повышении выплат военнослужащим, которые служат в зона АТО.
"В частности, с такой инициативой выступил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский", - сказал Тымчук.
Он напомнил, что доплаты существовали и раньше, но они составляли 4200 гривен для служащих, находящихся на первой линии, и 1200 гривен - для тех, кто находится на второй линии.
"Это было абсолютно недостаточно, учитывая, что для контрактника, который только пришел в ВСУ, денежное обеспечение составляет около 8000 гривен", - пояснил представитель НФ.
"Конечно, патриотические чувства - это прекрасно, но военнослужащих, которые идут защищать Украину от российской агрессии, мы должны в первую очередь поддерживать материально. Поэтому Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Министерству обороны повышать выплаты военным, которые служат в зоне АТО", - отметил нардеп.
"По любой логике, люди, которые сейчас с оружием в руках сдерживают агрессора на востоке Украины, должны получать в 2-3 раза больше, чем те, кто несет службу в тылу", - подытожил Дмитрий Тымчук.
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нічого собі, мля
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В АТО все не поместятся а на гарнице с РФ люде не хватет в случае наступления КИЕВ голый Тымчук не бухай больше и не пей российскую каку.
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