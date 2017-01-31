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Все про:налоги (2322) уголь (552) ГФС (2340)

 Руководители угольного предприятия на Днепропетровщине не заплатили 106 миллионов гривен налогов, - ГФС

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц угледобывающего предприятия из Днепропетровской области, уклонились от уплаты более 106,5 миллиона гривен налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании осуществляли финансово-хозяйственные операции по приобретению стройматериалов и услуг по строительству и переработке угля у фиктивных предприятий.

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 106,5 миллиона гривен.

В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет уже возмещено почти 25 миллионов гривен. Процесс возмещения нанесенного ущерба будет продолжен".

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если посчитать за год все что пресс-служба ГФС. озвучило ....МВФ нам должен завидовать
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А кто определил фиктивность предприятий?У нас суды таких решений не выносили еще.Значит это доводы милицейских,а значит фикция.Фиктивным сейчас являеться налоговая милиция,ко орой нет с 1 января.А арест расчетного счета не означает что деньги пойдут в бюджет.
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Эти упыри при любой власти востребованы ...насировы работают не покладая рук
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководители угольного предприятия на Днепропетровщине не заплатили 106 миллионов гривен налогов, - ГФС
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