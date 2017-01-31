 Руководители угольного предприятия на Днепропетровщине не заплатили 106 миллионов гривен налогов, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании осуществляли финансово-хозяйственные операции по приобретению стройматериалов и услуг по строительству и переработке угля у фиктивных предприятий.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 106,5 миллиона гривен.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет уже возмещено почти 25 миллионов гривен. Процесс возмещения нанесенного ущерба будет продолжен".
337 3
Киевские налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже мебели, изъято товаров на 17,6 млн гривен. ФОТОрепортаж(2)
Налоговики на Одесчине добились возмещения в бюджет более 30 млн грн нанесенного ущерба(3)
Землянский о блокировании ОРДЛО: Подставлять энергетику – это крайне плохо(227)
Суд в Киеве арестовал незаконно ввезенные в страну квадроциклы и багги стоимостью 8,5 млн грн. ФОТО(20)
Моральные уроды, продавайте нам наш газ по нашей цене - Кучеренко(0)
Разоблачены руководители киевской компании, не заплатившие более 21,1 млн грн налогов(7)
По заблокированной линии уголь в Счастье не идет. Рекомендую чиновникам учить географию, - Семенченко(128)
Ответить
Ответить
Ответить