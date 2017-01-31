 "Все 203 горняка подняты на поверхность из шахты Засядько", - Волынец

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на Facebook.
"Все 203 горняка подняты на поверхность из шахты Засядько. С 14:00 работал генератор, подававший ток на подъемное устройство, которое по 10 человек поднимало шахтеров. Сейчас никто в шахту не спускается. Только несколько человек следят за уровнем воды в шахте и пылегазовым режимом", - пишет он.
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Напомним, ранее Волынец сообщил, что на шахте имени Засядько произошла авария. Причиной стало повреждение электроподстанции. В результате 203 человека оказались заблокированными под землей.
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У меня аллергия на слово шахтер...
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба донецкого "Шахтера".
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/sport/20170122/1020736406.html
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(Відповім лише тим, хто може відрізнити бремсберг від уклону)
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"труженика" 90-х, ехфыма звягильскго!!!!
Ахренеть, вот это навыбирали себе ХЕРоев!!!
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