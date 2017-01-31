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Все про:авария (1082) Волынец (89) Донецк (7248) шахта (747) шахтеры (518)

 "Все 203 горняка подняты на поверхность из шахты Засядько", - Волынец

Все горняки шахты имени Засядько в оккупированном Донецке, оставшиеся под землей из-за аварии, подняты на поверхность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на Facebook.

"Все 203 горняка подняты на поверхность из шахты Засядько. С 14:00 работал генератор, подававший ток на подъемное устройство, которое по 10 человек поднимало шахтеров. Сейчас никто в шахту не спускается. Только несколько человек следят за уровнем воды в шахте и пылегазовым режимом", - пишет он.

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Напомним, ранее Волынец сообщил, что на шахте имени Засядько произошла авария. Причиной стало повреждение электроподстанции. В результате 203 человека оказались заблокированными под землей.

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Хорошо, що всі живі..........
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Бля радость то какая,там половина воевала за орков,в 14 году рванули все спасать бамбасс с оружием,а потом поняв ,шо можно ласты склеить,вернулись в норы,давайте,аниженашилюди
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Отакої............ а я вважав, що там воюють російські найманці.......
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ну как эе. онижыдамбасяне. межгалактические кормильцы. и по версии соевых тамжынашилюди.
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Зачем их было вытягивать? Пусть там бы и переждали обстрелы. Все безопаснее
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Хунта, Гейропа, Пиндосы, Биндеравцы, Фошизды, Нерусь, Загневающий запад, Процветающая Россия, Мы всёх порвём и глаз на жёпу натянем! Слава КПСС! Слава товарищу Сталину! Дедываевали! Не забудем, не простим! За нами правда - Путин бог! Тагииииил! Тагиииил! Это Россия бляяяяя! Иди сюда бляяяяяя! Смотри в глаза бляяяяяяя! Донбасс порожняк не гонит - за поребрик! Алёна! Тычёна! Ващена! Абыр! Абыр! Абыр! Абыр! Абырвалг! Абырвалгва! Абырлг.... эта хрень будет закопана на Неньки любой ценой, при любых договоренностях.
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Без комментариев.

У меня аллергия на слово шахтер...
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на, надеюсь тебя обсыпит
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба донецкого "Шахтера".
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/sport/20170122/1020736406.html
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Щас шахтєров Захар паздравіт з спасінням , видасть автомати і впєрєд на Авдєєвку. І це бидло спасєнне з охотою побіжть укропов мачіть за хуйла і трікалор. Принаймі процентів вісімдесят. А сиділиб під землею і не завонювалиб морозне українське небо . Для всіх краще.
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Ну що, шахтарики, не дістали вас ще ці мацкаліки, на словах розумні були, могли випити по пів-відра. Зараз як, протверезіли?

(Відповім лише тим, хто може відрізнити бремсберг від уклону)
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А почему эти шахтеры незакопаны в земле?Ведь наш коксохим через небольшое втемя станет только кучей металлолома из шлаком дез возможности обновления и это для Украины нормально а то что на шахточке Ахметова ,,авария,,так это непоправимый траур для всей страны.
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Только что узнал, что у этих Дамбысячих даунов есть улица
"труженика" 90-х, ехфыма звягильскго!!!!
Ахренеть, вот это навыбирали себе ХЕРоев!!!
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Я не понимаю каким боком к Засядько и вообще к шахтам дыры имеет Волынец? Получается он постоянно на связи с сепарами?
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Ну,и что нам теперь делать?Усра..ся от радости?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Все 203 горняка подняты на поверхность из шахты Засядько", - Волынец
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