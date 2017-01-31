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 Дело судьи-взяточника из Днепра направлено в суд, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по факту получения судьей Октябрьского районного суда г. Днепр взятки в размере 10 тыс. долл. 31.01.2017 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлено обвинительное заключение в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Судье инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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По версии следствия, служитель Фемиды пытался повлиять на должностных лиц ГУ НП в Днепропетровской области для непривлечения лица к уголовной ответственности.

Напоминаем, судья был задержан на месте преступления 7 октября 2016.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У задержанного судьи из Днепра нашли 54 тыс. долларов, 13 тыс. евро и 138 тыс. грн. ФОТО
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Государство, блин, совершенно не исполняет свои функции... Ни в чем... какую сферу не возьми.... везде - жопа.... да и государства, считай, уже нет, и я все больше сомневаюсь, что оно когда- нибудь было... как ни грустно это признавать, но Украина - это типичный пример "failed state".... Мы не можем иметь свое государство, не доросли, как нация...
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все пропало !ты уже стульчик поставил или еще сомневаешься ?
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Короче, если хочешь, чтобы тебя посадили, не наглей со взятками: десять, двадцать, максимум пятьдесят тысяч. Если возьмешь больше, рискуешь остаться без наказания.
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