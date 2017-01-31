 Дело судьи-взяточника из Днепра направлено в суд, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Судье инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
По версии следствия, служитель Фемиды пытался повлиять на должностных лиц ГУ НП в Днепропетровской области для непривлечения лица к уголовной ответственности.
Напоминаем, судья был задержан на месте преступления 7 октября 2016.
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