EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  3371  43
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5267) Донбасс (12531)

 Боевики применили пушки 122-мм на Мариупольском направлении. По Авдеевке выпущено сто снарядов "ГРАДа". Два наших воина ранено, два - травмировано, - пресс-центр штаба АТО

Захватчики продолжили обстрелы наших позиций в основном из тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 46 обстрелов. Двое наших военных ранены, двое травмированы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Водяное и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов - Новогригоровку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригоровке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку - снайпер.

На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции из 152-миллиметровой артиллерии. Многократно вели огонь танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому - 120 миллиметровые минометы, а по Луганскому - гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по нашим позициям из 82 миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки, активно применяя артиллерию и минометы, - штаб АТО


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Срочно фуры и вагоны жратвы террористам! Хунта, выполняй Минский Договорняк!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А у нас есть главнокомандующий или только числиться одно только заявление о разрешение применеия артилерии для ответа терористам заставило из задуматься а украинский народ принял это с одобрением и подержкой а так просто раздражение даже воинственной риторики в заяках и заявлениях нет повидло одним словом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты почитай скулеж рашистов, что они пишут о нашей арте и как она работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у Марьинских спраси, там прицел апробовали)))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
истерят свинособаки, видно нехило им по рылу надавали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заместитель обдолбанного,шепелявого нора Киви-позывной "Консул"-уже не истерит,а иже с ним и 28 макак-абдрыщенцефф.Отистерили уже.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что за новая формулировка "травмирован"? лазейка, чтобы не платить за ранение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Травмирован значит Слава Богу даже не ранен ,вывихнул типа ногу после падения в окоп (и не такое бывает) .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подьебывать будешь пэдротов ,я думаю что ты понял что я имел ввиду
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это нормальная практика, вот например SEAL проводили недавно операцию в Ймемене против Аль-каиды, у них была жесткая посадка канвертоплана, итог - трое травмированы, 3 ранены в ходе боя 1 погиб!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Травма в бою - це поранення.
Якщо травма не в бою, то це нещасний випадок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рана эткрытое повреждение тканей. Травма может быть любой, это понятие более обобщающее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не поддерживает Цензор боевой дух населения.

А что же применили ВСУ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас наступила ночь мочите гадов из всего что есть и запрещенного тоже чтоб к утру только дым стоял на месте дислокации козломордых действуйте ихними методами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так орки уже пишут, но почему то только к 3-путину, Трампу и Меркель, мол Порошенко мочит, остановите. А теперь раздумья-украинцы на своей то земле мочат, просьба не согласных, освободить землю от своего присутствия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господи,дай нашим воїнам силу,волю,захисти їх і збережи життя! Покарай всіх,хто розв"язав цю дурну ,підступну війну !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подавление огневых точек законтаченных, где бы они не стояли, народ поддерживает, законтаченных в Рачку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смерть расіянським вошам!!хуйло-путін,шоб ти здохло падло!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ярослав Матюшин
1 hr ·
Спешу вас огорчить, дорогие друзья. Гиви пока что не присоединится к лифтовоздвиженскому паноптикуму и задержится на этом свете, чтобы попердеть в серое донбасское небо.
Напоминаю, что сегодня, 31.01.2017 стало известно о "ранении" г-на Толстых. Об этом поведал замечательных источник оперативной информации для СБУ - сайт "Новороссия". По их прилакированной версии Гыви был ранен в боях в северной части Донецка (йоу! ЗСУ уже в Донецке!).
Чуть раньше наш губернатор Жебривский обрадовал мир известием об окоченении заместителя Гыви - боевика с позывным "Консул".
Еще чуть раньше Мартин Брест сообщил, что батальон "Сомали" финишировал с 40% дисконтом личного состава и находится в состоянии жуткой депривации.
Так вот. Оказывается, что смазливый и трусливый метросексуал Гыви, узнав о вышеперечисленной жопе, совершил классический самострел и теперь отлёживается в уютной больнице растерзанного Донецка. О чем свидетельствуют как источники, так и скрины из профилей вк его бойцов.
Легенда, блять, под стать республике. Отакая билять зрада среди копротивленцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нашли полководца Гиви и носитесь с ним! Путевый снайпер или оператор ПТРК опасней чем этот глист в разы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надю там никто не видел? Может приехала бы,прощения попросила у террористов?"нам надо улыбнуться друг другу и все будет хорошо" "чертей я там не увидела "!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Савченко предложила Порошенко и депутатам подать пример - взять в руки автоматы и поехать на передовую
...«Я считаю, нужно сделать «батальон власти» и отправить на передовую. В Авдеевку. Добровольцы - ребята, которых они туда позабрасывали, - тоже стрелять не умели, но ничего, научились. А если не научатся, то поумирают. Президент должен показать пример, взять автомат в руки и пойти на передовую», - подчеркнула Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко прервал визит в Германию-может вспомнил что ключи от сарая где "Стугны"лежат с собой забрал,а сепарские танки про это как то узнали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
100 ракет выпустили и только 2 раненых, куда они стреляют??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наши не поцы ,взяли позицию ,и сразу окапываються по всем правилам военной науки Попробуй достань .А копротивленцы через одного народ блатной ,лапату западло в руки брать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стрелков-Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" из состава 11-го мотострелкового полка, который попал в эпицентр боев под Авдеевкой
Сотрудник ФСБ и бывший "министр обороны ДНР", Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о панических настроениях в рядах боевиков под Авдеевкой:
"11-й полк - происходит массовый исход "пятнадцатитысячников" по девизом гражданина Шарикова - "я военный билет получу, но воевать не пойду". Привет головожопам! "
"Пятнадцатитысячниками" среди российских наемников принято называть жителей оккупированного Донбасса, которые потеряли работу, и нанялись в единственное место "ДНР", где российские оккупанты стабильно платят зарплату - в армию "ДНР". Зарплата наемника составляет как раз 15 тысяч рублей в месяц.
11-й мотострелковый полк под Авдеевкой в настоящее время является противником нашей 72-й механизированной бригады. Согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января, уничтожен командир 3-го батальона этого полка Иван Балабай позывной "Грек" и командир роты позывной "Консул". Гиркин говорит о тяжелых потерях наемников, но цифры они просто боятся озвучивать. Любая информация об общих потерях российским командованием полностью засекречена. Ранее общие цифры потерь озвучивались. Отказ публиковать даже общие цифры убитых показывает, что потери российского 1-го армейского корпуса действительно велики.
Показательно, что после трехдневных боев на узком участке фронта, Гиркин уже пугает "наступлением ВСУ на Донецк, Горловку, Дебальцево".
Слава достойным Воинам 72-й механизированной бригады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Боевики применили крупные калибры на Мариупольском направлении" - может хватит сопли жевать и подставлять наших воинов под снаряды, для этого надо предупредить всех жителей оккупированных территорий, если путинские уголовники устанавливают орудия в жилых кварталах, жители обязаны их прогонять, если не получается, надо в течении суток, немедленно покидать эти дома, в противном случае, они будут уничтожены вместе с бандитами, тем более, что сейчас у нас есть высокоточное оружие, уверен, это радикально изменит расстановку сил на Донбассе, двуногие животные разбегутся, как крысы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какое странное совпадение: началась блокада ж/д сообщения с "ДЛНР", и боевики сразу начали обстрелы. Невольно задаюсь вопросом: а кому выгодна торговля с недореспубликами?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Власти Украины могут сознательно добиваться обострения ситуации в Донбассе, чтобы не допустить снятия антироссийских санкций после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа. Такого мнения, как сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung, придерживается ряд представителей Правительства Германии. - Порошенко, считают в Берлине, планирует сделать практически всё, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций, - отмечает газета. По её данным, Берлин на основании информации от наблюдателей ОБСЕ считает, что "прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта". - В правительстве растут опасения, что расчёт Киева может оказаться контрпродуктивным, - пишет Suddeutsche Zeitung.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И еще мы пол -кубани оттяпали ,просто пока навели светомаскировку поэтому не видно в тэпловизор
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Паходу Трамп слил Украину. После телефонного разговора с Путей обострилась ситуация на Донбассе.... да тут к гадалке не ходи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо за промка? Не слышал такого интернет-кафе. Терпилы вы, как и Петя марионетка. Плевать ему. Шо хозяин скажет, то и будешь делать. Олень бледь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Распространите картинку на рашистских пабликах. Внизу жмите на оригинал, скопируйте линк и распространите.

 показать весь комментарий
Ответить
 
17:46
Следственный Комитет России !!!??? завел дело после обстрелов Донецка и Макеевки
Следователи завели уголовное дело по факту артиллерийских обстрелов Донецка и Макеевки. В них Следственный комитет обвиняет украинских военных, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства (СКР).

По версии следствия, накануне, 30 января, военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов оружия (не уточняется) в Донецке и Макеевке. Жертвой обстрела стала местная жительница, еще трое мужчин получили ранения. Также в результате действий украинских военных были повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, школы, а также других гражданских объектов.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5890a2d09a79477d1396e3d1?from=newsfeed

Может я что то пропустил? Донецк и Макеевка уже расея?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики применили пушки 122-мм на Мариупольском направлении. По Авдеевке выпущено сто снарядов "ГРАДа". Два наших воина ранено, два - травмировано, - пресс-центр штаба АТО
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Крым крымские татары МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко прокуратура ранение Россия смерть Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти