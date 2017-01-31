 Боевики применили пушки 122-мм на Мариупольском направлении. По Авдеевке выпущено сто снарядов "ГРАДа". Два наших воина ранено, два - травмировано, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Водяное и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов - Новогригоровку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригоровке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку - снайпер.
На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции из 152-миллиметровой артиллерии. Многократно вели огонь танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому - 120 миллиметровые минометы, а по Луганскому - гранатометы и стрелковое оружие.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по нашим позициям из 82 миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки".
3371 43
Материалы по теме: Антитеррористическая операция Бои под Авдеевкой
Порошенко поручил областным госадминистрациям предоставить помощь Авдеевке(39)
Зубко поручил Минэкономики подготовить решение о выделении денег для Авдеевки(13)
Эвакуация людей из Авдеевки пока не проводится, - замглавы Донецкой ВГА Стокоз(31)
Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО(89)
Игорь Козий: Военный конфликт на Донбассе не закончится, пока есть боеприпасы(0)
"Эскалация на Донбассе повторяет тактику РФ в сирийском Алеппо", - делегация Украины обратилась к членам ПА НАТО. ДОКУМЕНТ(32)
Украина будет доказывать в Международном суде ООН, что Россия совершает военные преступления в Авдеевке, - Климкин(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо травма не в бою, то це нещасний випадок.
Ответить
Ответить
А что же применили ВСУ ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1 hr ·
Спешу вас огорчить, дорогие друзья. Гиви пока что не присоединится к лифтовоздвиженскому паноптикуму и задержится на этом свете, чтобы попердеть в серое донбасское небо.
Напоминаю, что сегодня, 31.01.2017 стало известно о "ранении" г-на Толстых. Об этом поведал замечательных источник оперативной информации для СБУ - сайт "Новороссия". По их прилакированной версии Гыви был ранен в боях в северной части Донецка (йоу! ЗСУ уже в Донецке!).
Чуть раньше наш губернатор Жебривский обрадовал мир известием об окоченении заместителя Гыви - боевика с позывным "Консул".
Еще чуть раньше Мартин Брест сообщил, что батальон "Сомали" финишировал с 40% дисконтом личного состава и находится в состоянии жуткой депривации.
Так вот. Оказывается, что смазливый и трусливый метросексуал Гыви, узнав о вышеперечисленной жопе, совершил классический самострел и теперь отлёживается в уютной больнице растерзанного Донецка. О чем свидетельствуют как источники, так и скрины из профилей вк его бойцов.
Легенда, блять, под стать республике. Отакая билять зрада среди копротивленцев
Ответить
Ответить
Ответить
...«Я считаю, нужно сделать «батальон власти» и отправить на передовую. В Авдеевку. Добровольцы - ребята, которых они туда позабрасывали, - тоже стрелять не умели, но ничего, научились. А если не научатся, то поумирают. Президент должен показать пример, взять автомат в руки и пойти на передовую», - подчеркнула Савченко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сотрудник ФСБ и бывший "министр обороны ДНР", Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о панических настроениях в рядах боевиков под Авдеевкой:
"11-й полк - происходит массовый исход "пятнадцатитысячников" по девизом гражданина Шарикова - "я военный билет получу, но воевать не пойду". Привет головожопам! "
"Пятнадцатитысячниками" среди российских наемников принято называть жителей оккупированного Донбасса, которые потеряли работу, и нанялись в единственное место "ДНР", где российские оккупанты стабильно платят зарплату - в армию "ДНР". Зарплата наемника составляет как раз 15 тысяч рублей в месяц.
11-й мотострелковый полк под Авдеевкой в настоящее время является противником нашей 72-й механизированной бригады. Согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января, уничтожен командир 3-го батальона этого полка Иван Балабай позывной "Грек" и командир роты позывной "Консул". Гиркин говорит о тяжелых потерях наемников, но цифры они просто боятся озвучивать. Любая информация об общих потерях российским командованием полностью засекречена. Ранее общие цифры потерь озвучивались. Отказ публиковать даже общие цифры убитых показывает, что потери российского 1-го армейского корпуса действительно велики.
Показательно, что после трехдневных боев на узком участке фронта, Гиркин уже пугает "наступлением ВСУ на Донецк, Горловку, Дебальцево".
Слава достойным Воинам 72-й механизированной бригады.
Ответить
Ответить
Ответить
BONDARENKO.LIVE|АВТОР: ЯРОСЛАВ БОНДАРЕНКО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Следственный Комитет России !!!??? завел дело после обстрелов Донецка и Макеевки
Следователи завели уголовное дело по факту артиллерийских обстрелов Донецка и Макеевки. В них Следственный комитет обвиняет украинских военных, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства (СКР).
По версии следствия, накануне, 30 января, военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов оружия (не уточняется) в Донецке и Макеевке. Жертвой обстрела стала местная жительница, еще трое мужчин получили ранения. Также в результате действий украинских военных были повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, школы, а также других гражданских объектов.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5890a2d09a79477d1396e3d1?from=newsfeed
Может я что то пропустил? Донецк и Макеевка уже расея?
Ответить