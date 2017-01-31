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Все про:Facebook (203) дезинформация (65) интернет (1324) информация (284) новости (494) соцсети (250) Стець (212) Мининформполитики (198) фейк (41)

 "Мы обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями", - Стець. ДОКУМЕНТ

Министерство информационной политики (МИП) обратилось к администрации Facebook с просьбой ввести механизмы выявления сознательной дезинформации (фейков) в украинском сегменте социальной сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Юрий Стець.

"Мы проанализировали Интернет-пространство. Учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети", - сказал он.

По его словам, социальная сеть в Украине набирает все большую популярность среди пользователей, а также является источником информации для многих СМИ, поэтому жители Украины имеют право получать точную и правдивую информацию в Facebook.

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Напомним, недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов для пользователей в США и Германии. Они будут давать возможность помечать новости как ненадежные для последующего их рассмотрения специализированным агентством.

"Мы обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями", - Стець 01"Мы обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями", - Стець 02

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нечего там лазить.
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Не тебе указывать кому и где лазить, шнырь стецьковый. Не находишь?
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Ну, вірь і далі рус-вєснє.
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а вы мусор всякий не смотрите. ютюб показывает контент который интересует самого пользователя.
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Ага. Гуглю ;Воїн ВСУ б'є по морді сєпара; і каже ;Ой, б...., вибачте!;- а мені купу відео від кацапів пропонують.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 6:56 ·

Про мовну "прошивку". (...)
Русифікація - це не тільки коли російська звучить звідусюди, а за українською треба "шукати спеціально". Це - коли у вас в голові російська вставлена "прошивкою" як базова by default - і свою українську ви несвідомо весь час "рівняєте" по ній - подумки перекладаєте, калькуєте, відбиваєтесь, "щоб було несхоже" і т.д., - навіть якщо ви зроду україномовний/а, ваша українська весь час, мимо вашої волі, лишається для вас "несамодостатньою", ви в ній не пливете вільно (а спробуй-но попливи без мовного середовища, в басейні без води!) - а весь час скачете "на російських милицях".

Штука в тому, що цю прошивку нам вставляють щодня і щогодини. Рос. бізнес, який встиг проникнути Україну наскрізь, має свою "мовну поліцію" - численну й дуже ефективну. І зараз в якомусь супермаркеті (ресторані, бутікові, банку, телеканалі, інтернет-магазині...) менеджер, що обслуговує капітал далекого російського хазяїна, інструктує нового працівника так само, як і всі роки перед війною: "Рабочий язык у нас - русский", - і працівник киває. І йде в зал (на лінію, в ефір, в мережу...) - мимовільним "російським найманцем".
(Якщо, на ваше прохання обслужити вас українською, цей "крайній" опиратиметься й огризатиметься, спробуйте спитати: що, мовляв, наказ такий, від начальства? Запевняю - результат вас дуже здивує...)
І, так, люди, яких усього тільки "законопроект 5670" схарапудив настільки, що вони заволали "нічого не чіпати!" - по факту, захищають інтереси російського бізнесу (читай, РФ) в Україні. Хтось робить це "поработє" (на той самий рос. бізнес), хтось несвідомо (не думаючи над тим, де той der Hund begraben). Але усвідомити це пора б нам усім - і принаймні, як той казав, "не включать дурочку" (с).
І думати над своїми "прошивками" - кожному зокрема. Але про це вже якось окремо й іншим разом...
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Минстець - сами одна большая фейковая новость. Почему до сих пор на Донбассе нет укр ТВ?.
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Дай денег на спутники , тогда без проблем.
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Когда будет ТВ-вещание на Донбасс, стецько? Люди там как раз кормятся кацапскими фейками. И это в наших силах сделать. Хоть какой толк от конторы будет, кроме организации соевой тролле-фермы?
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Це вже якийсь цирк на дроті, інших слів не доберу. Мінстець, який сам розробляє фейки, вкидає їх в інформаційний простір, а потім стадо прикормлених ним ботів робить з кожної такої "новини" сенсацію, звертається до мережі Facebook з проханням про нерозповсюдження фейків. Як кажуть, туши світло...
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Бу га га га га ГА. В спортлото ещё напищите)))) Вы не можете контролировать интернет. В иформационную эру это просто не возможно. Жалкая нэдиездатна быдлоэлитка.
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Троллеферму свою пусть закроет , меньше фейков будет та выдуманных перемог,а то сцука не с кацапами борется,а стравливает украинцев между собой
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Это на кого из видных брехливых пейсбуковцев намекает пан Стець? На Кондитера Чы Рюкзакяна?
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не читайте советских газет штатных блохеров на прикорме АП.
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Стець,а ты давно заходил на рыго-ватный корр? Там давно филиал сруской весны, может хотябы с них начать?
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Причем еще с конца 2013. Но, видимо, этому псу приказано не трогать...
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Стецько, пошто тролей своих убрал?! Верни взад - без этих дебилов скучно совсем. Ну хотя бы тупорылого Чуя!
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То вы не там ходите - туточки они все на дежурстве, як миленькие. А сашко як заслуженный отпуск себе взял, отдыхает, сил набирается - впереди битвы предстоят.
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Любопытно узнать, как должен работать такой механизм: Типа будет политический редактор?
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они ж хоть в двух экземплярах написали ? т.е. адресату на английском, а себе оставили в исходящих на украинском, просто интересно, зная как работает это министерство, можно предположить что послали на украинском, а это неприлично обращаться на чужом получателю языке, особенно когда что-то просят, лишний раз напрягает сотрудников и руководство,(иногда руководство любит само получать корреспонденцию, а не вскрытую, если прямо им адресовано а не на организацию) тогда они раздражаются и менее расположены удовлетворить просьбу
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Пер Херманссон, занимавший пост "директора по сенсорному анализу" в шведской компании, производящей водку Absolut, уходит на пенсию. В связи с этим компания объявила о поиске претендента на эту должность, сообщает ScandiNews.

Отметим, что Херманссон за 35 лет работы в алкогольном бизнесе получил прозвище "нос на миллиард долларов". Он, в частности, принимал участие в создании ликеров Kahlua и Malibu, а последние 20 лет он работал над созданием новых сортов водки Absolut.

Херманссон был главным экспертом по миксологии, вкусам и запахам. Он сам основал отдел сенсорного анализа, который занимается новаторскими изысканиями в области взаимодействия потребителей с напитками.

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Херманссон принадлежит к незначительному числу людей, обладающему повышенной чувствительностью. Ежедневно он делал 30-40 проб - исключительно с помощью обоняния.
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Удобно ловить зрадаботов на Сетця и Пороха. Им не важна какая тема ветки, главное говном бросаться.
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Шо ты там квакаешь? Ась? Громче, а то из спама тебя не слышно.
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В этом - весь стэць. Его бы им на головы на Москву сбросить - не обязательно без парашюта.
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Изрыгнул дебильную идею и списал "миллион$" на борьбу с неправдой. Где правда , а где ложь решает Стець. Нах нам нужен этот Стець-пи*дець со своим фэйковым министерством?! Мля, достал этот лохотрон!!!
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да), мне понравилось -"Мы проанализировали Интернет-пространство. Учитывая запросы пользователей"
видите, они ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ сами, о
а не обратились по аналогии
"обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами"
то есть не пожалели время и денег на проверить самим, а только потом действовали что уже давно
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"...недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов для пользователей в США и Германии."
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Уберите клоунов из власти. Интернет пространство они проанализировали, ютуб на диски еще весь скачайте...
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Минстецработники часто занимаются не своим делом:
участвуют во внутриполитических украинских разборках,а их вроде бы не для этого набирали
или все же задумка такая де-факто была?
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чего ты решил что информационная безопасность это не их дело?
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"Мы обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями", - Стець. - разберись сначала с фейковыми новостями в своём шоколадном министерстве.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями", - Стець. ДОКУМЕНТ
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