 "Мы обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями", - Стець. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр Юрий Стець.
"Мы проанализировали Интернет-пространство. Учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети", - сказал он.
По его словам, социальная сеть в Украине набирает все большую популярность среди пользователей, а также является источником информации для многих СМИ, поэтому жители Украины имеют право получать точную и правдивую информацию в Facebook.
Напомним, недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов для пользователей в США и Германии. Они будут давать возможность помечать новости как ненадежные для последующего их рассмотрения специализированным агентством.
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Вчера в 6:56 ·
Про мовну "прошивку". (...)
Русифікація - це не тільки коли російська звучить звідусюди, а за українською треба "шукати спеціально". Це - коли у вас в голові російська вставлена "прошивкою" як базова by default - і свою українську ви несвідомо весь час "рівняєте" по ній - подумки перекладаєте, калькуєте, відбиваєтесь, "щоб було несхоже" і т.д., - навіть якщо ви зроду україномовний/а, ваша українська весь час, мимо вашої волі, лишається для вас "несамодостатньою", ви в ній не пливете вільно (а спробуй-но попливи без мовного середовища, в басейні без води!) - а весь час скачете "на російських милицях".
Штука в тому, що цю прошивку нам вставляють щодня і щогодини. Рос. бізнес, який встиг проникнути Україну наскрізь, має свою "мовну поліцію" - численну й дуже ефективну. І зараз в якомусь супермаркеті (ресторані, бутікові, банку, телеканалі, інтернет-магазині...) менеджер, що обслуговує капітал далекого російського хазяїна, інструктує нового працівника так само, як і всі роки перед війною: "Рабочий язык у нас - русский", - і працівник киває. І йде в зал (на лінію, в ефір, в мережу...) - мимовільним "російським найманцем".
(Якщо, на ваше прохання обслужити вас українською, цей "крайній" опиратиметься й огризатиметься, спробуйте спитати: що, мовляв, наказ такий, від начальства? Запевняю - результат вас дуже здивує...)
І, так, люди, яких усього тільки "законопроект 5670" схарапудив настільки, що вони заволали "нічого не чіпати!" - по факту, захищають інтереси російського бізнесу (читай, РФ) в Україні. Хтось робить це "поработє" (на той самий рос. бізнес), хтось несвідомо (не думаючи над тим, де той der Hund begraben). Але усвідомити це пора б нам усім - і принаймні, як той казав, "не включать дурочку" (с).
І думати над своїми "прошивками" - кожному зокрема. Але про це вже якось окремо й іншим разом...
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советских газетштатных блохеров на прикорме АП.
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Отметим, что Херманссон за 35 лет работы в алкогольном бизнесе получил прозвище "нос на миллиард долларов". Он, в частности, принимал участие в создании ликеров Kahlua и Malibu, а последние 20 лет он работал над созданием новых сортов водки Absolut.
Херманссон был главным экспертом по миксологии, вкусам и запахам. Он сам основал отдел сенсорного анализа, который занимается новаторскими изысканиями в области взаимодействия потребителей с напитками.
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Херманссон принадлежит к незначительному числу людей, обладающему повышенной чувствительностью. Ежедневно он делал 30-40 проб - исключительно с помощью обоняния.
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видите, они ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ сами, о
а не обратились по аналогии
"обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами"
то есть не пожалели время и денег на проверить самим, а только потом действовали что уже давно
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участвуют во внутриполитических украинских разборках,а их вроде бы не для этого набирали
или все же задумка такая де-факто была?
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