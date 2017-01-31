 Глава МИД Дании Самуэльсен ощутил атмосферу на Донбассе и сможет ее передать партнерам в ЕС, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Климкин заявил на брифинге в Мариуполе.
"После сегодняшнего личного визита я очень надеюсь, что Андерс (Самуэльсен. - Ред.) сможет передать не только информационно то, что происходит здесь, но и свои эмоциональные ощущения на заседании Совета министров Европейского Союза в понедельник. Это, я считаю, будет очень важно. И атмосфера, которую он почувствовал здесь, обязательно передастся нашим друзьям и партнерам в Евросоюзе", - сказал Климкин.
Он сообщил, что только что вместе с датским коллегой имел встречи с международными гуманитарными организациями, которые предоставляют помощь жителям Донбасса, и выразил благодарность датскому правительству за поддержку Украины.
"Я хорошо помню, как Датский совет по вопросам беженцев в 90-х годах помогал возвращению крымских татар на родину. Сейчас в результате временной оккупации Крыма Россией они вновь потеряли эту родину. Мы должны им ее вернуть. Мы все считали в 90-х годах, что это последнее, что будет сделано в Украине (для возвращения беженцев. - Ред.). А теперь Датский совет по вопросам беженцев очень активно и очень эффективно работает над тем, чтобы помочь тем, кто должен был покинуть оккупированный Донбасс", - подчеркнул Климкин.
Он сообщил, что во время рабочего визита министра иностранных дел Дании в основном беседовал с ним о том, что происходит на Донбассе, и об оккупированном Крыме, а меньше о двусторонней повестке дня. В то же время Климкин отметил помощь датского правительства в деле борьбы с коррупцией. По его словам, без помощи датского правительства "не было бы, наверное, электронных деклараций".
Отметим, Андерс Самуэльсен находится в Украине с рабочим визитом, в программе которого была общая поездка глав украинского и датского внешнеполитических ведомств в Днепр и Мариуполь для получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состоянии имплементации Минских договоренностей, масштабах российской агрессии против Украины.
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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.
За словами Столтенберга, у телефонній розмові із президентом США Дональдом Трампом і міністром оборони Джеймсом Маттісом сторони заявили, що США залишається відданим НАТО і трансатлантичному зв'язку.
"Ми не хочемо протистояння, ми не хочемо нової "холодної війни", так що ми тримаємо відкритими канали для політичного діалогу з Росією. Повідомлення від нової адміністрації США полягає в тому, що вони теж хочуть діалогу з Росією, але з позиції сили і я думаю, що це точно таке ж послання, яке ми передаємо від усього Альянсу і про яке домовилися у Варшаві на саміті, що потрібен сильний захист, але також і політичний діалог з РФ", - сказав Столтенберг.
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