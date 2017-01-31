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Все про:налоги (2322) ГФС (2340)

 Налоговики разоблачили руководство энергетической фирмы, которая не заплатила более 45 миллионов налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты более 45 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании, которая занимается производством электроэнергии, во время ведения хозяйственной деятельности осуществляли операции с фиктивными и транзитными предприятиями, неправомерно завышали налоговый кредит, неправомерно включали в состав налогового кредита операции с транзитными компаниями, а также заключали ничтожные сделки.

Указанные действия позволили злоумышленникам уклониться в уплаты налогов в общей сложности более чем на 45 миллионов гривен. В результате принятых мер по состоянию на сегодняшний день в бюджет возмещено почти 17 миллионов гривен. Возмещение ущерба будет продолжено"ю

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Ну и шо??
Усьо уже скиздли и паделили...
Спагетти вешаем лохам....
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Энергетические компании засекречены...Называть их нельзя.Уже возместили.Суда не будет.
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Ну, когда у нас дело касается "энергетических фирм", то какие бы штрафы не начислялись, в конце года, их все равно спишут.
Более того, поскольку все "энергетические фирмы", Рыжего Таракана, "убыточные", то государство, еще и оплатит эти "убытки".
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А было ли решение суда по признанию фиктивности компаний с которыми работало предприятие?Не было.А что такое ничтожные сделки с точки зрения будущего суда?Опять налоговые мусора сработали по своей тупой схеме.Бюджет опять не получит ни копейки,а мусора зубами щелкнут.
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Все энергокомпании принадлежат барыгам - подельникам поросенка, поэтому их нельзя называть.
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