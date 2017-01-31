 Налоговики разоблачили руководство энергетической фирмы, которая не заплатила более 45 миллионов налогов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители компании, которая занимается производством электроэнергии, во время ведения хозяйственной деятельности осуществляли операции с фиктивными и транзитными предприятиями, неправомерно завышали налоговый кредит, неправомерно включали в состав налогового кредита операции с транзитными компаниями, а также заключали ничтожные сделки.
Указанные действия позволили злоумышленникам уклониться в уплаты налогов в общей сложности более чем на 45 миллионов гривен. В результате принятых мер по состоянию на сегодняшний день в бюджет возмещено почти 17 миллионов гривен. Возмещение ущерба будет продолжено"ю
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Усьо уже скиздли и паделили...
Спагетти вешаем лохам....
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Более того, поскольку все "энергетические фирмы", Рыжего Таракана, "убыточные", то государство, еще и оплатит эти "убытки".
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