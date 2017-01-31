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 Власти Финляндии задумались, как реагировать на возможное появление "зеленых человечков"

Власти Финляндии создадут рабочую группу для реагирования на возможное появление чужих военнослужащих без опознавательных знаков на территории страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

Он выразил обеспокоенность тем, что в законодательстве страны существует "дыра, через которую могут просочиться "зеленые человечки". "Я имею в виду группу лиц, которые действуют от имени другого государства, но которые не носят четких отличительных знаков вооруженных сил другой страны", - сказал он. При этом чиновник напомнил о действовавших в Крыму российских военнослужащих без опознавательных знаков во время оккупации в 2014 году.

Как пояснил министр, в финском законодательстве недостаточно четко оговорено, как реагировать Оборонительным силам на появление неопознанных солдат.

Он созвал рабочую группу, которая должна в связи с этим подготовить изменения в закон об охране территории. Закончить работу группа планирует к середине мая.

В свою очередь, секретарь Министерства обороны Тейя Пелликайнен пояснил: "В настоящее время закон об охране территории исходит из того, что солдаты носят определенную форму, а армейские транспортные средства обозначены военными знаками. По отношению к таким формированиям нынешний закон об охране территории дает право применить меры воздействия". По его мнению, в законе должно быть уточнена возможность применения мер воздействия и в отношении военной угрозы, национальное происхождение которой невозможно идентифицировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это лидер, у которого мы учимся защищать Родину": Порошенко в Финляндии почтил память Маннергейма. ФОТОрепортаж

Напомним, в конце февраля 2014 года в АР Крым начали массово прибывать вооруженные люди и военная техника без каких-либо опознавательных знаков. Позже выяснилось, что они являются военнослужащими РФ. С их помощью Россия осуществила оккупацию Крыма.
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Убивать.
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Скорее , убивать не только "неопознаных ватников" но и любую тварь которая их поддержывает!
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Тем более у финов есть опыт по борьбе с мохнорылыми - это отряды снайперов-кукушек!
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Кстати сказать, СССР так и полез к финам - "по просьбам трудящихся и финского правительства" (которое, как ни странно, находилось в Ленинграде).
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Стрелять без предупреждения. Военная (полувоенная) форма - пуля в лоб.
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Ввести в криминальный кодекс наказание за отдачу приказа об одностороннем прекращении огня как за госизмену .
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Любую незванную тварь с флагом ( или без) на Территории Своей Страны - Ты должен УБИТЬ!
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Депортировать всех кацапов обеих полов и их личинок,которые сидят на пособиях и тех,что скупили землю и жильё+не пускать в страну новых.Этот биомусор при первой возможности будет орать "путенвведи"
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ну,ты троль еще поучи военных как правильно воевать все такие стратехи,мля...
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На палях вздовж кордону виставляти,суомі так вже робили,хоч взимку напаличники швидше конають ,та довше виконують свої функціональні обов'язки.
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А что думать,если человек с оружием (боевым).Какая разница во что он одет? Предупредительный сначала ,нет реакции, уничтожить.
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теперь многие страны, имеющие русские общины, задумаются о кочующем русском мире. Америка тоже подумай, хотя кацапам уже врезали визы, плакались намедне
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да да.... и постоянные массовые "народные" соревнования "биатлонстов" по всему периметру границы
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Пляяяяя!!! 39- год вспомните!!!
Наверна Я ...нО не цн же не дєбил......
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Симо Хайха «Белая смерть» точно знал что делать с "зелеными человечиками"
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реагировать ?...просто...всіх ссученоізікіх відправити на гггодіну в парашу ...от і вся реакція
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Властям Финляндии надо бы озаботиться, как бы присоединиться к участникам Ускоренного Диалога. Отсидеться в лесах не получится.
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Оч. просто..запретить выдачу огнестрельного оружия вийсковым..закрыть их в казармах..обратиться к международному сообществу за парадами.и ждать развязки..100% работает проверено..
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Глядя на рузьгих, волей-неволей даже тараканы кажутся милыми и симпатичными...
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Как-как, гасите их наглухо, как только увидите!
Раз они "ни чьи", значит ни кто и не хватится...
А если уж кто-то и "хватится", сразу станет понятно, чьи ...
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в белый рефрижератор погрузить штабелями с одним единственным опознавательным знаком-200 и отправить туда откуда пришли! там где эти человечки,там горе,беда ,слезы и смерть!
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че там думать - стрелять да кремировать....
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Была в Финляндии-полно кацапья с Карелии,живущих там,верящих кисель-тв.Пыталась общаться,рассказывать им о реальности-в основном не верят,даже то,что я с Донбасса,многое видела своими глазами-не влияет.Генетическая предрасположенность.Такие всегда поддержат росию,если что.Как на Донбассе.Финляндии нужно подойти к этим вопросам серьезно.
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З глушником вбивати , та спалювати в печах .. Вони порушники кордонів та територіальної цілісності .. Вчіться на помилках України ..
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Каждому зеленому человечку по фонарному столбу.
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Че тут думать? Надо выразить серьезную обеспокоенность. Провести несколько совещаний, Создать кучу комиссий. Обратится с жалобой в ООН.... Вариантов море... Главное солдат из казарм не выпускать и оружие им не давать.
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и это все после финской? после оккупированной Карелии? после всех этих шуточек про "проведи на ракетную базу", и про чухонцев? мда...

по-моему, министра обороны уже за одно слово "обеспокоенность" в вопросе с "человечками" надо гнать в три шеи. если он такой баран, что в мирное время не понимает, что же с ними делать, то как он себя поведет в критической ситуации?

от таких матрасов надо избавляться заранее. дать ему лопату, пусть новую линию Маннергейма копает. хоть какая-то польза.

да, и оружия ему не давать! а то еще застрелится, дебил.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Финляндии задумались, как реагировать на возможное появление "зеленых человечков"
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