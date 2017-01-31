 Власти Финляндии задумались, как реагировать на возможное появление "зеленых человечков"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.
Он выразил обеспокоенность тем, что в законодательстве страны существует "дыра, через которую могут просочиться "зеленые человечки". "Я имею в виду группу лиц, которые действуют от имени другого государства, но которые не носят четких отличительных знаков вооруженных сил другой страны", - сказал он. При этом чиновник напомнил о действовавших в Крыму российских военнослужащих без опознавательных знаков во время оккупации в 2014 году.
Как пояснил министр, в финском законодательстве недостаточно четко оговорено, как реагировать Оборонительным силам на появление неопознанных солдат.
Он созвал рабочую группу, которая должна в связи с этим подготовить изменения в закон об охране территории. Закончить работу группа планирует к середине мая.
В свою очередь, секретарь Министерства обороны Тейя Пелликайнен пояснил: "В настоящее время закон об охране территории исходит из того, что солдаты носят определенную форму, а армейские транспортные средства обозначены военными знаками. По отношению к таким формированиям нынешний закон об охране территории дает право применить меры воздействия". По его мнению, в законе должно быть уточнена возможность применения мер воздействия и в отношении военной угрозы, национальное происхождение которой невозможно идентифицировать.
Напомним, в конце февраля 2014 года в АР Крым начали массово прибывать вооруженные люди и военная техника без каких-либо опознавательных знаков. Позже выяснилось, что они являются военнослужащими РФ. С их помощью Россия осуществила оккупацию Крыма.
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Наверное как-то так...
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Наверна Я ...нО не цн же не дєбил......
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Раз они "ни чьи", значит ни кто и не хватится...
А если уж кто-то и "хватится", сразу станет понятно, чьи ...
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по-моему, министра обороны уже за одно слово "обеспокоенность" в вопросе с "человечками" надо гнать в три шеи. если он такой баран, что в мирное время не понимает, что же с ними делать, то как он себя поведет в критической ситуации?
от таких матрасов надо избавляться заранее. дать ему лопату, пусть новую линию Маннергейма копает. хоть какая-то польза.
да, и оружия ему не давать! а то еще застрелится, дебил.
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