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 Политика Украины
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 Порошенко поручил областным госадминистрациям предоставить помощь Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко поручил председателям областных государственных администраций, а также мэру Киева, председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко принять неотложные меры по предоставлению гуманитарной помощи жителям Авдеевки Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"Президент Украины дал поручение председателям областных, Киевской городской государственной администрации принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено тепло- и водоснабжение.

Как отмечается, в первую очередь требуется теплая одежда, дизельное топливо, средства обогрева, продукты питания.

"Также поручено проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки в случае возникновения необходимости их эвакуации из города", - говорится в сообщении.

С целью реализации этих неотложных мер создан штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО


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Порошенко: "Україна залишається відданою Мінським угодам і альтернативи їм немає".

Перевожу: "Альтернативы войне нет и будет длиться она столько, сколько это нужно будет порошенко".
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Предлагаете организовать гуманитарную катастрофу?
Шуму будет на весь мир. Вряд ли нам это позволят.
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Сейчас гуманитарная катастрофа в Авдеевке. Полная блокада, устроенная рашистами авдеевке, ни света, ни воды, ни тепла.
Но миру насрать на это. Поэтому можно спокойно утюжить лугандон. Миру так же будет насрать на это.
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То Авдеевка,а то город миллионник.
Я бы тоже блокаду поддержала,но...
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Плохому танцору Порошенко всегда что то мешает... ))
В лугандоне только один миллионник Донецк?
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- Нельзя атаковать в ответ лугандон, будет гуманитарная катастрофа. Мир не поймёт...
- Мир поймёт
- Ну тогда всё равно нельзя атаковать, ибо Донецк - миллионник а Авдеевка лишь маленький городок
- Кроме Донецка есть куча маленьких городов в Лугандоне соизмеримых с Авдеевкой
- все равно нельзя... потому что Порошенко - сцыкун ))
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это отныне демаркационная зона, отныне и во веки веков.
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и он в этом, к сожалению, полностью прав(.
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Косвенно, Порошенко причастен к развязыванию войны, так как является организатором ПР, то есть он рыг. И работал министром в преступном рыговском правительстве Азарова - Януковича...А рыги это и есть поджигатели войны и звали пуйла и его "русский мир" на Донбасс.
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Мені, здається, що на Ваш комент доречна народна приказка: "Згадала баба, як дівкою була".
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Ошибаетесь. Преступлениям высокопоставленных рыгов Порошенко, Азарова, Януковича и др. рыгов, против народа Украины, против целостности Украины, нет срока давности.
Спросите у шефа Порошенко Януковича, которого сейчас судят (пусть и заочно)
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Понятное дело что Юле и всем кто плодит вот такую зраду выгодно сдать Украину путину без боя - все украинцы понимают истинную суть вот таких вбросов, поэтому Юля даже в ВР не пройдет с нулевым рейтингом.
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Він цього разу не заявляв, що "мирний план працює?" і "Мінським домовленостям альтернативи не має"?
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оце по "нашему"!!! по пейсатому .... поручиь-перепоручеие-перепере-чатующих!!!!
саиписта!!!
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- Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив"яже.)))
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то з дитинства улюбене прислів"я))) те й мав на увазі!!!

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При чем здесь госадминистрации? Это же функции Кабмина и МЧС.
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Децентрализация ... Что в Центр попало, то пропало.
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А матрасы немного трахнуть или ахметку нагнуть,сколько он бабла на коксохиме нарубил,за три года после первой остановки можно десять линий протянуть новых к комбинату и не парится ремонтом через орков,а теперь опять все ему помогать,из роттердама пусть вынимает, там хватит на все
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Шото рыжего татарина не слышно или он свою допомогу толкает напрямую в "армейские корпуса" Лугандонии?
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Он уже давно решил уйти в "забытиё". Нигде не светится, даже на футбольных матчах. Думает, может забудут. Ан нет. Помнят его люди.
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Если бы они своими личными средствами,которых более чем,помогли,а не бюджетными...
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то шо? будем далі чубитсь? чи .... бєлий танєц... ти запрошуєш
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Я не предлагаю,я рассматриваю предложения,твое-с недоверием.
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Все банально просто,твои мотивы и человеческие качества под большим сомнением.
А чем тебя не устраивает текущее положение дел? Не общаемся и все.
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як скажеш) давай нє общаться і фсьоо) Ти ж більша патріотка, ніж я.
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А самому, шо денег жалко? Или проблемы индейцев белому вождю ...
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Правильно бы было, что бы ещё поручил своей корпорации Рошен помочь жителям Авдеевки
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нет!
на это я пойтить не могу!
все должно быть по закону - мой рошен здесь ни причем !
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а почему не скинется вместе с кабмином и радой, там средств в сто раз больше чем все бюджеты областей вместе взятые смогут выделить
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Чисто жіноча цікавість, (з присмаком гіркоти та болю) хоч один із ёб-декларантів потрусить матрас для Авдіївки? Просто для особистого піару. Буду аплодувати стоячи.
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Не-а..
Это же "популизм". Ведь они все, что направлено не на обворовывание людей, а хоть какую-то, даже копеечную, помощь, называют популизмом и клеймят позором. Очччень удобно...
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...педалик будет электрогенератора педали крутить ?
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А завтра с утра Кернес соберет предпринимателей (как обычно), снимет дань (млн. 5-7грн а может и больше) и поможет пару млн. грн. жителям Авдеевки...
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В Константиновском ощадбанке туристы с ночи занимают очередь С трех часов ночи занимают очередь в Константиновском отделении "Ощадбанка" в надежде получить электронное пенсионное удостоверение. Об этом сообщает Антикризисный медиа-центр. "Некоторые стоят по несколько дней, пока им не удается получить электронное пенсионное удостоверение. Охранник ссылается на то, что касса не рассчитана на такое количество клиентов", - сообщает АКМЦ. Домой вернуться успевают не все. Стоимость съемного жилья в Константиновке колеблется от 70 до 100 гривен за ночь.

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Петя у тебя бабла много сделай хоть что то для Украины
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Помощ Авдеевеке?А вчем Порошенко видит эту помощ?В том чтоб вместо того чтоб отогнать врага в зону недогасягаемости ихней дальнобойной аритилерии он эвакуирует целый город,лишая народ без средств к существованию и крова над головой?
В этой ситуации водно гнилую труху однотурового.Украина имеет полное право для применения всего имеющегося у нас оружия так каксепаратисты уже больше месяца нарушают все мысленные и немысленные договоренности а Порошенко называл их только провокациями а сейчас что тоже провокация?Президент как Главнокомандующий обязан обявить в Украине военное положение даже исходя из того что кацапская арьада стоит у наших границ неговоря уже о том что происходит в Авдеевке и по всему фронту.
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Отогнать врага можно не только снарядами, а и блокадой путей через которые террористам поставляется рюсская гуманитарка.
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А где же депутаты ВР от Донбасса ? Где их " забота" о простых людях Донбасса ?Где горняцкая рабочая солидарность ? Где Вилкул ? Где жоппоблок и йуля сердобольная ? Молчат как рыба об лёд , как обычно.
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Все правильно делает Порошенко - Эвакуировать Авдеевку и на отбитой ГФС перекрыть воду Донецку - сепары сами убегут на рассею где их встретит добрый загад отрят.
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повторю...Порох за три года не создал ракетный щит, как и Кучма продал его..тоже за три года..
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