 Порошенко поручил областным госадминистрациям предоставить помощь Авдеевке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
"Президент Украины дал поручение председателям областных, Киевской городской государственной администрации принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков", - сказано в сообщении.
В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено тепло- и водоснабжение.
Как отмечается, в первую очередь требуется теплая одежда, дизельное топливо, средства обогрева, продукты питания.
"Также поручено проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки в случае возникновения необходимости их эвакуации из города", - говорится в сообщении.
С целью реализации этих неотложных мер создан штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Перевожу: "Альтернативы войне нет и будет длиться она столько, сколько это нужно будет порошенко".
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Шуму будет на весь мир. Вряд ли нам это позволят.
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Но миру насрать на это. Поэтому можно спокойно утюжить лугандон. Миру так же будет насрать на это.
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Я бы тоже блокаду поддержала,но...
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В лугандоне только один миллионник Донецк?
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- Мир поймёт
- Ну тогда всё равно нельзя атаковать, ибо Донецк - миллионник а Авдеевка лишь маленький городок
- Кроме Донецка есть куча маленьких городов в Лугандоне соизмеримых с Авдеевкой
- все равно нельзя... потому что Порошенко - сцыкун ))
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Спросите у шефа Порошенко Януковича, которого сейчас судят (пусть и заочно)
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саиписта!!!
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то шо? будем далі чубитсь? чи .... бєлий танєц... ти запрошуєш
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А чем тебя не устраивает текущее положение дел? Не общаемся и все.
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на это я пойтить не могу!
все должно быть по закону - мой рошен здесь ни причем !
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Это же "популизм". Ведь они все, что направлено не на обворовывание людей, а хоть какую-то, даже копеечную, помощь, называют популизмом и клеймят позором. Очччень удобно...
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У Путіна зробили гучну заяву щодо боїв у районі Авдіївки
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В этой ситуации водно гнилую труху однотурового.Украина имеет полное право для применения всего имеющегося у нас оружия так каксепаратисты уже больше месяца нарушают все мысленные и немысленные договоренности а Порошенко называл их только провокациями а сейчас что тоже провокация?Президент как Главнокомандующий обязан обявить в Украине военное положение даже исходя из того что кацапская арьада стоит у наших границ неговоря уже о том что происходит в Авдеевке и по всему фронту.
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