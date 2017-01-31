 Срочное заседание ОБСЕ по преступлениям российской стороны в Авдеевке началось в Вене, - МИД

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Началось срочное заседание ОБСЕ в отношении преступлений российской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ", - отметила Беца.
Ранее Беца сообщала, что заседание Постоянного совета ОБСЕ относительно обострения ситуации на Донбассе состоится в Вене по требованию Украины. По ее словам, для Украины важно донести до международного сообщества, до 57 стран-участниц ОБСЕ, последнюю информацию о ситуации в Авдеевке.
Также, по ее словам, важно привлечь внимание к абсолютно наглому нарушению Россией Минских соглашений, нарушение международного права и совершению военных преступлений на территории Украины.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Наверное, самым серьезным доводом, будет количество взрывов снарядов, выпущенных из неустановленного оружия с неизвестных позиций.
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То что после - вот:
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Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины:
Ситуация в Авдеевке - «не что иное, как провокация», заявил Дождю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обострение в Донбассе. Все происходящее - спецоперация властей страны по привлечению внимания Запада, в первую очередь новой администрации США, сказал в свою очередь Дождю другой чиновник Кремля. Украинские власти пытаются убедить Дональда Трампа в том, что Россия вновь затеяла силовую операцию и нарушает мирный процесс, считает собеседник. По его словам, в России ожидали такое развитие событий после инаугурации нового президента США. В этой ситуации в регионе возможно обострение, но российские чиновники попытаются объяснить ополченцам и властям ДНР, что не нужно идти на дальнейшую конфронтацию.
Об обострении ситуации в районе стало известно в выходные. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили украинских военных в срыве перемирия и в обстрелах, из-за которых оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция и повреждены линии электропередач. В Киеве, наоборот, заявили, что силы ДНР пытались штурмовать позиции военных в районе Авдеевки.
МИД Украины обвинил Россию в эскалации конфликта и нарушении «минских договоренностей». Вооруженные силы Украины потеряли семь военнослужащих убитыми и 35 ранеными за последние двое суток, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Командование войсками ДНР утром объявило о гибели более 20 украинских военных.
Песков, комментируя утром ситуацию в регионе, сообщил журналистам, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе. «Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была со стороны самостийных отрядов предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса, - отметил Песков. - Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию. Это вторжение было пресечено. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны».
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Как Беларусь куёт кадры для "русского мира" или жертва пропаганды.
http://abzats.info/p25z49hnrhn6
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Просто Солдат ВСУ знает - что Он защищает , и от чего.
Знает это и Народ Украины - что Мы Защищаем , и от кого.
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