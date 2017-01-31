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 Политика Украины
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Все про:МИД (3832) ОБСЕ (2240) Донбасс (12531) Авдеевка (798) Беца (104)

 Срочное заседание ОБСЕ по преступлениям российской стороны в Авдеевке началось в Вене, - МИД

В Вене началось заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно ситуации в Авдеевке.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Началось срочное заседание ОБСЕ в отношении преступлений российской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ", - отметила Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, - Климкин

Ранее Беца сообщала, что заседание Постоянного совета ОБСЕ относительно обострения ситуации на Донбассе состоится в Вене по требованию Украины. По ее словам, для Украины важно донести до международного сообщества, до 57 стран-участниц ОБСЕ, последнюю информацию о ситуации в Авдеевке.

Также, по ее словам, важно привлечь внимание к абсолютно наглому нарушению Россией Минских соглашений, нарушение международного права и совершению военных преступлений на территории Украины.

Также читайте: Глава ОБСЕ Курц призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на Донбассе


Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Рядом цистерна корвалола, щас будут озабачиваться и падать в обморок.
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Ну не вешают на беседочном узле - он не затягивается!
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ОБСЕ хоть трезвое? Нигде на свадьбах дырявых не гуляли?
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разве что с похорон одного из подручных гиви
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Висловлять занепокоєння чи щось більш суттєве зроблять?
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выразят абеспакоенность чтабы больше не беспакоили...
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Озабоченность, озабоченность и еще раз озабоченность!
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Что вы говорите!
Наверное, самым серьезным доводом, будет количество взрывов снарядов, выпущенных из неустановленного оружия с неизвестных позиций.
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Члены обсце свои замасланые конспекты хоть поменяли???? Или опять будем слушать "мы обеспокоены", "мы взволнованы" и "мы призываем обе стороны"????
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ОБЕ стороны? Европейские импотенты не имеют никакого права что-то диктовать Украине после того как на их глазах хуйло снес с лица земли Алеппо.
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Ситуация в районе Авдеевки Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Y9xJn_7JwYk
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Твоё фото ДО снярядов ВСУ.

То что после - вот:

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А почему попали? Заблудились? Так и снаряды заблудились, ВСУ учения проводило. Оно не виновато, что там офицеры бегали, их вообще там нет.
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Срочное заседание ОБСЕ по преступлениям российской стороны в Авдеевке началось :
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сэкономили бы себе и всем время... сразу бы в Гааге...
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выразят озабоченность ,или сильную озабоченность
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По итогам заседания все стороны выразили глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, и призвали к немедленному прекращению огня и обеспечению доступа ОБСЕ.
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по ходу Трамп не только писать в подъездах собрался, но и какать!.
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Лента новостей рашистов пестрит вот такими вот инфо вбросами... просто реальные фашисты!

Кремль назвал события в Авдеевке «провокацией» властей Украины:


Ситуация в Авдеевке - «не что иное, как провокация», заявил Дождю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обострение в Донбассе. Все происходящее - спецоперация властей страны по привлечению внимания Запада, в первую очередь новой администрации США, сказал в свою очередь Дождю другой чиновник Кремля. Украинские власти пытаются убедить Дональда Трампа в том, что Россия вновь затеяла силовую операцию и нарушает мирный процесс, считает собеседник. По его словам, в России ожидали такое развитие событий после инаугурации нового президента США. В этой ситуации в регионе возможно обострение, но российские чиновники попытаются объяснить ополченцам и властям ДНР, что не нужно идти на дальнейшую конфронтацию.

Об обострении ситуации в районе стало известно в выходные. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили украинских военных в срыве перемирия и в обстрелах, из-за которых оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция и повреждены линии электропередач. В Киеве, наоборот, заявили, что силы ДНР пытались штурмовать позиции военных в районе Авдеевки.
МИД Украины обвинил Россию в эскалации конфликта и нарушении «минских договоренностей». Вооруженные силы Украины потеряли семь военнослужащих убитыми и 35 ранеными за последние двое суток, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Командование войсками ДНР утром объявило о гибели более 20 украинских военных.
Песков, комментируя утром ситуацию в регионе, сообщил журналистам, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе. «Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была со стороны самостийных отрядов предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса, - отметил Песков. - Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию. Это вторжение было пресечено. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны».
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Это про те самые ОБСЕ что с ватой бухали и братались на оккупированных территориях?
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В Донецке якобы ранен журнашлюшка Лайнонюз.
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самое время для освобождения Неньки от законтаченных.
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О! Неужели мы сегодня услишим ЗАНЕПОКОЕНICТЬ! Так давно не слышали, уже соскучились
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Заблудились? Ах@ели настолько, что уже и не скрывают.
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"под обстрел попала наблюдательная группа российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК)."
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"Я думал, что здесь фашисты. За убийство украинцев обещали 350 $"
Как Беларусь куёт кадры для "русского мира" или жертва пропаганды.

http://abzats.info/p25z49hnrhn6
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Ну вы же первые полезли. Вы атаковали наши позиции. Ползучий захват территории так это называете. Поравосеки. Не будетвам пощады. Вы ни на сантиметр не прдвинулись. Я на передке. Мамы ваши гробы получат и вся укропия встанет на колени перед убиенными хероями. СМЕРТЬ ВАМ.
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Дебил, ты уже труп, оставшийся на передке.
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ватный памперс вылез..на передке оно..)))
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За труп ватника Солдату ВСУ - ничего не дают.
Просто Солдат ВСУ знает - что Он защищает , и от чего.
Знает это и Народ Украины - что Мы Защищаем , и от кого.
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Полная безнадега со стороны мировых организаций бумажные кораблики больше на писанину и озабоченность они не способны.
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Вот ВСУ поменьше бы кричать, что промзону захватили, а то получается сами подезди, и "Караул, хулиганы зрения лишают.
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это какойто анекдот..солдаты на фронте - мы освободим Донбасс..главнокомандующий на банковой - караул нас бьют..
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мы хотели и хотим чтоб в сторону границы с РФ полетели пакеты точки У, Грады Громы и Ураганы, чтоб земля горела под ногами оккупанта..чтоб армия шла в атаку и резала свиней на фарш не смотря на потери..и не скулили всякие говнокомандующие..
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Тебя ..придурь.. уж точно никто и никогда не вылечит.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСрочное заседание ОБСЕ по преступлениям российской стороны в Авдеевке началось в Вене, - МИД
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