 Зубко поручил Минэкономики подготовить решение о выделении денег для Авдеевки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зубко написал в Facebook по результатам заседания оперативного штаба по ситуации в городе.
"Поручил Минэкономики по представлению Донецкой ВГА безотлагательно подготовить и подать на рассмотрение правительства проект решения о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для проведения аварийно-восстановительных работ в Авдеевке", - написал он.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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ДНР и ЛНР попросили Путина, Трампа и Меркель предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе
Председатели Народных Советов самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обратились к президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, передает ДАН со ссылкой на текст обращения.
«Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать пока не поздно! Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду!», - говорится в обращении.
В результате обстрелов на линии соприкосновения повреждены объекты социальной инфраструктуры и жилые дома. По словам Пушилина и Дегтяренко, украинские военные намеренно выбирают своими целями промышленные объекты, в том числе под постоянным обстрелом находится Донецкая фильтровальная станция, где хранятся опасные реагенты.
Накануне в результате обстрела в Авдеевке была перебита последняя линия электропередач. Из-за этого обесточенными оказались фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический завод, обеспечивающий город теплом. Местные жители остались без электричества, воды и отопления.
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мож еще кто подсуетился??
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Дубину бы им выделить...
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тут блокаду нужно прорывать, а вы на руку агентам кремля играете...
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