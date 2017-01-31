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 Политика Украины
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 Зубко поручил Минэкономики подготовить решение о выделении денег для Авдеевки

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил Министерству экономики срочно подготовить проект решения о выделении средств из госбюджета для проведения аварийно-восстановительных работ в Авдеевке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зубко написал в Facebook по результатам заседания оперативного штаба по ситуации в городе.

"Поручил Минэкономики по представлению Донецкой ВГА безотлагательно подготовить и подать на рассмотрение правительства проект решения о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для проведения аварийно-восстановительных работ в Авдеевке", - написал он.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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и вот, наконец, пошло самое вкусное - выделение денег !
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Ну не с*ки? ...Мр*зи. 100% спланированная циничная очередная операция кремлевских тварей!



ДНР и ЛНР попросили Путина, Трампа и Меркель предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе

Председатели Народных Советов самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обратились к президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, передает ДАН со ссылкой на текст обращения.

«Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать пока не поздно! Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду!», - говорится в обращении.
В результате обстрелов на линии соприкосновения повреждены объекты социальной инфраструктуры и жилые дома. По словам Пушилина и Дегтяренко, украинские военные намеренно выбирают своими целями промышленные объекты, в том числе под постоянным обстрелом находится Донецкая фильтровальная станция, где хранятся опасные реагенты.
Накануне в результате обстрела в Авдеевке была перебита последняя линия электропередач. Из-за этого обесточенными оказались фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический завод, обеспечивающий город теплом. Местные жители остались без электричества, воды и отопления.
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ту незаметно проскочил вопрос блокады...не????
мож еще кто подсуетился??
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а то что им Красный Крест прислал уже продали и к тому же писали, что эта блокада им не помеха
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Лопати виділити,хай укріплення будують ті ,хто зброю тримати не може.Хто не хоче - диверсант і шкідник.
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У Ахметки деньги возьмите.Его дружбаны сепары расфигачили всё в Авдеевке,вот пускай и платит гудок рыжий.Моду взяли чуть что,лапу в бюджет совать
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"...о выделении денег для Авдеевки..."
Дубину бы им выделить...
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А нашим солдатам укрепление,утепление и подкрепление в том числе и финансовое будет?!
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"...не на часі..."
тут блокаду нужно прорывать, а вы на руку агентам кремля играете...
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ухх, сколько потных ручонок потирают, свежие потоки для дерибана
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