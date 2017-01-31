 "Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд", - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на Facebook.
"Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - пишет она.
Напомним, ранее Игорь Дорошенко сбежал из под домашнего ареста.
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