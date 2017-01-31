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Все про:банки (1463) ГПУ (8228) задержание (4995) суд (20097) Сарган (86) Михайловский (8)

 "Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд", - Сарган

Правоохранители задержали бывшего главу правления обанкротившегося банка "Михайловский" Игоря Дорошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на Facebook.

"Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - пишет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-совладелец банка "Михайловский" Полищук: у бывших вкладчиков банка украдено 230 млн гривен

Напомним, ранее Игорь Дорошенко сбежал из под домашнего ареста.
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"У зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я мій чоловік днями був госпіталізований і знаходиться на стаціонарному лікуванні в одній з медичних установ Києва. Усі покладені на нього і адвокатів обов'язки виконуються в повному обсязі відповідно до законодавства України", - написала вона
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доставили в суд с чемоданами и шкатулками,потом острова и советчик до Гонтаревой
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Не , в сизо низяя, у него язва,энурез и эпилепсия !
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...параноїдальна шизофренія - не знаю, не пригадую, не чув, не бачив, не брав, не крав.....
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Странно,а почему он не сказал,что не хочет в суд.Охендовский так и сделал и свободен.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд", - Сарган
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