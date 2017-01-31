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 Политика Украины
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 МИД направил России ноту протеста в связи с посягательством РПЦ на музей-заповедник "Херсонес Таврический"

В связи с анонсированным намерениями Крымской епархии РПЦ получить в церковную собственность часть сооружений украинского объекта "Древний город Херсонес Таврический", внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, МИД Украины направило ноту протеста МИД РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

В ноте в очередной раз высказывается требование к РФ как государству, осуществляющего временную незаконной оккупации украинских территорий, обеспечить выполнение своих обязательств по международному праву.

МИД Украины, в частности, отмечает, что, находясь в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, украинский объект "Древний город Херсонес Таврический и его хора" требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году, Стороной которой является Российская Федерация.

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В ноте также привлекается внимание с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в 1954 году, в соответствии с которыми государство, осуществляет оккупацию, обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.

МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться Украинской Стороной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности.

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Напоминаем, Симферопольская и Крымская епархия РПЦ направила в Росимущество заявку с просьбой передать им в безвозмездное пользование 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе.
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Украинской нации которой не менее 150 000 лет от роду, невозможно победить. путину пора вешаться на кремлевской люстре.
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Херсонес фашистским попам можно отдавать частями. В этом году пока получают "Хер".
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А закрыть эту сатанинскую секту Мацковского парханата обрезанность мешает? Все цидулки с жалобами писать сподручней
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в какие времена оккупанта и мародера беспокоило нарушение конвенций и меморандумов?... мордору все мало.. пущай в Поднебесную едут устанавливать верховность московитского фсб-архата...
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Смешно . Шо хуйло , шо рпц . Дети шоле ! Гнать паскуд в болото . От куда вылезли , туда им и дорога .
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Да не ноту надо посылать России, а судебных исполнителей. Чтобы арестовали эквивалентное имущество. Скажем, Лавру
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Из Лавры и Почаева давно уже надо было выгнать оккупантов!
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В перспективе всем историческим памятникам под рашкой большая лохматая пися настала.
В Бендерах турецкую крепость обштукатурили, отгламурили, во все щели повтыкали чучело русского солдата и его великого начальника и теперь она "считается турецкой, а по сути - русская". Опыту ремонта набрались, едем починять Коллизеум и Храм Зевса.
Ну и по дороге Хер сонес, куда уж без него.
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Запретить деятельность срусских пидарасов в рясах, а имущество все передать в управление киевского патриархата!!! Сколько можна сопли жевать наблюдая за бандитами РПЦ ?
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Нахуя протестовать. Надо четко заявить - у сатанинской УПЦ(МП) будет отобрана София и вообще этот блядюшник давно пора раскулачить и пересажать через одного.
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"МИД направил России ноту протеста в связи с посягательством РПЦ на музей-заповедник "Херсонес Таврический" - кто бы не становился на путь агрессора, должен нести неотвратимое наказание по международным законам, а тем более РПЦ, подразделение кремлёвской комуно-фашистской хунты, которое благословляет свою тупую, москальскую паству на человеконенавистничество и агрессию по отношению к другим народам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД направил России ноту протеста в связи с посягательством РПЦ на музей-заповедник "Херсонес Таврический"
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