 МИД направил России ноту протеста в связи с посягательством РПЦ на музей-заповедник "Херсонес Таврический"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.
В ноте в очередной раз высказывается требование к РФ как государству, осуществляющего временную незаконной оккупации украинских территорий, обеспечить выполнение своих обязательств по международному праву.
МИД Украины, в частности, отмечает, что, находясь в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, украинский объект "Древний город Херсонес Таврический и его хора" требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году, Стороной которой является Российская Федерация.
В ноте также привлекается внимание с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в 1954 году, в соответствии с которыми государство, осуществляет оккупацию, обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.
МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться Украинской Стороной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности.
Симферопольская и Крымская епархия РПЦ направила в Росимущество заявку с просьбой передать им в безвозмездное пользование 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе.
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В Бендерах турецкую крепость обштукатурили, отгламурили, во все щели повтыкали чучело русского солдата и его великого начальника и теперь она "считается турецкой, а по сути - русская". Опыту ремонта набрались, едем починять Коллизеум и Храм Зевса.
Ну и по дороге Хер сонес, куда уж без него.
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