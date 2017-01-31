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 Политика Украины
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Все про:МВД (8154) сервисные центры МВД (60)

 Сервисные центры МВД с 1 февраля будут выдавать справки о несудимости

С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Главного сервисного центра МВД, заказать справку можно будет независимо от места регистрации со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45) без обеденного перерыва.

Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД. А вскоре - это можно будет сделать и онлайн.

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"Приоритет реформы - это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам, - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. - Возможность получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД - это расширение географии услуг. Благодаря внедрению электронных очередей и работе наших администраторов, сделать запрос быстр и удобно. Самое главное, мы работаем над тем, чтобы уже вскоре справку можно было заказать и получить в один клик, не выходя из дома".

Для получения справки о несудимости заявителю необходимо:

- обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД (список контактов и адресов на сайте Главного сервисного центра МВД);

- предъявить должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий личность, и предоставить его копию;

- для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.

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Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.

Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.

Для быстрого информирования и консультирования граждан работают официальный сайт Главного сервисного центра и facebook-страница, а также телефон для справок: (044) 290-19-88.
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старая песня: а на кой х... эта справка нужна ?
любой госорган ДОЛЖЕН войти в базу и посмотреть, есть судимость или нет ...
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Запись в справке: "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы."

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСервисные центры МВД с 1 февраля будут выдавать справки о несудимости
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