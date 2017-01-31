 Эвакуация людей из Авдеевки пока не проводится, - замглавы Донецкой ВГА Стокоз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.
"Если не удастся восстановить энергообеспечение и будет принято решение, то мы к эвакуации готовы. Но еще раз подчеркиваю, что эвакуации сейчас нет. У нас стоят под парами, заправленные, с экипажами 132 автобуса. В течение нескольких часов мы можем вывезти около 3,5 тысяч человек. Уже определены места. Куда мы вывезем беженцев. Работает штаб в Краматорске", - сказал Стокоз.
По его словам, противник так и не дал письменного согласия на прекращение огня. 2 часа назад была попытка прекращения огня, она продержалась 10 минут, а потом снова начались обстрелы. Ремонтные бригады, которые осуществляли предварительный осмотр, были вынуждены прекратить работу.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Блогер: Гиви совершил самострел и отлеживается в донецкой больнице
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пристрелят они его.
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