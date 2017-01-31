EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  539  5
Все про:Нацполиция (5817) спецназ (595) Руденко (5) КОРД (111)

 Сегодня КОРД работает уже в 11 областях Украины, - замглавы Нацполиции Руденко

На сегодняшний день полицейское подразделение специального назначения КОРД работает уже в одиннадцати областях Украины.

Об этом заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"В одиннадцати. Запустили новый набор еще для двух областей - Херсонская и Николаевская. Строим сейчас также трехсотметровый автоматный тир с вышкой для тренировки снайперов", - сообщил замглавы Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Около 9% претендентов прошли отбор в КОРД. Часть отсеяли позднее - во время двухмесячного курса подготовки", - замглавы Нацполиции Руденко

Отвечая на вопрос о том, на что в первую очередь обращается внимание при отборе кандидатов в КОРД, Руденко отметил: "Во-первых, возраст 21-35. Чтобы ты там ни делал, а физиологию не обманешь. Если ты бежишь 10 километров в 23 года, организм восстанавливается за пару часов. В 45 лет скорость может быть той же, но организму на восстановление понадобится точно больше времени.

Вторым критерием была, обязательно срочная служба в армии. Либо реальные боевые действия на востоке.

Кстати, чтобы у новых патрульных была мотивация, мы прописали условия так, что, если человек отработал три года, и у него в голове спецназ, можно попробовать к нам прийти. Если заявка принята, человека приглашали пройти психологические тесты. На компьютере", - рассказал Руденко.

Смотрите также: Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Женщины, по его словам, также имеют шансы попасть в КОРД, но все критерии отбора при этом - мужские, никаких поблажек.

Полный текст интервью с Алексеем Руденко читайте ЗДЕСЬ.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
печально, все это - история повторяется в виде трагедии, а потом в виде фарса!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А их родельники ,,торнадо беркут,, по тюрьмам. Потом отпускают и в КОРД...насильников убийц маньяьяков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ширится непокоренный беркут, мля, в "победившей" в революции Гiдностi Украинн
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня КОРД работает уже в 11 областях Украины, - замглавы Нацполиции Руденко
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА Порошенко прокуратура ранение Россия смерть суд Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти