 Сегодня КОРД работает уже в 11 областях Украины, - замглавы Нацполиции Руденко

Об этом заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
"В одиннадцати. Запустили новый набор еще для двух областей - Херсонская и Николаевская. Строим сейчас также трехсотметровый автоматный тир с вышкой для тренировки снайперов", - сообщил замглавы Нацполиции.
Отвечая на вопрос о том, на что в первую очередь обращается внимание при отборе кандидатов в КОРД, Руденко отметил: "Во-первых, возраст 21-35. Чтобы ты там ни делал, а физиологию не обманешь. Если ты бежишь 10 километров в 23 года, организм восстанавливается за пару часов. В 45 лет скорость может быть той же, но организму на восстановление понадобится точно больше времени.
Вторым критерием была, обязательно срочная служба в армии. Либо реальные боевые действия на востоке.
Кстати, чтобы у новых патрульных была мотивация, мы прописали условия так, что, если человек отработал три года, и у него в голове спецназ, можно попробовать к нам прийти. Если заявка принята, человека приглашали пройти психологические тесты. На компьютере", - рассказал Руденко.
Женщины, по его словам, также имеют шансы попасть в КОРД, но все критерии отбора при этом - мужские, никаких поблажек.
Полный текст интервью с Алексеем Руденко читайте ЗДЕСЬ.
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