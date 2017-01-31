 На границе с РФ создается принципиально новая интеллектуальная модель комплексной системы защиты, - погранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, эта же модель включает и элементы обороны.
"Для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы Государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн. грн. В рамках Плана запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжения работы в Луганской области. Запланирована установка системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области. Также планируется продолжить развертывание (реконструкцию, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию 3 объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Как сообщают в погранслужбе, сейчас оснащены и находятся в ведомстве более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, более 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модуля.
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им пособник нужен в виде НФ.
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Проблей ещё про Йулю-воровку, которая тебя обворовала...
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Апеляційний і Господарський суди Одеси віддають український хлібозавод «Сбербанку Росії»
http://glavcom.ua/economics/finances/apelyaciyniy-i-gospodarskiy-sudi-odesi-viddayut-ukrajinskiy-hlibozavod-sberbanku-rosiji-395886.html
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а стена против войск это новое слово в тактике, как и блок посты!
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а всепропадлы продолжают бится об стол и орать "хде стена? 3км в высоту?
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там только ж/бетон М1000 и толщиной метров 25 и высотой метров 50 и то на время.
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да, по количеству речей/ обещаний/ урочистостей - нынешние барыги переплевали всех барыг предыдущих!
токо предыдущие, не давили из нас слёзы патриотизма, и не собирали по 5 гривен на армию - сидя на мешках с деньгами!!!( я вам, суки, те 5 гривен не забуду!...).
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