 На границе с РФ создается принципиально новая интеллектуальная модель комплексной системы защиты, - погранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, эта же модель включает и элементы обороны."Для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы Государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн. грн. В рамках Плана запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжения работы в Луганской области. Запланирована установка системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области. Также планируется продолжить развертывание (реконструкцию, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию 3 объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщают в погранслужбе, сейчас оснащены и находятся в ведомстве более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, более 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модуля.