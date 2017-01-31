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 На границе с РФ создается принципиально новая интеллектуальная модель комплексной системы защиты, - погранслужба

Пограничное ведомство создает принципиально новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны границы с Россией, где различные инженерно-технические средства дополняют друг друга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, эта же модель включает и элементы обороны.

"Для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы Государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн. грн. В рамках Плана запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжения работы в Луганской области. Запланирована установка системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области. Также планируется продолжить развертывание (реконструкцию, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию 3 объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

На границе с РФ создается принципиально новая интеллектуальная модель комплексной системы защиты, - погранслужба 01

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Как сообщают в погранслужбе, сейчас оснащены и находятся в ведомстве более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, более 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модуля.
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Сеня уже построил стену на границе с рашкой, как обещал.
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між іншим -проти сєні порушена кримінальна справа про цю ж стіну.
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я Вас умоляю....
им пособник нужен в виде НФ.
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Сеню ж убрали уже фиг знает когда - тебе Гнойсман строит счастье уже фиг его знает сколько.
Проблей ещё про Йулю-воровку, которая тебя обворовала...
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Тяжело вам наверное жить, не зная такого понятия как ирония.
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захват страны из нутри врагом !!!
Апеляційний і Господарський суди Одеси віддають український хлібозавод «Сбербанку Росії»
http://glavcom.ua/economics/finances/apelyaciyniy-i-gospodarskiy-sudi-odesi-viddayut-ukrajinskiy-hlibozavod-sberbanku-rosiji-395886.html
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хорошо бы)) с Трампа и мексиканской стены пример брать!
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Дык берут же! Ни той ни другой нет в помине.
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стена от беженцев и стена от войск по-твоему одно и то же?
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я о финансировании хотел сказать,
а стена против войск это новое слово в тактике, как и блок посты!
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Это все хорошо для мирного времени и незлых, добрых соседей. А так...
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Украинская нация которой не менее 150 000 лет с момента зарождения не может быть уничтожена какой то парахой которой от роду 450 лет.
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Стіни і ями - крадіжка моїх грошей.Як не облаштовують мінних пасток - не мають права дихати українським повітрям.
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Треба не паркани від собак ставити, а мінувати кілометрові зони. Або бетонні стіни 5 метрові як в Ізраїлі. Бабло пиляють а людям втирають про безпеку.
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Как сообщают в погранслужбе, сейчас оснащены и находятся в ведомстве более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, более 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модуля.
а всепропадлы продолжают бится об стол и орать "хде стена? 3км в высоту?
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Это защита не от военной техники. Так отделяют будущие сектора тюрьмы в масштабах страны. Достаточно будет пустить напряжение и сверху запустить дрона, который будет стрелять всех нарушителей или просто убегающих от роботозированной чипизации
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"На границе с РФ ...интеллектуальная модель комплексной системы защиты" - ну да, нашли кого интеллектом напугать (остановить)

там только ж/бетон М1000 и толщиной метров 25 и высотой метров 50 и то на время.
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очень хотелось бы во всё это верить, ОЧЕНЬ, но ,увы, реалии жизни убеждают, шо верить нынешней владе нельзя никак и ни в чём.

да, по количеству речей/ обещаний/ урочистостей - нынешние барыги переплевали всех барыг предыдущих!
токо предыдущие, не давили из нас слёзы патриотизма, и не собирали по 5 гривен на армию - сидя на мешках с деньгами!!!( я вам, суки, те 5 гривен не забуду!...).
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теперь понятно от каких орков китайцы стену забацали ....
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Напоминаю нашим бравым пограничникам и прочим "стеностроителям", что в 2016 году командующий ЧВК "Вагнер" дважды (!) побывал в гостях у своей матери на территории, подконтрольной Украине. Причем старая блядь этого не скрывает и открыто этим кичится.
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Это опять деньги на забор яйценюха выделили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа границе с РФ создается принципиально новая интеллектуальная модель комплексной системы защиты, - погранслужба
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