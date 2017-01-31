 Украинский турпоток в Турцию за 2016 год вырос в полтора раза

Об этом сообщает министерство культуры и туризма Турецкой Республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Количество украинских туристов, которые посетили Турцию в 2016 г., составило 1,04 млн человек. Таким образом, Украина вошла в ТОП-10 стран, чьи туристы посетили Турцию, показав прирост 47,91% по сравнению с прошлым годом. Украина заняла 6 место и обогнала Нидерланды, Россию, Азербайджан и Грецию.
При этом украинский турпоток в Турцию стабильно увеличивался на протяжении всего года. Самыми популярными среди украинцев традиционно остаются Анталия и Стамбул, а также курорты Муглы.
По статистике в период с января по декабрь 2016 г. Анталию посетило 572,7 тыс. украинцев, что на 80,67% больше, чем в 2015 г. В Стамбуле за год побывало 289,4 тыс. украинских туристов, а в Мугле - 98,1 тыс. Прирост по данным направлениям составил 7% и 117,48% соответственно.
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), больше половины от всего населения Украины вздрогнули, по-русски разговаривающие участники АТО задумались..
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Задуматься должны только русскочелюстные уродцы типа тебя, которые 24 страдали от украинской оккупации. Украинцы с нормальным количеством хромосом восприняли эту картинку как надо
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Если разницы не видите - LINK для понимания.
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Арестовать\отобрать всё имущество, при приезде домой- казнить.
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Из позитивных турновстей, к примеру, вот:
Київ поставив новий рекорд з туристичного збору за 2016 рік
вот:
Львів визнано найдешевшим туристичним містом
и, для общего развития (туризма), вот:
Одесити створили стартап для розвитку українського туризму
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