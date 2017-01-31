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Все про:отдых (286) туризм (972) Турция (1842) украинцы (2476)

 Украинский турпоток в Турцию за 2016 год вырос в полтора раза

Украина заняла 6 место в рейтинге стран-лидеров турпотока в Турцию в 2016 г. с приростом 48%.

Об этом сообщает министерство культуры и туризма Турецкой Республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Количество украинских туристов, которые посетили Турцию в 2016 г., составило 1,04 млн человек. Таким образом, Украина вошла в ТОП-10 стран, чьи туристы посетили Турцию, показав прирост 47,91% по сравнению с прошлым годом. Украина заняла 6 место и обогнала Нидерланды, Россию, Азербайджан и Грецию.

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При этом украинский турпоток в Турцию стабильно увеличивался на протяжении всего года. Самыми популярными среди украинцев традиционно остаются Анталия и Стамбул, а также курорты Муглы.

По статистике в период с января по декабрь 2016 г. Анталию посетило 572,7 тыс. украинцев, что на 80,67% больше, чем в 2015 г. В Стамбуле за год побывало 289,4 тыс. украинских туристов, а в Мугле - 98,1 тыс. Прирост по данным направлениям составил 7% и 117,48% соответственно.

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ай маладец, тот кто эту картинку придумал, ну и тот кто в очередной раз запостил,
), больше половины от всего населения Украины вздрогнули, по-русски разговаривающие участники АТО задумались..
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Да прям там, "больше половины от всего населения Украины вздрогнули, по-русски разговаривающие участники АТО задумались".

Задуматься должны только русскочелюстные уродцы типа тебя, которые 24 страдали от украинской оккупации. Украинцы с нормальным количеством хромосом восприняли эту картинку как надо
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Артур, вы на какой языке этот комментарий написали, вы случайно не мм русскочелюстной, а?
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Нет, я русскоязычный, а не русскочелюстной украинец Есть разница.
Если разницы не видите - LINK для понимания.
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а нука соберитесь с мыслями, с хромасомами и исправтесь
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шо кризис у народа да? жить не на что. Предлагаю на тех кто во время войны имеет время тусить на курортах вывозя отсюда валюту--- ввести доп.военный збор. на оплотики и дозорчкии. ну еще и налог на роскошь для "элиты" с конча заспы
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уехал в Турцию когда идёт война? Тусишь, пока гибнут пацаны?
Арестовать\отобрать всё имущество, при приезде домой- казнить.
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да казнить- налогом. ибо нех. во время войны выёбы-ся. Уставшие они млять. отдохнуть им надо.....
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Какая роскошь? Отдых в Турции дешевле отдыха под Одессой.
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только когда ты в одессе-ты не вывозиш валюту и бабки твои идут украинцам-а не хачам.
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У шоколадного про офшоры спроси. Там валюты вывозится миллиардами.
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Есть такая песенка смешная "Купи Говно". Советую послушать, тебе будет полезно.
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не я не зато что б забрать и поделить. я за справедливость за яку варто боротись. согласитесь с моральной точки зрения-полная лажа кипеть на курортах-когда твои сверстники воюют за Родину. Не можеш сам- помогай переводами если есть лишние деньги. это справедливло. а если ты оф.зарпалту получаеш минималку-а остальное в конверте-НЕ платиш налоги.-то ты крыса. Я вот по белом получаю и ВСЁ плачу и армии по возможности помогаю. чем могу. и на турцию мог бы скопить. Но западл мне понимаеш в аткое время отдыхать. всё что смог- на пару дней семью в скадовск отпарвил. Но это дело каждого. где отдыхать.А ВОТ армия-общее дело.всего народа.
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Поднять налоги в два, нет, в три раза. Передай шоколадному.
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Да тут если потрясти хорошенько, то можно годовой бюджет страны вытряхнуть. Накопили за 25 лет, да и сейчас еще многие зарплатки нехилые в конвертиках получают. И на_срать им на то, что курс доллара высокий, что в стране война идет, что внешний долг запредельный. Им бы свои телеса погреть и в ласковом Сериземном море поплекскаться. А чего? Жизнь ведь только раз дается.
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Шоколадные офшоры потруси. Три бюджета получится. Или шоколадный - табу?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский турпоток в Турцию за 2016 год вырос в полтора раза
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