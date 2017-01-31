 У задержанного по делу "Шалтая-Болтая" сотрудника ФСБ нашли 12 млн долларов, - российские СМИ

кем бы о ни был нет

Как передает Цензор.НЕТ , российское издание сообщает Life, в ходе оперативных мероприятий специалисты обнаружили порядка 12 миллионов долларов наличными, которые хранились в разных местах по всему дому и квартире.Когда именно проводились обыски, в сообщении не уточняется. О задержании Михайлова стало известно в конце января. В УСБ ФСБ подозревают, что Михайлов курировал группировку "Шалтай-Болтай".На днях СМИ сообщили, что всего по делу о "Шалтае-Болтае" задержаны шесть подозреваемых, включая создателя блога Владимира Аникеева, также известного под кличкой Льюис.Среди двух других задержанных, имена которых стали известны прессе, еще один сотрудник ЦМБ ФСБ Дмитрий Докучаев, а также глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.Ранее СМИ сообщали о заработках хакеров. Так, РБК утверждало, что Докучаев примерно до середины 2000-х годов был известен в Сети под ником Forb. В 2004 году хакер с таким ником дал интервью газете "Ведомости", в котором сообщил, что в месяц "зарабатывает" на взломах от 100 до 1000 долларов.Об аресте Аникеева сообщило на днях агентство "Росбалт", указав, что само задержание произошло в конце октября 2016 года. "Интерфакс" накануне уточнил, что Аникеев был взят под стражу 9 ноября 2016 года. 28 декабря Лефортовский суд Москвы продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2017 года, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.По данным Life, Михайлов, Докучаев и Стоянов были арестованы уже после задержания Аникеева. Михайлову и Докучаеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ), Аникееву и Стоянову пока вменяется статья 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Краснова уточнила, что Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 272 УК РФ).Статья о госизмене предусматривает наказание от 12 до 20 лет заключения. Возбуждение дела по этой статье гарантирует, что следствие и процесс будут проходить в закрытом режиме. Обычно подобные дела маркируются грифом "секретно". Статья о неправомерном доступе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.По данным Life, среди других задержанных по делу - сотрудники крупных госструктур, которые будут вызваны в скором времени на допрос.Кроме того, в руки оперативников попала "серьезная база" российских чиновников, топ-менеджеров крупных компаний и представителей силовых структур, которые сотрудничали с хакерами или заплатили им за неразглашение компромата в отношении себя. По данным издания, всего таковых набралось более 30 человек - это региональные и федеральные чиновников и представители деловых кругов. В настоящее время спецслужбы изучают материалы по "вскрытым" чиновникам и бизнесменам, которые откупились от хакеров, после чего эти "пострадавшие" могут стать фигурантами дел о коррупции.Блог Shaltay Boltay стал известен после того, как в декабре 2013 года опубликовал текст новогоднего поздравления президента России Владимира Путина задолго до его выступления. Позднее в блоге в разное время размещались сценарий митинга в поддержку Крыма, переписка экс-лидера "ДНР" Игоря Стрелкова, список секретно награжденных за Крым журналистов, архив из нескольких писем, якобы принадлежащих Аркадию Дворковичу. Подлинность переписки была косвенно подтверждена, после чего блог хакеров оказался временно заблокирован Роскомнадзором. Журналисты обращают внимание на то, что в публикациях "Шалтая-Болтая" затрагивались интересы Вячеслава Володина, Владислава Суркова, Сергея Нарышкина, Дмитрия Пескова и других государственных деятелей и чиновников.Вместе с тем, в своем материале о том, почему в РФ начались посадки офицеров ФСБ РФ и охота за "Шалтай Болтай", украинские волонтеры-расследователи InformNapalm утверждают, что "кто-то в Администрации Президента РФ (называют Володина и Громова, но это не более, чем гадание на кремлевских башнях) завел себе карманный "сливной бачок" "Шалтай-Болтай" для борьбы с конкурентами за власть."После того, как спец. операция ФСБ и АП РФ по вмешательству в американские выборы провалилась, борьба обострилась и "козлом отпущения" был назначен "Шалтай Болтай". В таких ситуациях необходимо пожертвовать кем-то из своих. Сейчас российские СМИ, которые очень не любят писать о взломах в России (настолько, что даже эксперты по ИБ не могут адекватно оценить угрозу информационной безопасности России), так вот медиа активно переключают внимание публики со связи между ФСБ, АП и Fancy Bear на вымышленную связь между "Шалтай Болтай" и украинскими хакерами. Таким способом: Россия пытается представить себя жертвой в кибер-пространстве, а не агрессором. Пытается дискредитировать украинских волонтеров. Решает внутренние конфликты в высших эшелонах власти. Мы планируем продолжить публикацию материалов связанных с Сурковым и другими высокопоставленными чиновниками РФ. Без СМС и регистрации чекистов и биткоинов. И мы покажем вам то, чего в компьютере Аникеева,, и быть не может, потому что украинские волонтеры не сотрудничают с агрессорами и оккупантами", - отмечают волонтеры InformNapalm