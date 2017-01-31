 "Около 9% претендентов прошли отбор в КОРД. Часть отсеяли позднее - во время двухмесячного курса подготовки", - замглавы Нацполиции Руденко

Об этом заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Около девяти процентов, из тех, кто подал заявки (прошли конкурсный отбор в КОРД - ред.) Часть отсеяли позднее - во время двухмесячного курса подготовки, который проводился на базе тренингового центра. Они живут в казарме, в армейских условиях. Упор при подготовке на тактику. Учим работать малыми штурмовыми группами в условиях города", - отметил Руденко.
Говоря о том, кто может попасть в КОРД, Руденко отметил, что основной костяк отбирали из бывших бойцов "Сокола", "Грифона", среди претендентов были и те, кто служил в "Беркуте". А также люди, которые в составе добровольческих батальонов с первых месяцев боевых действий на востоке были на передовой.
"Одним из областных подразделений КОРДа командует луганчанин. Забрав ребенка и жену из оккупированного Луганска, пошел защищать Украину. Он был на востоке два года. Не буду называть его имя из соображений безопасности. В АТО его знали под позывным Десна", - рассказал замглавы Нацполиции.
Среди претендентов, по его словам, был также небольшой процент оперов уголовного розыска, участковых, следователей.
При этом, как утверждает Руденко, среди бойцов полицейского спецназа не будет тех, кто избивал людей во время Евромайдана, как и сотрудников "Беркута", стрелявших в активистов.
"Когда группа проходит обучение, каждый боец тестируется еще и на полиграфе. Главные вопросы - участие сотрудников "Беркута" на Майдане, стрелял - не стрелял, в какую сторону" - отметил Руденко.
В то же время он не исключил вероятности, что кому-то из претендентов удастся обмануть полиграф. "Попытаться обмануть можно, но для этого нужна специальная подготовка, например, такая, которую дают в разведшколах. Если человек специально не готовится, его не научили, как это сделать, ничего не получится. Кроме того, мы никого не предупреждаем заранее. Пригласить полиграфолог может в любой момент. Так что даже выпить успокоительное не успеют", - сказал Руденко.
Полный текст интервью с Алексеем Руденко читайте ЗДЕСЬ.
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