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 Политика Украины
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Все про:отбор (93) Нацполиция (5817) Руденко (5) КОРД (111)

 "Около 9% претендентов прошли отбор в КОРД. Часть отсеяли позднее - во время двухмесячного курса подготовки", - замглавы Нацполиции Руденко

Из более чем 7 тыс. человек, которые подали заявки в полицейское подразделение специального назначения КОРД, отбор прошли только 9%.

Об этом заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Около девяти процентов, из тех, кто подал заявки (прошли конкурсный отбор в КОРД - ред.) Часть отсеяли позднее - во время двухмесячного курса подготовки, который проводился на базе тренингового центра. Они живут в казарме, в армейских условиях. Упор при подготовке на тактику. Учим работать малыми штурмовыми группами в условиях города", - отметил Руденко.

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Говоря о том, кто может попасть в КОРД, Руденко отметил, что основной костяк отбирали из бывших бойцов "Сокола", "Грифона", среди претендентов были и те, кто служил в "Беркуте". А также люди, которые в составе добровольческих батальонов с первых месяцев боевых действий на востоке были на передовой.

"Одним из областных подразделений КОРДа командует луганчанин. Забрав ребенка и жену из оккупированного Луганска, пошел защищать Украину. Он был на востоке два года. Не буду называть его имя из соображений безопасности. В АТО его знали под позывным Десна", - рассказал замглавы Нацполиции.

Среди претендентов, по его словам, был также небольшой процент оперов уголовного розыска, участковых, следователей.

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При этом, как утверждает Руденко, среди бойцов полицейского спецназа не будет тех, кто избивал людей во время Евромайдана, как и сотрудников "Беркута", стрелявших в активистов.

"Когда группа проходит обучение, каждый боец тестируется еще и на полиграфе. Главные вопросы - участие сотрудников "Беркута" на Майдане, стрелял - не стрелял, в какую сторону" - отметил Руденко.

В то же время он не исключил вероятности, что кому-то из претендентов удастся обмануть полиграф. "Попытаться обмануть можно, но для этого нужна специальная подготовка, например, такая, которую дают в разведшколах. Если человек специально не готовится, его не научили, как это сделать, ничего не получится. Кроме того, мы никого не предупреждаем заранее. Пригласить полиграфолог может в любой момент. Так что даже выпить успокоительное не успеют", - сказал Руденко.

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Полный текст интервью с Алексеем Руденко читайте ЗДЕСЬ.





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Короче, тупо переставили кровати местами...
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все 9% "беркут" ,надеюсь...
соевый готовиться к кровавым событиям...
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Не напоминайте о КОРДе. Имя становится нарицательным...
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Так это в Княжичах эти из 9% показали мастер-класс?
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Беркутня недопалена назвалась кацапським кулеметом .Вони мені живими не потрібні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Около 9% претендентов прошли отбор в КОРД. Часть отсеяли позднее - во время двухмесячного курса подготовки", - замглавы Нацполиции Руденко
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