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Все про:награда (1059) Порошенко (12139) Авдеевка (794) Цеголко (107)

 Порошенко поручил Минобороны и Генштабу наградить украинских воинов, отличившихся под Авдеевкой, - Цеголко

Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко обнародовал информацию, что глава государства распорядился подготовить наградные материалы на бойцов, отличившихся в боях под Авдеевкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Цеголко отметил: "Президент поручил МО и НГШ подготовить материалы на награждение украинских военнослужащих, которые отличились возле Авдеевки".

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та нету в рашке 140 млн. русских. Там половина других национальностей- кавказ, татары, калмыки и т.д. НА самом деле их немногим больше чем нас. Вот в Японии да - 120 млн. именно японцев
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Сука - ты сделай так, чтобы парни живые вернулись к семьям, а не металолом раздаешь.
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Во время ВОВ за такие обращения к сталину тебя и твою семью вывели бы к стене и расстреляли как собаку.
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жалко, что тебя, гниду, не расстреляли во времена сралина
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А что такое, ты по факту предлагаешь сдать Украину путину? Даже полная сдача Украины путину не пройдет без потерь.
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R. жалко, что тебя, гниду, не расстреляли во времена сралина
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Это правильно. Только пора уже нанести оккупантам решающий удар с авиацией и т.д.
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От правительства достаточно будет необходимого минимума.
1) Перерезать пути ж/д сообщения, по которым везут б/к из России.
2) Демонстрация силы. Не на поражение. Просто демонстрация.
Со стороны общества. Неплохо было бы усилить блокаду.
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Як пропонуєш перекрити кордони Луганди з кацапією? Як минулого разу, коли вони через кордон зі своєї сторони з градів шмаляли?- У мене тоді друг загинув. Через якогось такого як ти стратега.
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Как режутся пути ж/д сообщения? Как обычно. Во многих местах. Можно с помощью беспилотников и прочих систем. Можно по ориентирам. Можно по азимуту. Можно по тысячным. Можно по квадратам. Хотя, нет, по квадратам нельзя - а то зацепим еще кого.
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А у меня из подразделения треть там осталась. И 98% с ранениями. И много чего еще, чего вам знать не обязательно.
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Хотелось бы услышать, какие решения приняло СНБО по поводу событий в Авдеевке.
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Ага, так вот чем занимаются подобных совещания. Да, это сразу поправит ситуацию.
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Да подожди награждать,пусть всё закончится,уже спешит медальки вешать.ппц
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Носится блеать с медалями,кому они нафиг нужньі,тьі давай оружие соответствующее,проффесиональное подкрепление.Но не дурак Петя,ну смешной дундук.
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Отвлекающий манер, завтра прощание с ребятами погибшими, представляю как это будет больно народу. Вот он и решил.
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Завтра загороджувальні загони виведуть на вулиці для "збереження порядку".
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добрый през, каждому по шоколадной медали..........


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как там с тысячей в сутки, когда в бою. По умолчанию дадут. Или петя решил значками откупиться ?
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Война кацапам не проиграна поэтому обвинять главнокомандующего в Украине могут только пособники оккупанта. Им не нравится сам факт того что Порошенко не сдает Украину путину.
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Я бы пока с наградами не спешила,вдруг это обострение не просто эпизод,а начало горячей стадии конфликта.Еще ничего не закончено.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко поручил Минобороны и Генштабу наградить украинских воинов, отличившихся под Авдеевкой, - Цеголко
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