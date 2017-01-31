 Порошенко поручил Минобороны и Генштабу наградить украинских воинов, отличившихся под Авдеевкой, - Цеголко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Цеголко отметил: "Президент поручил МО и НГШ подготовить материалы на награждение украинских военнослужащих, которые отличились возле Авдеевки".
1271 32
Обстрелы Авдеевки: Порошенко собирает военный комитет СНБО, - "5 канал"(130)
Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке, - Елисеев(150)
Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко(493)
Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине. ФОТОрепортаж(64)
Перемовини щодо Донбасу: чому участь Меркель – дуже важлива(0)
Порошенко: Надеюсь, мы сможем найти аргументы, чтобы Россия, наконец, начала имплементировать Минские договоренности(90)
Боевики обстреливают позиции ВСУ из артсистем, установленных в жилых районах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня, - Порошенко. ВИДЕО(156)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1) Перерезать пути ж/д сообщения, по которым везут б/к из России.
2) Демонстрация силы. Не на поражение. Просто демонстрация.
Со стороны общества. Неплохо было бы усилить блокаду.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить