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 Террорист Гиркин заявляет о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой, - журналист

Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" из состава 11-го мотострелкового полка, который попал в эпицентр боев под Авдеевкой.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ссылаясь на запись Стрелкова в соцсети.

"Сотрудник ФСБ и бывший "министр обороны ДНР", Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о панических настроениях в рядах боевиков под Авдеевкой: "11-й полк - происходит массовый исход "пятнадцатитысячников" по девизом гражданина Шарикова - "я военный билет пол учу, но воевать не пойду". Привет головожопам!" "Пятнадцатитысячниками" среди российских наемников принято называть жителей оккупированного Донбасса, которые потеряли работу, и нанялись в единственное место "ДНР", где российские оккупанты стабильно платят зарплату - в армию "ДНР". Зарплата наемника составляет как раз 15 тысяч рублей в месяц", - объясняет журналист.

Террорист Гиркин заявляет о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой, - журналист 01

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"11-й мотострелковый полк под Авдеевкой в настоящее время является противником нашей 72-й механизированной бригады. Согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января, уничтожен командир 3-го батальона этого полка Иван Балабай позывной "Грек" и командир роты позывной "Консул". Гиркин говорит о тяжелых потерях наемников, но цифры они просто боятся озвучивать. Любая информация об общих потерях российским командованием полностью засекречена. Ранее общие цифры потерь озвучивались. Отказ публиковать даже общие цифры убитых показывает, что потери российского 1-го армейского корпуса действительно велики. Показательно, что после трехдневных боев на узком участке фронта, Гиркин уже пугает "наступлением ВСУ на Донецк, Горловку, Дебальцево", - отмечает Бутусов.
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за 200 баксов дохнуть не хотят
А другой работы у путена для них нет и не было
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Вот было бы здорово!!!
Останется еще забрать у винторогих все по линию Безыменное-Веселое-Октябрь и Марик окажется практически вне зоны эффективной досягаемости рашистской арты. А с этой линии до границы - один рывок. Главное - сразу публично отдать приказ на уничтожение целей на территории рашки, в случае если оттуда откроют огонь.
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Сторонники Гиркина считают Минский мирный процесс гнилой тыквой...
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"Террорист Гиркин заявляет о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой, - журналист" - правильно, так не договаривались, гиркин собрал под свои знамёна (типа на работу), всякое отребье и уголовников, чтобы они отстреливали укропов и фашистов, и за это кремлёвский бес путлер, хорошие деньги обещал, а теперь договор нарушается, этих господ-уголовников отправили в мясорубку, значит, надо делать ноги, пока живые.
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Черная Бригада сегодня утилизировала 29 орков и ихтамнету. Слава Украине! 72-й ОМБр Слава!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Гиркин заявляет о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой, - журналист
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