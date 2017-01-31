 Террорист Гиркин заявляет о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой, - журналист

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ссылаясь на запись Стрелкова в соцсети."Сотрудник ФСБ и бывший "министр обороны ДНР", Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о панических настроениях в рядах боевиков под Авдеевкой: "11-й полк - происходит массовый исход "пятнадцатитысячников" по девизом гражданина Шарикова - "я военный билет пол учу, но воевать не пойду". Привет головожопам!" "Пятнадцатитысячниками" среди российских наемников принято называть жителей оккупированного Донбасса, которые потеряли работу, и нанялись в единственное место "ДНР", где российские оккупанты стабильно платят зарплату - в армию "ДНР". Зарплата наемника составляет как раз 15 тысяч рублей в месяц", - объясняет журналист.

"11-й мотострелковый полк под Авдеевкой в настоящее время является противником нашей 72-й механизированной бригады. Согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января, уничтожен командир 3-го батальона этого полка Иван Балабай позывной "Грек" и командир роты позывной "Консул". Гиркин говорит о тяжелых потерях наемников, но цифры они просто боятся озвучивать. Любая информация об общих потерях российским командованием полностью засекречена. Ранее общие цифры потерь озвучивались. Отказ публиковать даже общие цифры убитых показывает, что потери российского 1-го армейского корпуса действительно велики. Показательно, что после трехдневных боев на узком участке фронта, Гиркин уже пугает "наступлением ВСУ на Донецк, Горловку, Дебальцево", - отмечает Бутусов.