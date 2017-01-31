 "Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявила руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.
"Сейчас аварийно-восстановительные работы в Авдеевке не осуществляются из-за того, что "режим тишины" у нас не организован: обстрелы постоянные, а под обстрелами работы не могут осуществляться. … До начала аварийно-восстановительных работ будет обследована территория пиротехническими подразделениями Главного управления, затем начнутся аварийно-восстановительные работы", - сказала она.
"Решение об эвакуации до сих пор не принято, также из-за обстрелов. Но, возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - добавила чиновник.
Напомним, ранее глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский доложил Президенту Петру Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки.
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Розказують жителям Авдіївки про "треба посміхнутися одне одному" чи "розглядають чорта в захарченку" під градами?
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Ознайомтесь, будь ласка. І ніколи не постіть цю, двічи в жопу поранену, гниду!
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"Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман"
Спустя 3 года, команда Порошенко официально призналась, что они финансируют российских наемников, боевиков и продолжение войны на Донбассе, а сказки об энергетической независимости Украины, которые они рассказывали 3 года, были нужны для распила бюджета.
Заявление Гройсмана, это ничто иное как кровавый популизм. Они перечисляют деньги боевикам!
Кроме угля, режим Порошенко совместно с кланом Ахметова устроили невиданный бизнес на крови украинцев.
Об этом писал авторитетный журнал Новое время: «Клан Порошенко-Кононенко сделал Центрэнерго своей дойной коровой».
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Ну-ну...
Типовий тролячий вмсер. Спершу гучне голослівне звинувачення, потім посилання на замовну чорнуху у контрольованому кацапами виданні.
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не не... не надо. НЕ ПИШИ.
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