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Все про:обстрел (5265) эвакуация (379) Донбасс (12526) Донецкая область (3620) Авдеевка (794) ГСЧС (693)

 "Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке

Эвакуация жителей Авдеевки (Донецкая область), в которой последние три дня идут интенсивные бои, может начаться утром 1 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявила руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

"Сейчас аварийно-восстановительные работы в Авдеевке не осуществляются из-за того, что "режим тишины" у нас не организован: обстрелы постоянные, а под обстрелами работы не могут осуществляться. … До начала аварийно-восстановительных работ будет обследована территория пиротехническими подразделениями Главного управления, затем начнутся аварийно-восстановительные работы", - сказала она.

"Решение об эвакуации до сих пор не принято, также из-за обстрелов. Но, возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - добавила чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры подготовило транспорт на случай, если будет принято решение об эвакуации жителей Авдеевки, - Омелян

Напомним, ранее глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский доложил Президенту Петру Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки.
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люблю осины,смотришь на них,видишь ,как они листочками друг с другом говорят,а чуть ниже половинка москаля примостилась и такое спокойствие,не передать в словах.Люблю осины!
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В Дебальцево, так же всё начиналось с эвакуации населения из города.
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Пукаешь тут исключительно ты , лишнехромосомный рашист.
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Каменяр ‏@hu_lviv 1 ч.1 час назадЕщеА ці тварини зараз де?
Розказують жителям Авдіївки про "треба посміхнутися одне одному" чи "розглядають чорта в захарченку" під градами?

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Там где и Порошенко, Гройсман, все министры, депутаты и др. отбросы обшества.
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когда в Конче Заспе эвакуация ? может стоит поторопить ?
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Что эта эвакуация даст с одного погреба в другой.Дать людям оружие и пусть освобождают свою землю.
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«Я думаю, что из Авдеевки будут пытаться сделать что-то вроде Дебальцево или Алеппо. В телевизоре это уже происходит. Смотрите, там показывают весь набор ужасов, которыми пугают тех, кто хочет помешать торговле на крови и передаче Украины под «эффективный контроль» России. Погибшие, страдания гражданских, нет света и тепла, эвакуация. И постепенно человека подводят к мысли «зачем страдать?», ведь достаточно принять «безальтернативный Минск» и все закончится», - считает Семен Семенченко.
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https://www.youtube.com/watch?v=EExP4aqfooY&t=36s

Ознайомтесь, будь ласка. І ніколи не постіть цю, двічи в жопу поранену, гниду!
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спецом для тебя:
"Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман"

Спустя 3 года, команда Порошенко официально призналась, что они финансируют российских наемников, боевиков и продолжение войны на Донбассе, а сказки об энергетической независимости Украины, которые они рассказывали 3 года, были нужны для распила бюджета.

Заявление Гройсмана, это ничто иное как кровавый популизм. Они перечисляют деньги боевикам!

Кроме угля, режим Порошенко совместно с кланом Ахметова устроили невиданный бизнес на крови украинцев.
Об этом писал авторитетный журнал Новое время: «Клан Порошенко-Кононенко сделал Центрэнерго своей дойной коровой».
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Журнал кацапською мовою з кацапським вдасником авторитетний?
Ну-ну...
Типовий тролячий вмсер. Спершу гучне голослівне звинувачення, потім посилання на замовну чорнуху у контрольованому кацапами виданні.
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а Ха) а по сути то что?
не не... не надо. НЕ ПИШИ.
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вы глупые высказывания этого недокомандира не пиарте. Нельзя после скольких погибших подвести человека к такому умозаключению, что разве сема сам об этом подумывает
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После его "бравого" командования по Углегорску я его командиром не считаю вообще.
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он просто не компетентен в этих делах, хоть и патриотично настроен
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с какого хера? почему Вы, ватники, сравниваете Дебальцево и Авдеевку?, Дебальцево было на узком, глубоком выступе, который тяжело было удерживать и снабжать, а тут совсем другая картина. Людей вывозят, потому, что на дворе -20 градусов.
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Шоколадному нужно не взывать к международному сообществу, которому насрать, а принимать ответные меры, Кураховка рядом, ДФС под контролем, обрубайте в Донецк свет и воду, пока эти суки не замолкнут (по Засядьке - зачёт ВСУ)
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а не поздно будет эвакуировать, ночью тишина будет......
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а почему не сейчас,чем отличается сегодня от завтра?или мож завтра стрелять перестанут или может за ночь жителей больше перебьют,чтобы меньше автобусов было?
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Эвакуация населения, очень надеемся, что не связана с отступлением и сдачей поселка.
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Когда эвакуировали Дебальцево, то на улице то же был мороз. Один к одному.
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но в Дебальцево не было остановленного Коксохима, который грел весь поселок
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Если только с морозом, то большая часть населения врядли куда уедет. Не захотят бросать свое жилье.
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Зараз верховнокомандувач візьме командування на себе.
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Вопрос - куда эвакуировать? В Константиновку? А там все готово для приема такой массы народа?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке
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