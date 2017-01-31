EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Происшествия
  1207  5
Все про:лес (324) Сумщина (530)

 В лесхозах Сумщины проведены обыски - обнаружено нарушений более чем на 1 млн грн, - Нацполиция

Сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области и следственного подразделения провели санкционированные обыски в государственных лесхозах и охотничьих предприятиях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили, что должностные лица профильного областного управления вносили фиктивные сведения в документы и помогали коммерческим структурам покупать качественную древесину по заниженным ценам.

В частности, фиктивные сведения вносились в сертификатов о происхождении древесины, до разрешительных документов на проведение рубок главного пользования.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет свыше одного миллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открыто по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины полицейские провели санкционированные обыски на территориях лесхозов и охотничьих предприятий.

Кроме того, чиновники областного управления заставили подконтрольные им предприятия закупить государственную символику по завышенным ценам у определенного общества. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает незаконную деятельность сотрудников областного ведомства".

В лесхозах Сумщины проведены обыски - обнаружено нарушений более чем на 1 млн грн, - Нацполиция 01




 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
природоохранный орган должен быть один! и не должны подчинятся те кто охраняет лес директору лесхоза который первый рубщик на селе. как и егерь первый браконьер а рыбный патруль вааще красава.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы не в тренде...
органов должно быть очень много:
полиция, суды (хозяйственные, административные, специализированные, апелляционные, кассационные, ...), гпу, набу, сап, напк, специализированный антикоррупционный суд, верховный суд, конституционный суд, высший совет правосудия, высший совет благочестия, высший совет целомудрия, ... ??? ...
...
а вы о какой-то херне хлопочете - природоохранном органе ...
Смотреть надо ширше, а к людям из всей этой системы - мягше !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помнится летом заехал к нам на недельку менты-дорожники то-ли областные, то ли столичные. Неделю на дорогах города не видно было автомобилей с лесом и песком. Отработали, уехали, остались свои менты -и понеслась "душа в рай" с удвоенной скоростью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сумская область Глуховский район в некоторых селах лесопилки прямо в лесах стоят....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ лесхозах Сумщины проведены обыски - обнаружено нарушений более чем на 1 млн грн, - Нацполиция
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА Порошенко прокуратура ранение Россия смерть суд Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти