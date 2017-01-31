 В лесхозах Сумщины проведены обыски - обнаружено нарушений более чем на 1 млн грн, - Нацполиция

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили, что должностные лица профильного областного управления вносили фиктивные сведения в документы и помогали коммерческим структурам покупать качественную древесину по заниженным ценам.

В частности, фиктивные сведения вносились в сертификатов о происхождении древесины, до разрешительных документов на проведение рубок главного пользования.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет свыше одного миллиона гривен.





В рамках уголовного производства, открыто по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины полицейские провели санкционированные обыски на территориях лесхозов и охотничьих предприятий.



