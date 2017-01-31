 В лесхозах Сумщины проведены обыски - обнаружено нарушений более чем на 1 млн грн, - Нацполиция

В сообщении отмечается: "Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили, что должностные лица профильного областного управления вносили фиктивные сведения в документы и помогали коммерческим структурам покупать качественную древесину по заниженным ценам.
В частности, фиктивные сведения вносились в сертификатов о происхождении древесины, до разрешительных документов на проведение рубок главного пользования.
По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет свыше одного миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открыто по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины полицейские провели санкционированные обыски на территориях лесхозов и охотничьих предприятий.
Кроме того, чиновники областного управления заставили подконтрольные им предприятия закупить государственную символику по завышенным ценам у определенного общества. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает незаконную деятельность сотрудников областного ведомства".
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органов должно быть очень много:
полиция, суды (хозяйственные, административные, специализированные, апелляционные, кассационные, ...), гпу, набу, сап, напк, специализированный антикоррупционный суд, верховный суд, конституционный суд, высший совет правосудия, высший совет благочестия, высший совет целомудрия, ... ??? ...
...
а вы о какой-то херне хлопочете - природоохранном органе ...
Смотреть надо ширше, а к людям из всей этой системы - мягше !
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