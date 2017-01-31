 Сегодня поступили 2 тяжелораненых, вечером еще будет борт, - главврач больницы им. Мечникова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Ночью поступило двое. Где-то в 12 часов, недавно, поступило еще двое бойцов, один с минно-взрывным, другой - с пулевым ранением. Оба тяжелые. Им сейчас делают операции, мы надеемся, что их удастся спасти", - рассказал Рыженко.
Главврач также сообщил, что ранее доставленные в больницу раненые идут на поправку: "Все поправляются, женщина, которая получила сильное ранение ноги, старается вставать уже. У нее именно травматический перелом в области бедра, тяжелейший. Второй гражданский пришел в сознание, у него черепно-мозговая травма, осколочная, сильнейшее ранение в грудь. Он в сознании, общается, говорит по телефону".
Также главврач Днепропетровской областной больницы прокомментировал информацию о том, что вечером в отделение должен поступить борт с ранеными: "Знаем, что вечером еще будет борт с ранеными. Руководители областной власти стараются во всю, чтоб наши раненные бойцы не нуждались ни в лекарствах, ни в пище".
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