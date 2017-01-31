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 Сегодня поступили 2 тяжелораненых, вечером еще будет борт, - главврач больницы им. Мечникова

Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии бойцов сил АТО, которые были госпитализированы в результате боев под Авдеевкой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Ночью поступило двое. Где-то в 12 часов, недавно, поступило еще двое бойцов, один с минно-взрывным, другой - с пулевым ранением. Оба тяжелые. Им сейчас делают операции, мы надеемся, что их удастся спасти", - рассказал Рыженко.

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Главврач также сообщил, что ранее доставленные в больницу раненые идут на поправку: "Все поправляются, женщина, которая получила сильное ранение ноги, старается вставать уже. У нее именно травматический перелом в области бедра, тяжелейший. Второй гражданский пришел в сознание, у него черепно-мозговая травма, осколочная, сильнейшее ранение в грудь. Он в сознании, общается, говорит по телефону".

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Также главврач Днепропетровской областной больницы прокомментировал информацию о том, что вечером в отделение должен поступить борт с ранеными: "Знаем, что вечером еще будет борт с ранеными. Руководители областной власти стараются во всю, чтоб наши раненные бойцы не нуждались ни в лекарствах, ни в пище".
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Держитесь, братушки.
Пока вы льёте свинец на врага - Украина живёт!
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скольких Днепр уже принял... сирена скорых...люди стоят в очередях - сдают кровь,а все одно ваты в городе - полно!...Да неужели нужно пройти путь Донбасса, чтобы получить иммунитет от "русскага мира"!?
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Донбассу это сильно помогло? как были ватниками , так и остались.
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Только безголовая русская мразь может ещё поддерживать "русский мир".
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такої сволоти навіть в Дніпр треть населенння якщо не половина. У нас в Києві теж вистачає даунів, які чекають на Путіна та Росію. Типу ми всє рускіє люді і нам дєліть нєчєва. Іпануті дауни.
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Вони є скрізь,в кожній області,дуже агресивні істоти...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня поступили 2 тяжелораненых, вечером еще будет борт, - главврач больницы им. Мечникова
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