 Украина будет доказывать в Международном суде ООН, что Россия совершает военные преступления в Авдеевке, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"То, что происходит в последние дни вокруг Авдеевки, - это преступление. То, что мы имеем (на территории Украины. - ред.) российские регулярные войска, наемников, оружие, бесконечную поддержку снабжением боеприпасов, - это преступление. И мы будем доказывать это в Международном суде ООН, мы подали соответствующий иск. То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры, - это особое преступление. Но то, что происходит вчера и сегодня, когда с помощью сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы", - сказал он.
Глава МИД предположил, что эти события неслучайно происходят именно сейчас, когда в регионе установились сильные морозы. "25 тысяч людей остались без электричества, и более чем 15 тысяч людей при такой температуре остались без тепла", - подчеркнул Климкин.
Климкин пообещал, что Украина дополнит свой иск в Международный суд ООН информацией о ситуации в Авдеевке. Он также отметил, что Украина обратилась в связи с событиями на Донбассе в различные международные инстанции, в частности, ОБСЕ и Совет безопасности ООН.
Напомним, ранее глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский доложил Президенту Петру Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки.
1522 20
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО(62)
"Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке(35)
ЕС призвал немедленно прекратить бои в районе Авдеевки: "Это вопиющее нарушение договоренностей"(119)
Боевики наращивают силы, а также подтягивают новые образцы вооружения и военной техники, - СЦКК о ситуации в районе Авдеевки. ВИДЕО(125)
Почему переговоры по ситуации на Донбассе будут и дальше безрезультатными(2)
Москаль предлагает Гройсману отправить в Авдеевку 200 вагонов леса, остановленного на границе(92)
Жебривский доложил Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки, - Цеголко(74)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить