EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  1522  20
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6032) МИД (3831) обстрел (5265) терроризм (19799) боевые действия (987) Климкин (1118) Авдеевка (794)

 Украина будет доказывать в Международном суде ООН, что Россия совершает военные преступления в Авдеевке, - Климкин

Российско-террористические войска сознательно провоцируют гуманитарную катастрофу на Донбассе и совершают военные преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"То, что происходит в последние дни вокруг Авдеевки, - это преступление. То, что мы имеем (на территории Украины. - ред.) российские регулярные войска, наемников, оружие, бесконечную поддержку снабжением боеприпасов, - это преступление. И мы будем доказывать это в Международном суде ООН, мы подали соответствующий иск. То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры, - это особое преступление. Но то, что происходит вчера и сегодня, когда с помощью сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахта "Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт, - Мотузяник

Глава МИД предположил, что эти события неслучайно происходят именно сейчас, когда в регионе установились сильные морозы. "25 тысяч людей остались без электричества, и более чем 15 тысяч людей при такой температуре остались без тепла", - подчеркнул Климкин.

Климкин пообещал, что Украина дополнит свой иск в Международный суд ООН информацией о ситуации в Авдеевке. Он также отметил, что Украина обратилась в связи с событиями на Донбассе в различные международные инстанции, в частности, ОБСЕ и Совет безопасности ООН.

Напомним, ранее глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский доложил Президенту Петру Порошенко о "первых признаках прекращения огня" в районе Авдеевки.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пора уже енто доказывать ОБСЕ и ЕВРОПЕ...кому ешо шота не так понятно.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Клямкин - просрешь Авдеевку...никому ты не нужен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, они должны стучать во все двери. Без этого не были бы санкции введены и т.д
 показать весь комментарий
Ответить
 
Победителя никто не спросит, правду он говорил или нет./А.Г./
 показать весь комментарий
Ответить
 
Переселенці подали 4тис.позовів до ЄСПЛ проти України. Оскільки президент не визнав Росію агресором, за шкоду майна заплатить Україна. #АТО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все эти доказательства по хер , и параше и Европе...печально ,но факт(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ООН это не действенная организация, толку от нее ноль в мире. Собрались куча дармоедов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А разве Клямкин не знает, что у нас нет войны?Так что пускай жалуется в Международную лигу сексуальных отношений!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора свою Гаагу организовывать, против барыжных изменников Родины, повинных во всех наших покращеннях, что на фронте, что в тылу. С этим блядством пора кончать, пока они нас не кончили.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина будет доказывать в Международном суде ООН, что Россия совершает военные преступления в Авдеевке, - Климкин
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА Порошенко прокуратура ранение Россия смерть суд Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти