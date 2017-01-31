 Завтра в Киеве и Николаеве попрощаются с погибшими бойцами

С 9:00 до 10:00 в Николаеве, в расположении 79 десантно-штурмовой бригады (проспект Героев Украины 72, остановка "Школьная") состоится прощание с командиром взвода Романом Олеговичем Гульченко 1986 г.р. Десантник принимал участие в тяжелых боях бригады: обороне ДАПа, в боях за Логвиново в феврале 2015 года, был ранен в живот и бедро. Был награжден орденом "За мужество" 3 степени. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он погиб 30 января при исполнении служебного долга во время боя. Ценой своей жизни Роман спас жизни своих подчиненных.
После прощания Роман Гульченко будет похоронен в родном городе Татарбунары Одесской области.
Завтра же на Майдане Незалежности в Киеве, в 11:00, все желающие смогут отдать дань уважения бойцам 72-й бригады, погибшим на авдеевской "промке" 29 и 30 января.
Вечная память солдату Оверченко Дмитрию 1989 г.р., сержанту Крижанскому Владимиру 1982 г.р., младшему сержанту Бальченко Владимиру 1992 г.р., капитану Кизило Андрею 1993 г.р, солдату Павлюку Ярославу 1980 г.р., гранатометчику Олегу Бурцу 1990 г.р., солдату Виталию Шамраю 1990 г.р..
У заместителя командира батальона капитана Андрея Кизило остался 8-месячный сын. Друг бойца, журналист 24 канала Владимир Рунец обратился в фейсбуке с таким сообщением: "Якже важко це писати, бо я досі не вірю, що він пішов. Але я прошу вас, Андрюхіній молодій родині дійсно потрібна допомога. Ось номер картки його дружини: 5168 7573 0463 3961 Оксана Богданівна Кизило. Щодо решти питань, прошу, подумайте двічі, чи треба зараз зайвий раз турбувати людину в страшній жалобі. Давайте залишатися людьми."
2573 5
Российский подполковник Якунин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе, внезапно умер в Москве, - InformNapalm. ФОТОрепортаж(173)
Еще двое мужчин, пострадавших в результате взрыва баллона на Харьковщине, скончались в больнице(3)
За прошедшие сутки в зоне АТО 3 украинских воинов погибли, 20 ранены, 4 травмированы, - штаб(0)
"Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой 23-летний Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО(103)
Двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате утреннего обстрела вблизи Авдеевки, - штаб(0)
Силы АТО ликвидировали 15 и ранили 24 боевика в районе промзоны Авдеевки, - ГУР(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Покойтеся з миром браття! Рідним та близьким низький уклін за героїв. Царство небесне.
Ответить
Ответить