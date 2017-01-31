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 С погибшими под Авдеевкой бойцами попрощаются завтра в Киеве на Майдане Незалежности в 11:00, а также в Николаеве

1 февраля состоится прощание с бойцами, погибшими 29 и 30 января в боях под Авдеевкой.

С 9:00 до 10:00 в Николаеве, в расположении 79 десантно-штурмовой бригады (проспект Героев Украины 72, остановка "Школьная") состоится прощание с командиром взвода Романом Олеговичем Гульченко 1986 г.р. Десантник принимал участие в тяжелых боях бригады: обороне ДАПа, в боях за Логвиново в феврале 2015 года, был ранен в живот и бедро. Был награжден орденом "За мужество" 3 степени. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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С погибшими под Авдеевкой бойцами попрощаются завтра в Киеве на Майдане Незалежности в 11:00, а также в Николаеве 01

Он погиб 30 января при исполнении служебного долга во время боя. Ценой своей жизни Роман спас жизни своих подчиненных.

После прощания Роман Гульченко будет похоронен в родном городе Татарбунары Одесской области.

Завтра же на Майдане Незалежности в Киеве, в 11:00, все желающие смогут отдать дань уважения бойцам 72-й бригады, погибшим на авдеевской "промке" 29 и 30 января.

С погибшими под Авдеевкой бойцами попрощаются завтра в Киеве на Майдане Незалежности в 11:00, а также в Николаеве 02

Вечная память солдату Оверченко Дмитрию 1989 г.р., сержанту Крижанскому Владимиру 1982 г.р., младшему сержанту Бальченко Владимиру 1992 г.р., капитану Кизило Андрею 1993 г.р, солдату Павлюку Ярославу 1980 г.р., гранатометчику Олегу Бурцу 1990 г.р., солдату Виталию Шамраю 1990 г.р..

У заместителя командира батальона капитана Андрея Кизило остался 8-месячный сын. Друг бойца, журналист 24 канала Владимир Рунец обратился в фейсбуке с таким сообщением: "Якже важко це писати, бо я досі не вірю, що він пішов. Але я прошу вас, Андрюхіній молодій родині дійсно потрібна допомога. Ось номер картки його дружини: 5168 7573 0463 3961 Оксана Богданівна Кизило. Щодо решти питань, прошу, подумайте двічі, чи треба зараз зайвий раз турбувати людину в страшній жалобі. Давайте залишатися людьми."
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Вечная Память Вам Братья! Отомстим за Вас....
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В зоне АТО погиб военнослужащий из Одесской области
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нехай вся блядота яка кричить, що торгувати треба з окрами завтра прийде прощатися з бійцями і гляне в очі родичам.

Покойтеся з миром браття! Рідним та близьким низький уклін за героїв. Царство небесне.
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Болить душа, йдуть найкращі , співчуття родинам загиблих...
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Запомните их, падлы рашисткие, и когда вас будет косить наша ответка, то это и за них. Вы ещё не знаете, что такое Русь-Украина и во что вы ввязались. Мы каждого своего полегшего ГЕРОЯ на коленях проводим в последний путь, и имя каждого из них закарбовано на наших сердцах. Вы же, быдло скрепное, своих, как тати, молча и тайно бросаете в ямы, если им ещё повезёт, а то и просто бросаете, как падаль безизвестную, ибо вы - нелюди, и подлежите ликвидации, адекватно вашей гнилой натуре.
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Немає Бога на землі... Вічна пам"ять. Простіть нас, живих.
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"Каждый раз, когда видишь портрет такого парня с чёрной ленточкой наискосок, что-то обрывается в груди и висит некоторое тяжёлым грузом вины: «почему он?», «за что?», «в мире так много сволочей, которые должны быть на его месте». … Одному Богу известно, как сложится ситуация, но нынешнюю войну, и все последующие - за переворот в головах народонаселения, за жизнеспособное государство выиграют двадцатитрехлетние. Ни бабки-сепаратистки, ни розовощёкие хряки, ни самки человека с пивом на митингах Мураева. Вот эти 23-летние молодые, отважные, которые могли уехать на Запад, но уехали в ад на Восток" (Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої).
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"У «Горького Лука» есть статья в виде письма из Японии, где персонаж из страны восходящего солнца писал следующее: «Я часто слышал в вашей стране, что с вашей стороны гибнут лучшие сыны народа, а враг теряет худших, бесстыдных и бесчестных...наемников, готовых убивать за деньги. Позвольте с вами не согласиться. В наших странах разное отношение к жизни и смерти, но жизнь ценят все... Так что я понимаю, о чем говорю. Лучших людей рождает лучшая страна, а худшая страна рождает худших, и это можно изменить только вместе со страной. Горный ключ всегда будет давать чистую родниковую воду, сколько ее ни черпай из родника. Прорванная труба с дерьмом будет давать только дерьмо, сколько его ни откачивай. Значение имеет источник, а не течение. За годы войны вы потеряли множество прекрасных людей - разве вы стали хуже? Ваш противник потерял множество негодяев, разве от этого Россия стала лучше, чем три года назад?" (Anti-colorados)

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світла пам,ять.........будьте прокляті навіки рабіновичи, мураєви, вілкули, бойко, ахметки-через таких тварюк гинуть найкращі......
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС погибшими под Авдеевкой бойцами попрощаются завтра в Киеве на Майдане Незалежности в 11:00, а также в Николаеве
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