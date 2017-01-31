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 Политика Украины, Происшествия
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 Решения об эвакуации мирных жителей Авдеевки сейчас нет, но 150 автобусов готовы эвакуировать население за 3-4 рейса, - Будик

В городе продолжает звучать канонада по всему периметру.

Об этом сообщил советник заместителя Министра обороны Василий Будик в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Решения об эвакуации мирных жителей сейчас нет. Но более ста пятидесяти автобусов готовы к эвакуации, распределены населенные пункты по Донецкой области, куда пойдут эти автобусы. За один рейс мы готовы вывезти более 4 тысяч человек. То есть, за три-четыре рейса мы можем вывезти все население", - заявил Василий Будик.

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Он также отметил, что в городе сохраняется сложная ситуация. "Канонада по всему периметру города. Очень много приходов снарядов "Града": большими пакетами, малыми пакетами. Есть попадания в жилые сектора, есть раненные среди гражданского населения", - отметил советник замминистра обороны.

Вместе с тем Василий Будик отметил, что в городе были развернуты полевые кухни и пункты обогрева, а в квартирах власти города стараются поддерживать температуру 17 - 20 градусов тепла. "Были задействованы резервные источники электроснабжения, развернут пункт, где есть телефонная связи и интернет со свободным доступом", - сообщил он.

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Порошенко с Ахметкой затеяли небольшую демонстративную войнушку чтобы сорвать выборы?
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Ватка слышала просто, что где-то в мире бывают выборы ( а не так , как у них на россосии) вот и лепит слово выборы, даже если не к месту.
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Пока в Украине будут рюсские войска, пока Порошенко будет президентом. Так и передай своим царям на рассею.
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На что ждете? Эвакуируйте срочно! Зачем ждать пока орки подтянут вооружение и станут равнять Авдеевку вместе с мирными жителями?
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А вот вы и не правы. Надо послать Гадю, и она договорится с Сашей с приветом. Он же все сам решает. Он пойдет ей на встречу.
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Если вывезти жителей от города останутся одни руины, этого хуйло и добивается.
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Важнее спасти людей.Руины можно отстроить,а убитых не воскресишь
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И все равно все не выедут. А хата, а ковер, а хрусталь, а все шо нажили за все життя?
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население готово уехать, вы уверены? люди врядли рвутся оставить нажитое годами и мотать из собственного дома в одних штанах!
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Главное, оставить тех, кто хотел жить в дэнэрэ...
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Надеюсь,что дыровская медицина уже достигла таких высот, что может зажмурить гиви даже после касательного ранения мягких тканей ягодиц. Держим кулачки.
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А орки не расстреляют автобусы при эвакуации?
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капут коксохіму! = проблеми в металургії = погіршення економічної жопи.
купуйте громадяни доляри(хто ще має пару гривень) поки 27.7
жителям авдіївки - пакуйте торби щоб не тікати в нічних сорочках
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"Берлин и Авдеевка: политика преднамеренного убийства", - Віталій Портников

Еще вчера Вашингтон убеждал европейцев не менять ценности на торговые преференции. Сегодня европейцы стараются доказать новой американской администрации, что политический процесс нельзя подменить "сделками" - даже если помимо заключения сделок ты ничему не обучен. Так меняется мир.
Но Путину важно доказать, что европейцы не могут урегулировать украинский кризис и "выкурить" его с оккупированных территорий при помощи Минского процесса и санкций. Обострение в Авдеевке прочитывается очень просто: европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами "сделку". Мы расскажем, что нам нужно. Торговаться будем с Трампом.
Этой политике преднамеренного убийства можно противостоять только с помощью европейской солидарности и украинской готовности защищать страну от коварного и жесткого врага. Нельзя допустить, чтобы кто-либо заключал "сделки" за наш счет. И это - не только в наших интересах, но и в интересах всей Европы. Потому что если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра - за счет всех остальных".
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Отсутствует конкретная стратегия со стороны " гаранта" и его прихлебателей. Что в минских договорняков было написано про Авдеевку?
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Хватит и того, что там написано было про Дебальцево.
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Пєтя часом не думає об'явити хоча би надзвичайний стан в мятєжних областях?Бо таке враження,що він дерижирує бойовими діями.
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Он вообще ничем управлять не в состоянии кроме конфетного бизнеса . Он не запрещает давать ответный огонь, только исключение когда боевики стреляют и убивают украинских военных с территории жилых домов.
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А дальше что? Дальше будем как рашенские имперцы бухтеть мы не отдадим землю? Да накуй нужна такая земля. Если бы провели референдум как предлагала Сюмар и отделили захваченные террористами территории официально а тем более если бы забрал их к себе в пидерацию Путин то всё бы прекратилось за три минуты. С Крыма Путин не осмеливается хуярить градами. И дело даже не в ответке которой он тоже будет отхуярен даже в Севастополе а просто не нужно Путину хуярить градами с Крыма. За всё что он там творит он несёт перед своими орками хоть какую то ответственность. Ровно так нужно сделать и с ОРДИЛОЙ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешения об эвакуации мирных жителей Авдеевки сейчас нет, но 150 автобусов готовы эвакуировать население за 3-4 рейса, - Будик
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