 Решения об эвакуации мирных жителей Авдеевки сейчас нет, но 150 автобусов готовы эвакуировать население за 3-4 рейса, - Будик

Об этом сообщил советник заместителя Министра обороны Василий Будик в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Решения об эвакуации мирных жителей сейчас нет. Но более ста пятидесяти автобусов готовы к эвакуации, распределены населенные пункты по Донецкой области, куда пойдут эти автобусы. За один рейс мы готовы вывезти более 4 тысяч человек. То есть, за три-четыре рейса мы можем вывезти все население", - заявил Василий Будик.
Он также отметил, что в городе сохраняется сложная ситуация. "Канонада по всему периметру города. Очень много приходов снарядов "Града": большими пакетами, малыми пакетами. Есть попадания в жилые сектора, есть раненные среди гражданского населения", - отметил советник замминистра обороны.
Вместе с тем Василий Будик отметил, что в городе были развернуты полевые кухни и пункты обогрева, а в квартирах власти города стараются поддерживать температуру 17 - 20 градусов тепла. "Были задействованы резервные источники электроснабжения, развернут пункт, где есть телефонная связи и интернет со свободным доступом", - сообщил он.
946 28
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
"Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", - посол Великобритании Гоф об обстреле боевиками Авдеевки(76)
Москаль предлагает Гройсману отправить в Авдеевку 200 вагонов леса, остановленного на границе(87)
Мининфраструктуры подготовило транспорт на случай, если будет принято решение об эвакуации жителей Авдеевки, - Омелян(17)
Шахта "Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт, - Мотузяник(74)
Тарантино и не снилось: как на самом деле происходит обмен пленными(1)
Утром боевики получили по зубам, - пресс-секретарь 72 ОМБр о попытке террористов атаковать Авдеевку(121)
Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля, - МИД Беларуси(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
купуйте громадяни доляри(хто ще має пару гривень) поки 27.7
жителям авдіївки - пакуйте торби щоб не тікати в нічних сорочках
Ответить
Еще вчера Вашингтон убеждал европейцев не менять ценности на торговые преференции. Сегодня европейцы стараются доказать новой американской администрации, что политический процесс нельзя подменить "сделками" - даже если помимо заключения сделок ты ничему не обучен. Так меняется мир.
Но Путину важно доказать, что европейцы не могут урегулировать украинский кризис и "выкурить" его с оккупированных территорий при помощи Минского процесса и санкций. Обострение в Авдеевке прочитывается очень просто: европейцы ни на что не способны, украинцы тоже, давить на нас не нужно, можем ответить и опять начать убивать украинцев. Пусть вмешаются американцы и заключат с нами "сделку". Мы расскажем, что нам нужно. Торговаться будем с Трампом.
Этой политике преднамеренного убийства можно противостоять только с помощью европейской солидарности и украинской готовности защищать страну от коварного и жесткого врага. Нельзя допустить, чтобы кто-либо заключал "сделки" за наш счет. И это - не только в наших интересах, но и в интересах всей Европы. Потому что если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра - за счет всех остальных".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить