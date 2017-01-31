 Бухгалтер учебно-реабилитационного центра во Львове украл 600 тыс. грн из зарплат сотрудников, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, главный бухгалтер учреждения при поступлении бюджетных средств, предназначенных для оплаты труда работников центра, отдельными платежными ведомостями ежемесячно перечислял деньги на свою банковскую карточку. В дальнейшем он снимал наличность в банкоматах.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
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Хитрая схема !
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а то враги клевещуть, что скамейка запасных у бпп и нф короткая...
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