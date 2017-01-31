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Все про:зарплата (1653) коррупция (6906) Львов (3269) Нацполиция (5813) хищение (237)

 Бухгалтер учебно-реабилитационного центра во Львове украл 600 тыс. грн из зарплат сотрудников, - полиция

Во Львове задержали бухгалтера учебно-реабилитационного центра, подозреваемого в хищении 600 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, главный бухгалтер учреждения при поступлении бюджетных средств, предназначенных для оплаты труда работников центра, отдельными платежными ведомостями ежемесячно перечислял деньги на свою банковскую карточку. В дальнейшем он снимал наличность в банкоматах.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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ежемесячно перечислял деньги на свою банковскую карточку

Хитрая схема !
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ні, це трохи "не в тему", випадок, коли в громадський транспорт не впускають з тваринами
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та не хорошая фотка и красноречивая. просто я статью прочитал и приготовился осмыслить ситуацию вместе со всеми и вдруг на тебе, - осмысляй!
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Не, то любимая сестра кухарки витьки-страуса везёт внебрачного сынка "лэгэтимного" в ростовском трамвае на прививки в ветлечебницу.
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с такими талантами и до сих пор не во фракции бпп?
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Слабоватый кадр, украл дэцил и спалился почти сразу... Такой до матёрых кадровых ворюг из зрады не дотягивает пока по профмастерству.
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Комунальний заклад освіти "Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Перлина" проверить можно, такая же фигня творится.
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явно что-то приписывали и снимал наличку с "добра" руководства, а кто-то решил поднасрать им в борщ.
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ну, вот и кадровый резерв созревает !

а то враги клевещуть, что скамейка запасных у бпп и нф короткая...
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на корпорате, походу, подругам хвастался какой успешный.
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какая херня, 600 000 грн. Проверте податковую акамедию там в пятницу подралися проректор от ДФС с помощником ректора и "завхозом" за 1 500 000 грн. Проректор стойко держался проти помощника ректора и "завхоза" но, отбить бабки так и не смог. Курсанты смотрели и выжидали, кто победит. Вот вам и воспитание фискальных ментов.
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Податкова академия всегда была кузницей кадров для тяжёлой профессии вымогателя и хабарника, там прахвессара матёрые молодняк учат, их ещё кучма с азировым воспитали...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБухгалтер учебно-реабилитационного центра во Львове украл 600 тыс. грн из зарплат сотрудников, - полиция
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