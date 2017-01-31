 Ремонтники уже не смогут приступить к работам. Российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке, - Жебривский

Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения... Спасает то, что Авдеевский Коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов. На усиление Авдеевке прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки", - сообщил Жебривский.
Ранее в Донецкой ОВГА заявляли, что для начала ремонтных работ в Авдеевке необходимо разрешение СЦКК и мощное давление на его российскую часть. Позже Жебривский отметил, что от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Но режим тишины со стороны боевиков так и не наступил.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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что он хочет от кацапов услышать? письков же сказал, что они не есть стороной конфликта, никаких гарантий не дают и ответственности не несут.
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Якщо українські можновладці все ж таки стверджують, що кацапи на Донбасі є, то яке ж це АТО, якщо це війна.
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Говорят, что это российские генералы толкали Вову на войну в 2014 году. Может, так и было поначалу, но не позже августа. Генералы, конечно, войну любят, но исключительно ради попилить бабло, а для этого нужен слабый противник, чтобы не мешал пилить. А если противник огрызается и даже воюет в ответ, то это, с точки зрения росгенералов, плохая война. За такое можно и по сусалам огрести, и место потерять, и вообще в Гаагу попасть. Как же тут попилить-то?
В общем, по итогам "победоносных" боев августа 2014 года генералы посчитали потери и прослезились - 2 000 мертвых российских вояк-ихтамнетов (военов русского мира и прочих "казаков" никто не считал). Сунувшись на Мариуполь, генералы посчитали, что взятие города обойдется в десятки тысяч вояк. А это уже воевать нужно непонарошку, это нужно не спать ночами, времени на "попилить" мало. Можно еще и проиграть, за что царская опала и ты никто. В общем, тогда, в августе 2014-го генералы схватили Вовку за полы и сказали, что воевать не надо, мол, времена крымнаша прошли, война разгорится нешуточная и результат ее неизвестен. Так и родились знаменитые вовановы "минские соглашения" на коленке.
Тогда же родился и план "ползучего наступления". Формально вроде как перемирие, а в реале банды, вооруженные путиным, отжимают территорию под видом эксцессов. В какой-то момент им на помощь подключались ихтамнеты. Так случилось Дебальцево, которое боевики вначале окружили кишкой, а потом путинская армия пошла на штурм.
В Дебальцево августовская история повторилась. Генералы убедились, что ВСУ стали заметно сильнее, что и доказали прорывом из города. Росармия, вопреки категорическому приказу путина не допустить выхода вражеской группировки, приказа не выполнила. И вовсе не потому, что добрая, а потому что украинская армия вошла в порядки россиян, как нож в масло, а умирать россияне не любят. Одно дело бомбить песок в пустыне, другое - противостоять танкам, которые на тебя прут и давят гусеницами. Россияне тогда расступились, но кто-то из генералов снова сверлил дырочки под ордена, ведь произошла неслыханная победа - последняя в истории РФ. И уже тогда стало ясно, что новых побед не будет.
Ползучее наступление напоролось на Марьинку, где россиянам вломили да так грамотно, что они сами приох..ели. ВСУ ударили, но не по пьяной гопоте в первом эшелоне, а сразу по ихтамнетам. Гопота сама разбежалась. Потом была Старогнатовка с таким же плачевным результатом.
А дальше выяснилось, что хохлы - это зеркало кацапов, и украинцы также не против поиграть в ползучую войну. День за днем наши стали отжимать у кацапья то, что те забрали под лживое мурлыканье путина о мире. В итоге этого ползучего марша ВСУ вышли снова на подступы к Дебальцево, а линия фронта переместилась аж на 20 км.
Попытка вернуть ситуацию снова провалилась - кацапульки огребли под Светлодарском по самое не могу. Снова тела убитых путинских бандитов удобрили украинский чернозем.
И вот теперь Авдеевка, откуда наши выдавили оккупантов еще осенью. Попытка захватить Авдеевку провалилась. По итогам боев наши не просто отбили атаки, но и захватили вражеский блокпост, который теперь своей позицией блокирует российское наступление в промзоне Авдеевки.
Вопли россиян к международному сообществу об украинской агрессии не были услышаны. Потому что есть линия разграничения от 5 сентября 2014 года, и ВСУ вправе убивать на своей территории столько россиян, сколько пожелает.
И вот здесь у россиян уже сдали нервы. Они ведь на самом деле воевать не умеют. Они умеют стрелять и желательно в безоружных, а воевать - не их конек.
В бессильной злобе московиты обстреляли Авдеевский коксохимический завод с целью вывести его из строя. Мол, огребите, укропы за все, останетесь теперь без завода. Завод остановился, а вместе с ним отключилась электроэнергия и водоснабжение в Авдеевке.
Теперь в мире начинается шумиха и шумиха нешуточная. В Авдеевке гуманитарная катастрофа. Тысячи людей замерзают на диком морозе. Это даже хуже, чем обстрелы. 16 тысяч человек! Из них
2 тысячи детей умирают!!!
Меркель, Курц и другие мировые политики уже обвинили Рашку в гуманитарной катастрофе. Ращка забегала в панике от содеянного, но поздно. Волна уже пошла по миру. Готовится созыв СБ ООН. Порошенко прервал визит в Германию. Немцы и французы возмущены.
Две тысячи детей!!!
Думается, что Трамп поссорится с путиным намного ранее, чем планировалось... Пьяные неадекваты снова испортили Вовану многоходовочку... А вот в Авдеевке родился новый царский титул питерского гопника. Отныне его там называют уже не Х...йло, а Вова-Пидор.
А ведь когда-то в Авдеевке махали российскими флагами. А теперь Вова-Пидор. Как все меняется...
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весь час уявляю собі часи ДСВ і бункер десь під Сталінградом. в якому мирно сидять високопоставлені фріци і радянські генерали і видають одні одним довідки про те що не будуть стріляти з "сімі да дісіті"
Коли ж цей театр абсурду скінчиться?...
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По его словам, Кононенко получает $20 с каждой тонны угля, поставляемого из неподконтрольной части Донбасса.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Мирослав Гай.
"Мы освободили Коминтернево! Слава морпехам!" - написал он.
Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-733.html#ixzz4XLiaQ1ak
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Щойно ·
Спешу вас огорчить, дорогие друзья. Гиви пока что не присоединится к лифтовоздвиженскому паноптикуму и задержится на этом свете, чтобы попердеть в серое донбасское небо.
Напоминаю, что сегодня, 31.01.2017 стало известно о "ранении" г-на Толстых. Об этом поведал замечательных источник оперативной информации для СБУ - сайт "Новороссия". По их прилакированной версии Гыви был ранен в боях в северной части Донецка (йоу! ЗСУ уже в Донецке!).
Чуть раньше наш губернатор Жебривский обрадовил мир известием об окоченении заместителя Гыви - боевика с позывным "Консул".
Еще чуть раньше Мартин Брест сообщил, что батальон "Сомали" финишировал с 40% дисконтом личного состава и находится в состоянии жуткой депривации.
Так вот. Оказывается, что смазливый и трусливый метросексуал Гыви, узнав о вышеперечисленной жопе, совершил классический самострел и теперь отлёживается в уютной больнице растерзанного Донецка. О чем свидетельствуют как источники, так и скрины из профилей вк его бойцов.
Легенда, блять, под стать республике.
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