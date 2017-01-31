 Домашний арест заммэра Ужгорода Цапа, подозреваемого во взяточничестве, будет обжалован, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"Мы не согласны с решением и будем его обжаловать", - сказал сотрудник подразделения.
При этом собеседник не уточнил, когда будет внесена апелляция.
Во вторник Ужгородский горрайонный суд избрал мерой пресечения для Цапа домашний арест.
566 14
Материалы по теме: Взяточники
Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТОрепортаж(18)
Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Два полковника ГСЧС попались на взятке в 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж(30)
Судье Соломенского райсуда Киева и его соучастнику, задержанным при получении взятки, сообщено о подозрении, - НАБУ(9)
Огляд блогосфери від UAINFO. 26 грудня 2016(0)
На взятке в пять тысяч задержан полицейский на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО(15)
Прокуратура сообщила заму мэра Ужгорода Цапу и одному из депутатов горсовета о подозрении в получении взятки(9)
Lifenews: Бронетехника ВСУ пошла на прорыв позиций армии ДИНИРИ на южном направлении http://www.novorosinform.org/news/66009
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Словарь воровского жаргона
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я сказал ! ..."
алконавт-генпгокугог
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить