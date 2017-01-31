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 Домашний арест заммэра Ужгорода Цапа, подозреваемого во взяточничестве, будет обжалован, - прокуратура

Прокуратура Закарпатской области намерена обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста для первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Мы не согласны с решением и будем его обжаловать", - сказал сотрудник подразделения.

При этом собеседник не уточнил, когда будет внесена апелляция.

Во вторник Ужгородский горрайонный суд избрал мерой пресечения для Цапа домашний арест.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Заместитель мэра Ужгорода Цап требовал взятку в 40 тысяч. Узнав о задержании посредника, он ударился в бега, - Луценко. ФОТО
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На юге Донецка ВСУ десант и спецназ входят в город. Вывешивайте флажки Украины, у кого не будет пизда.

Lifenews: Бронетехника ВСУ пошла на прорыв позиций армии ДИНИРИ на южном направлении http://www.novorosinform.org/news/66009
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В зоне АТО погиб военнослужащий из Одесской области
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Та думаю, шо не в Буковеле, а в какой-то иной местности, не имеющей договора об экстрадиции.
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ВСТАВАТЬ НА ЛЫЖИ - совеpшить побег из ИТУ

Словарь воровского жаргона
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"...вор НЕ будет сидеть в тюрьме !
я сказал ! ..."
алконавт-генпгокугог
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДомашний арест заммэра Ужгорода Цапа, подозреваемого во взяточничестве, будет обжалован, - прокуратура
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